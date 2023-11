AIS จับกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ออก 4 แพกเกจเพิ่มโซลูชันช่วยธุรกิจโต

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวถึงภาพรวมในตลาดผู้ประกอบการ SMEs ว่า ปัจจุบันมีจำนวน SMEs กว่า 3.18 ล้านราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อจีดีพีถึง 34.2% และมีพนักงานในกลุ่มนี้กว่า 12.61 ล้านคน ในจำนวนนี้มีถึง 2.35 ล้านรายที่อยู่ในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ (Residential SMEs)“ส่วนที่จะมาชี้วัดรายได้ของกลุ่มนี้คือการเติบโตของตลาดอีคอมเมิร์ซ ซึ่งในประเทศไทยปีที่ผ่านมาอยู่ที่ราว 6 แสนกว่าล้านบาท และในอีก 2 ปีข้างหน้ามีโอกาสที่จะขยับไปแตะ 7 แสนล้านบาท ทำให้ AIS มองถึงการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน Residential SMEs”AIS มีองค์ประกอบบางส่วนที่จะสนับสนุนได้ ทั้งจากฐานลูกค้าของ AIS ที่ประกอบไปด้วยโทรศัพท์เคลื่อนที่ 45 ล้านราย และอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์อีกเกือบ 5 ล้านครัวเรือน ทำให้ AIS มีฐานลูกค้ากว่า 49 ล้านราย ถัดมาคือโครงข่ายทั้ง AIS 5G และอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่เข้ามาช่วยเสริม TikTok Shop, Canva, Microsoft 365, LINE MAN MESSENGER, MyOrder, ถุงเงิน และ FlowAccountสำหรับ 4 แพกเกจ Online Seller ประกอบด้วย 1.แพกเกจ AIS All in One เสริมเน็ตให้ร้านค้าด้วย AIS Fibre 1 Gbps ที่ให้เราเตอร์ 2 ตัว พร้อมซิมเน็ต 20 GB ในราคาเดือนละ 1,199 บาท (สำหรับลูกค้ารายเดือนที่มียอดค่าใช้บริการ 349 บาทขึ้นไป) พร้อมรับเน็ตเพิ่ม 20 GB ในเบอร์รายเดือนที่ใช้งาน โดยจะได้รับ Microsoft 365 Family สูงสุด 6 ผู้ใช้งาน พร้อม One Drive 1TB ต่อผู้ใช้งาน ระยะเวลา 24 เดือน2.แพกเกจ AIS 5G Seller เน็ตเต็มสปีดเริ่มต้นเดือนละ 699 บาท สำหรับลูกค้าย้ายค่าย รับลดเพิ่มอีก 25% เหลือเพียง 974 บาท ได้รับสิทธิใช้งาน Canva Pro 45 วัน พร้อมโปรแกรมตัวช่วยระบบหลังบ้าน MyOrder 6 เดือน และส่วนลดจาก LINE MAN MESSENGER 3,100 บาท3.แพกเกจ AIS 5G TikTok Shop เปิดให้ LIVE แบบไม่มีสะดุด กับเน็ต 5G เต็มสปีด โทร.คุ้มทุกเครือข่าย ฟรีค่าโฆษณา บน TikTok มูลค่า 300 บาท พร้อมโปรแกรมดูแลลูกค้าจาก FlowAccount ฟรี 4 เดือน ในราคาเดือนละ 699 บาท4.แพ็ฝกเกจ AIS 5G ถุงเงิน โซเชียล เล่นโซเชียล LINE, Instagram Facebook พร้อมแอปถุงเงินแบบไม่จำกัด พร้อมเน็ตแบบไม่อั้น เต็มสปีดที่ 30 GB ในราคาเดือนละ 499 บาท“การเปิดตัวแพกเกจในครั้งนี้จะช่วยสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัล ผ่านการหนุนผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจผ่านทาง Online ตอกย้ำแนวคิด ECOSYSTEM ECONOMY ที่เข้าไปลดภาระในการใช้จ่าย พร้อมทางเลือกในการซื้อสินค้าและบริการผ่านทาง Online ได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย”