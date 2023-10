End the Year with a Shopping Cheer! เติมความพรีเมี่ยมให้บ้านของคุณ ด้วยเฟอร์นิเจอร์แบรนด์ชั้นนำระดับโลกจาก “OLIVIA LIVING” พร้อมรับส่วนลดสูงสุด 70% ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 12 พ.ย. นี้ ที่สุขุมวิท 39

การตกแต่งบ้าน.. นับเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่สะท้อนตัวตน ไลฟ์สไตล์ และรสนิยมของผู้อยู่อาศัยได้เป็นอย่างดี “โอลิเวีย ลีฟวิ่ง (OLIVIA LIVING)” ในฐานะผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านแบรนด์พรีเมี่ยมจากประเทศอเมริกาและอิตาลี นำเสนอสินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน รวมไปถึงไฟตกแต่งประเภทต่างๆ อย่างครบครัน มีแนวคิดที่ต้องการนำเสนอสไตล์การตกแต่งบ้านให้โดดเด่นอย่างเป็นเอกลักษณ์ จึงคัดสรรเฉพาะเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านจากแบรนด์ชั้นนำที่มีดีไซน์สวยงามและคุณภาพมาตรฐานในระดับโลก เพื่อตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านได้หลากหลาย พร้อมให้คำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญและให้คำแนะนำกับลูกค้าได้อย่างลงตัวที่สุด“โอลิเวีย ลีฟวิ่ง (OLIVIA LIVING)” มีความมุ่งเน้นในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ดีที่สุด ช่วยเพิ่มเสน่ห์และความน่าอยู่ให้บ้านที่คุณรักได้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจ ให้ทุกคนสามารถถ่ายทอดจินตนาการ และศิลปะการตกแต่งบ้านเพื่อยกระดับการใช้ชีวิต กับเฟอร์นิเจอสุดเก๋ อาทิ•Fawkes Bench จากแบรนด์ Four Hands ที่วางได้ทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในห้องรับแขก หรือปลายเตียง ผสมผสานไม้กับเบาะผ้าได้อย่างลงตัว ทำให้พื้นที่ของคุณน่าสนใจ ที่ลดมากที่สุดถึง 50% (from 59,900 THB Discount 50% off to 29,950 THB)•เก้าอี้ Dune Dining Chair ดีไซน์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ Vanguard เส้นสายเหลี่ยมมุมที่แปลกตาและยังแฝงด้วยความมีเสน่ห์จากขาทองเหลือง ที่ลดมากที่สุดถึง 55% (from 100,900 THB Discount 55% off to 45,405 THB)•โต๊ะอาหารทรงกลม Sheila Dining Table จากแบรนด์ Gabby ที่เหมาะสำหรับพื้นที่ห้องอาหารขนาดเล็ก มาพร้อมกับดีไซน์ความเรียบง่ายของสีพื้นขาวและเน้นด้วยสีทองขุ่น พิเศษ! ลดมากสุด 50% (from 163,900 THB Discount 50% off to 81,950 THB)•โคมไฟติดผนัง Banks Wall Sconce จากแบรนด์ Hudson Valley ตกแต่งด้วยแผ่นทองที่มีการผสมผสานระหว่างสไตล์ร่วมสมัยและทันสมัย ลดมากสุด 45% (from 37,900 THB Discount 45% off to 20,845 THB)หากคุณเป็นแฟนเฟอร์นิเจอร์แบรนด์นำเข้าจากสหรัฐอเมริกาและอิตาลี เช่น John Richard, Interlude Home, Vanguards Furniture, Meridiani และแบรนด์อื่นๆ อีกมากมายคุณจะปลื้มใจกับความหลากหลายของสินค้าของเราที่นำเสนอ! ผ่านแคมเปญพิเศษส่งท้ายปี End the Year with a Shopping Cheer! ตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. – 12 พ.ย. นี้ ที่สุขุมวิท 39 พร้อมส่วนลดพิเศษสูงสุด 70% และสิทธิพิเศษอื่นมากมาย●Cash Voucherทุกยอดซื้อสินค้า 500,000 บาท จะได้รับคูปองเงินสดมูลค่า 5,000 บาท (จำกัดการมอบคูปองเงินสดมูลค่าสูงสุด 50,000 บาทต่อท่านตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้)●Top Spender Rewardsพลาดไม่ได้กับสินค้า Our Picks ที่มีส่วนลดถึง 90% และสำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายสูงสุด ยังมีโอกาสรับ iPhone 15 Pro Max 256GB ฟรี! มูลค่า 48,900 บาท จำนวน 1 เครื่อง●โปรโมชั่นจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม จากโปรโมชั่นของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิตธนาคารกรุงศรีอยุธยา(KCC), บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย(KBank), บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (BBL), บัตรเครดิตธนาคารกรุงไทย(KTC) และบัตรเครดิตอเมริกันเอ็กซ์เพรส (AMEX)เราขอเชิญคุณมาเป็นส่วนหนึ่งของความสุขส่งท้ายปีนี้ และหากคุณกำลังมองหาของขวัญแต่งบ้านเพื่อเพิ่มบรรยากาศต้อนรับปีใหม่ หรือของขวัญให้คนที่คุณรัก วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับคุณ!สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 096-880-9898, Line OA: @olivialiving , FB: OLIVIA LIVING , IG: olivia_living หรือ Website: www.olivia-living.com