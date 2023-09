กสทช. เข้าร่วมประชุม GSMF หารือแนวทางเตรียมความพร้อมคลื่นรับ 6G

โดย กสทช. พลตำรวจเอก ดร.ณัฐธร เพราะสุนทร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงาน กสทช. ได้เข้าร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum (GSMF) 2023 การประชุม GSMA Mobile 360 APAC and Policy Leaders Forum 2023 การประชุมหารือกับผู้ประกอบการกิจการโทรคมนาคมของสาธารณรัฐเกาหลี และการเข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีในการเข้าร่วมการประชุม Global Spectrum Management Forum (GSMF) 2023 เป็นการประชุมที่จัดขึ้นโดยสำนักงานกลางบริหารจัดการวิทยุกระจายเสียง Central Radio Management Service (CRMS) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Ministry of Science and ICT : MSIT) สาธารณรัฐเกาหลีการประชุมดังกล่าวมีเนื้อหาการประชุมที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติในการตรวจสอบคลื่นความถี่ของสาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงแนวทางในการปรับใช้คลื่นความถี่ในย่าน 600 MHz ที่มีแผนปรับการใช้งานจากกิจการโทรทัศน์ มาใช้ในกิจการ IMT ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลี มุ่งเน้นการใช้งานคลื่นความถี่ในย่าน High band เพื่อรองรับการใช้งานกิจการ IMT เป็นหลักที่ประชุมยังนำเสนอแผนการบริหารจัดการคลื่นความถี่ในอนาคตของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เช่น แผน IMT-2030 ที่มุ่งพัฒนาคลื่นความถี่ที่รองรับการใช้งานเทคโนโลยี 6G รวมไปถึงการพัฒนาการใช้งานระบบ UAM และ Drone รวมถึงการพัฒนาการใช้งาน Local 5G ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีได้นำการใช้งานเครือข่ายส่วนตัวไปพัฒนาในหลายภาคส่วน เช่น กิจการทางการแพทย์ อุตสาหกรรมการผลิต และระบบพลังงาน เป็นต้นโดยในปัจจุบันสำนักงาน กสทช. ได้ให้ความสำคัญและอยู่ระหว่างการศึกษาคลื่นความถี่ในย่านต่างๆ เพื่อรองรับการใช้งานเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตในอนาคต ซึ่งจากการประชุมดังกล่าว สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบถึงนโยบายการขับเคลื่อนทางดิจิทัลของสาธารณรัฐเกาหลี ที่มุ่งไปสู่การเป็น “World Leading Nation in Network” ผ่านการเป็นประเทศผู้นำในการใช้เทคโนโลยีเครือข่าย 6G และการใช้ดาวเทียมวงโคจรต่ำ (Low Satellite Orbit) มาใช้ในกิจการโทรคมนาคม ทั้งนี้เป็นความร่วมมือของรัฐและเอกชนประธาน กสทช. ยังได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลม (Roundtable) ในเรื่องการกำหนดราคาของคลื่นความถี่ และประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการพัฒนาโครงข่าย 5G ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน GSMA และผู้แทนจากหน่วยงานกำกับดูแลประเทศต่างๆ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าภายในปี ค.ศ.2030 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการใช้งานโครงข่าย 5G จะเพิ่มมากกว่า 600 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้เศรษฐกิจโลกการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนบริษัท SK Telecom (SKT) แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาการใช้งานบริการขนส่งแบบ UAM (Urban Air Mobility) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการขนส่งด้วยระบบอัตโนมัติ SKT เป็นผู้นำในการพัฒนาการให้บริการ UAM โดยมีแผนที่จะนำ UAM มาใช้งานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลีนอกจากนี้ ผู้แทนของสำนักงาน กสทช. ยังได้เชิญชวนให้บริษัท SKT เข้ามาทดลองการใช้งานระบบขนส่งแบบ UAM ในจังหวัดภูเก็ตของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว ซึ่งทางบริษัทได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากพร้อมกันนี้ นายวิชชุ เวชชาชีวะ เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโซล ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ได้เข้าพบหารือ มีประเด็นเรื่องนโยบายและยุทธศาสตร์การส่งเสริมความร่วมมือไทยและสาธารณรัฐเกาหลีในด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมโดยผู้แทนสำนักงาน กสทช. ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานระหว่างสำนักงาน กสทช. และหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งหารือในเรื่องโครงข่ายโทรคมนาคมเพื่อรองรับการใช้งานและการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่ของประเทศไทยในอนาคต เช่น การพัฒนาโครงข่าย WiFi 6E บนย่านความถี่ย่านใหม่ 6 GHz ที่หลายประเทศเริ่มทดลองใช้ในปัจจุบันนายวิชชุ กล่าวสนับสนุนว่าการเติบโตของเทคโนโลยีใหม่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และได้กล่าวถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีแผนจะเปิดเขตการค้าเสรี (Free Trade Area) ระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญต่อประเทศไทยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้