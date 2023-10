One-2-Call แจกโบนัสฟรี 25 บาท เมื่อสมัครใช้วงเงินสินเชื่อ K PAY LATER

นางเบญจพร กำเพ็ชร หัวหน้าส่วนงานการตลาดกลุ่มลูกค้าพรีเพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า จากพฤติกรรมของลูกค้ากลุ่มระบบเติมเงินของเราที่มีมากกว่า 30 ล้านคน ซึ่งประกอบอาชีพที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ รวมไปถึงอาชีพอิสระต่างๆ อย่างพ่อค้าแม่ค้า เป็นต้น"ลูกค้ากลุ่มนี้อาจมีรายได้ไม่แน่นอน ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องในการชำระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เราจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการสื่อสาร ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่ 5 ที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต"ดังนั้น AIS จึงต่อยอดการดูแลลูกค้า โดยร่วมมือกับ KBank ในการมอบบริการวงเงินสำรองเพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้หมุนเวียนในชีวิตประจำวัน พร้อมมอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้า AIS One-2-Call! 5G ที่ขอสินเชื่อและได้รับการอนุมัติจาก K PAY LATER เพิ่มโบนัสฟรีให้อีก 25 บาท เมื่อใช้งานในครั้งแรก โดยเราหวังว่าการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการร่วมส่งกำลังใจและสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถเดินหน้าต่อได้อย่างแข็งแกร่งอีกด้วยนายณัฐพล ลือพร้อมชัย รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวเสริมว่า K PAY LATER เป็นบริการสินเชื่อซื้อก่อนจ่ายทีหลัง ภายใต้คอนเซปต์ช็อตตอนนี้จ่ายตอนนู้น โดยธนาคารกสิกรไทยเป็นธนาคารแรกที่พัฒนาสินเชื่อในกลุ่มนี้ขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาสให้กลุ่มคนที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการของธนาคาร ให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบที่ถูกกฎหมายและเป็นธรรม รวมทั้งต้องการช่วยให้ลูกค้ามีสภาพคล่องทางการเงิน และมีวงเงินสำรองไว้ใช้จ่ายสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวัน ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าที่สนใจสมัครใช้บริการ K PAY LATER มากกว่า 3 ล้านรายโดยส่วนใหญ่จะนำวงเงินไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค เติมน้ำมัน และชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ รวมไปถึงชำระค่าโทร ค่าเน็ต ซึ่งตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของทาง AIS One-2-Call! 5G ที่มีความหลากหลายครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพของไทย และมีฐานลูกค้าอยู่จำนวนมาก จึงเกิดเป็นที่มาในการร่วมมือกับทาง AIS ในการลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวอีกด้วย”