HPE Aruba Networking เปิดตัวสวิตช์ 2.5GB ใหม่รุกตลาด SMB

เอชพีอี อะรูบา เน็ตเวิร์กกิ้ง (HPE Aruba Networking) หนุนธุรกิจ SMB รับมือการเติบโตของระบบเครือข่าย เร่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่รับความต้องการด้านความปลอดภัยที่เพิ่มสูงขึ้น เปิดตัวสวิตช์ 2.5GB ใหม่ และจุดเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 ขีดเส้นเริ่มวางจำหน่ายไตรมาส 4 ปีนี้อมล มิตรา (Amol Mitra) รองประธานและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วโลก HPE Aruba Networking กล่าวว่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กกำลังมองหาเครือข่ายประสิทธิภาพสูงที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และมีความคล่องตัวของระบบคลาวด์ที่ช่วยให้สามารถขยายเครือข่ายไปพร้อมกับธุรกิจ“HPE Aruba Networking ช่วยลดความยุ่งยากในการใช้งานและการจัดการเครือข่ายผ่านแอปพลิเคชันมือถือที่ใช้งานง่าย ชาญฉลาด และปลอดภัยสำหรับลูกค้า SMB” อมล มิตรา กล่าวก้าวใหม่ของ Hewlett Packard Enterprise รอบนี้ถือเป็นการประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ล่าสุดที่สามารถช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SMB) พัฒนาระบบเครือข่ายลูกค้าด้วยความเร็วที่สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มความจุ และความปลอดภัยที่แข็งแกร่งกว่าเดิม นั่นคือ "Aruba Instant On AP22D" แอ็กเซสพอยต์ Wi-Fi 6 และสวิตช์แบบวางซ้อนได้ (stackable switch) Aruba Instant On 1960 พร้อมความจุพอร์ต 2.5 GB ผลิตภัณฑ์ทั้งสองออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายสำหรับพนักงาน และมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้นให้ลูกค้า ผู้ใช้งาน และอุปกรณ์ IoT (Internet of Things)HPE อธิบายว่าเนื่องจากธุรกิจ SMB จำนวนมากมีการย้ายงานไปยังระบบคลาวด์เพิ่มมากขึ้น และมีการใช้งานแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ข้อมูลจำนวนมาก (data-intensive) กำลังอยู่ในช่วงเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ เช่น การสตรีมวิดีโอบนอุปกรณ์ปลายทาง (End-Devices) จึงทำให้ความต้องการขยายเครือข่ายของ SMB เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นประสิทธิภาพระบบความปลอดภัยของเครือข่ายและความสามารถในการจัดการการเข้าถึงเครือข่ายของธุรกิจเหล่านี้จึงมีความสำคัญทั้งนี้ การใช้งานร่วมกันระหว่างแอ็กเซสพอยต์ Aruba Instant On AP22D และสวิตช์แบบวางซ้อนได้ Aruba Instant On 1960 เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจ SMB ที่ต้องการใช้ข้อมูลสูงและเพิ่มจำนวนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อเพิ่มจำนวนให้มากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่เหล่านี้ได้รับการออกแบบให้รองรับปริมาณการรับส่งข้อมูลที่เกิดจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อจำนวนมากได้อย่างราบรื่นและปลอดภัย"Aruba Instant On ได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้ธุรกิจ SMB สามารถติดตั้งเครือข่ายความเร็วสูงที่ง่ายต่อการติดตั้ง จัดการ และบำรุงรักษา ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ยังคงพัฒนากลยุทธ์ Edge-to-Cloud ของ HPE Aruba Networking โดยนำเสนอเครือข่ายที่เน้นระบบคลาวด์เป็นหลัก ใช้งานง่าย และปรับขนาดได้ ในราคาที่เอื้อมถึง และจากการวิจัยของ IDC[1] คาดว่าในปีนี้ SMB ส่วนใหญ่จะมีการเพิ่มงบประมาณด้านไอทีมากขึ้น" HPE ระบุสำหรับ Aruba Instant On AP22D แอ็กเซสพอยต์ สามารถจัดการการเชื่อมต่อหลายจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเร็วสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อีกทั้งยังช่วยให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้มากขึ้นโดยไม่ประสบปัญหาคอขวดหรือทำให้ประสิทธิภาพลดลงด้าน Aruba Instant On 1960 เป็นสวิตช์แบบวางซ้อนกันได้พร้อมความจุพอร์ต 2.5 GB สามารถใช้งานสำหรับการซ้อนบนคลาวด์หรือการซ้อนทางกายภาพแบบปกติ โดยมีความสามารถในการจัดการสวิตช์หลายตัวให้เป็นสแต็กเดียว มีระบบการจัดการหลายตำแหน่ง (Multi-site) เพื่อจัดการการรับส่งข้อมูลในสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้งธุรกิจ ถือเป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถในการจัดการนโยบาย สามารถใช้งานเพื่อสร้างการจัดการอุปกรณ์อัตโนมัติ และระบบ quality of service (QoS) สำหรับการเข้าถึงประเภทต่างๆ ของผู้ใช้หลายคน ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายแอบแฝงสำหรับการสมัครสมาชิกของผู้ใช้ขณะที่ Aruba Instant On 1960 เป็นสวิตช์แบบวางซ้อนกันได้มาพร้อมความจุพอร์ต 2.5 GB พร้อมสั่งซื้อได้แล้ว และจะเริ่มวางจำหน่ายในไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2023 ของ HPE พร้อมด้วย Aruba Instant On AP22D แอ็กเซสพอยต์ ซึ่งจะมีวางจำหน่ายในช่วงเวลาเดียวกัน