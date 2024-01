TMA จูง depa จัดบิ๊กอีเวนต์ ขานรับไทยตื่นตัวใช้ AI หนุนธุรกิจ

TMA มองไทยตื่นตัวใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) หนุนธุรกิจ เล็งกระตุ้นสร้างการรับรู้ด้านจริยธรรมจริงจังระหว่าง AI กำลังไต่ระดับจนถูกใช้งานแพร่หลายระดับแมส เดินหน้าร่วมกับ depa (ดีป้า) จัดงาน Digital Dialogue 2024 มั่นใจฉายภาพเทคโนโลยี AI ที่ผู้บริหารไทยจำเป็นต้องรู้ เพื่อธุรกิจและการดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าน.ส.โสจิพรรณ วัชโรบล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และประธานอนุกรรมการกลุ่ม Digital Technology Management Group สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ประเทศไทยมีทั้งโอกาสและความท้าทายในการนำ AI มาใช้กับธุรกิจ เนื่องจากระบบเศรษฐกิจของไทยมีการแข่งขันและมีโอกาสเติบโตสูง โดยมีธุรกิจเด่นที่หลากหลายทั้งด้านท่องเที่ยวและค้าปลีกที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือ AI ให้การทำงานของผู้คนง่ายขึ้น เกิดประโยชน์กับองค์กรและลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีผู้ใช้บางส่วนที่ไม่มั่นใจและมีความกังวลในเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งเชื่อว่าผู้ใช้กลุ่มนี้จะมีการปรับเปลี่ยนตามสังคมไทยที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป“การใช้ AI ของไทยกำลังไต่ระดับเพื่อไปถึงระดับแมส เหมือนที่ตู้เย็นกำลังเริ่มปรับให้มีฟังก์ชันสมาร์ท หรือแอร์ที่สามารถสั่งการผ่านระบบทางไกลได้แล้ว เราพยากรณ์ไม่ได้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไหร่เพราะยังเพิ่งเริ่มต้นใน 2-3 ปี เชื่อว่าจะเปลี่ยนไปอีก” โสจิพรรณกล่าว “ถ้าอินฟราสตรักเจอร์พร้อม ผู้ผลิตก็จะพร้อม และเทคโนโลยีก็จะไป”เทคโนโลยีที่โสจิพรรณกล่าวถึงคือเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเปลี่ยนโลกไปอย่างรวดเร็ว สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่ม Digital Technology Management Group ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จึงเตรียมจัดงาน Digital Dialogue 2024 - AI Mastery, The Implementation for Business and Smart City ขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ เพื่อผู้บริหารจะได้นำไปพิจารณาสร้างกลยุทธการใช้งาน AI และเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมงาน Digital Dialogue 2024 จะนำเสนอแนวคิดและความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรด้วย AI ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมไปถึงผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ ตัวงานจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน วันแรกครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่การสำรวจการใช้งานของ Frontier AI การใช้งาน AI อย่างสร้างสรรค์ให้ได้ประโยชน์สูงสุดและมีธรรมาภิบาล (AI Governance) การใช้งาน AI เพื่อความยั่งยืน (Green Intelligence) การขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ยืนยาว การขับเคลื่อนการตลาดด้วย AI ให้พลิกสถานการณ์ธุรกิจ การทำงานร่วมกันกับสมองกล (Humanoid) ทักษะ ความรู้ที่จำเป็นต้องมีขณะที่วันที่ 2 จะเน้นเนื้อหาเรื่องการนำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดขึ้น โดยมีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านไอทีอย่างหัวเว่ย ที่จะมาอัปเดตการใช้ AI เพื่อขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ รวมถึง Start-up จำนวน 25 รายที่จะมานำเสนอผลงานโซลูชันใหม่เพื่อคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และชิงรางวัล Start-ups Awards ราคาบัตรเริ่ม 5,500 บาทการนำ Start-up จำนวน 25 รายมาเสนอผลงานโซลูชันใหม่ในงานนี้บ่งบอกว่าประเทศไทยมีโอกาสที่จะไม่ใช่ประเทศผู้ใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่จะเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี AI ได้ โสจิพรรณอธิบายว่าเนื่องจาก AI มีโอเพ่นซอร์สในตลาดให้พัฒนาต่อได้อย่างเสรี ขณะเดียวกัน คนไทยยังมีทักษะด้านการพัฒนา ซึ่งแม้ Start-up ไทยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงธุรกิจไทย และต้องไปทำตลาดกับธุรกิจต่างชาติก่อนจึงจะสามารถเข้ามาจำหน่ายในไทยได้ แต่ถือว่ามีสัญญาณที่คนไทยจะเป็นผู้พัฒนา AI ได้ ขอเพียงแค่มีโอกาสเท่านั้นสำหรับภาพรวมด้านการลงทุน AI ในประเทศไทย โสจิพรรณชี้ว่าการลงทุน AI ไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณสูง และไม่ต้องเริ่มทั้งโซลูชัน แต่สามารถเลือกเจาะบางส่วนของระบบงานในลักษณะเดียวกับการลงทุนเซิร์ฟเวอร์สตอเรจ แนวคิดนี้จะผลักดันให้ธุรกิจไทยมอง AI เป็นเรื่องง่าย นำไปสู่การลงทุนเมื่อผู้บริหารมองเห็นประโยชน์ของการใช้งานที่ไม่ใช่การลดจำนวนพนักงาน แต่สามารถเพิ่มยอดขาย ลดต้นทุนด้วยการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และลดความผิดพลาด ซึ่งจะเพิ่มความเร็วในการทำงานโดยไม่ต้องเพิ่มพนักงานนอกจากการลงทุน TMA เชื่อว่าอีกงานเร่งด่วนของการนำ AI มาใช้กับธุรกิจไทยคือการเร่งจุดประกายธุรกิจให้เข้าใจ AI อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะในด้านธรรมาภิบาล ซึ่งธุรกิจควรใส่ใจถึงสิ่งที่ทำได้และทำไม่ได้“ต้องระวังเรื่องการใช้ดาต้าไม่ถูกที่ถูกทาง ธุรกิจควรรู้ว่าจะปกป้องการละเมิดข้อมูลอย่างไร การที่มี PDPA ไม่ได้คลุม แต่ต้องมีสามัญสำนึกในการตีกรอบ จะใช้ข้อมูลได้แค่ไหน อย่างไร” โสจิพรรณทิ้งท้าย “สิ่งที่ผู้บริหารจะช่วยได้คือต้องสอดส่อง ดูแลให้องค์กรมี checker maker เพื่อไม่ให้เกิดการใช้งานของพนักงานในทางที่ผิด”