บลูบิคจับมือ Least Authority ชิงเค้ก DeFi ตลาดโต 4.46 แสนล้านดอลล์

"บลูบิค ไททันส์" เปิดบริการใหม่ "Smart Contract Audit" จับมือพันธมิตรระดับโลก "Least Authority" เสริมแกร่งความปลอดภัยบนบล็อกเชน รับตลาดระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลางหรือ DeFi โตแตะ 4.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนายพลสุธี ธเนศนิรัตศัย ผู้อำนวยการ บริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด กล่าวต่อว่า ภาคธุรกิจจำนวนไม่น้อยเริ่มขยายแพลตฟอร์มธุรกิจและบริการเข้าไปบนเครือข่ายบล็อกเชน โดยเฉพาะการพัฒนา DApp ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมดิจิทัลที่ทำงานบนเครือข่ายบล็อกเชน และทำงานแบบ P2P (Peer-to-Peer) อย่างไรก็ตาม เหตุโจมตีและความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เกิดขึ้นบนบล็อกเชนได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยตรงทั้งในแง่มูลค่าความเสียหายและความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาโปรเจกต์บนบล็อกเชน ด้วยเหตุนี้ ‘บลูบิค ไททันส์’ จึงได้นำเสนอบริการใหม่ที่เรียกว่า ‘Smart Contract Audit’ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและประเมินความปลอดภัยของ DApp อย่างรอบด้าน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบความเสี่ยงและช่องโหว่ของการเขียนโปรแกรมบน Smart Contract (Smart Contract Audit) อย่างครบวงจร“การลงทุนในบล็อกเชน DApp และ DeFi ของภาคธุรกิจ อาทิ กลุ่มฟินเทค กลุ่มธนาคาร และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ที่มองเห็นโอกาสจากการลงทุนสร้าง Ecosystem บน Web3 มีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้น แต่ท่ามกลางการเติบโตนี้ ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้กลายเป็นความท้าทายสำคัญ เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความปลอดภัยในการพัฒนาธุรกิจบนบล็อกเชน โดยความร่วมมือระหว่างบริษัท Least Authority ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Smart Contract Audit จะเข้ามาเสริมศักยภาพการให้บริการด้านไซเบอร์ซิเคียวริตี้ของบลูบิค ไททันส์ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพิ่มอัตราส่วนของลูกค้าให้มากขึ้นจากทั่วโลกและประเทศไทย” นายพลสุธี กล่าวบริษัท บลูบิค ไททันส์ จำกัด (Bluebik Titans) นั้นเป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบและให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย ไซเบอร์ บริษัทในเครือของบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK บริษัทที่ปรึกษาผู้ให้บริการด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันแบบครบวงจร การเปิดตัวบริการใหม่ ‘Smart Contract Audit’ เป็นการจับมือกับพาร์ตเนอร์ระดับโลก Least Authority ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำอันดับต้น ๆ ด้าน Smart Contract Audit ที่มุ่งตรวจสอบและป้องกันช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในการพัฒนา Decentralized Application (DApp) บนบล็อกเชน และระบบการเงินแบบไร้ศูนย์กลาง (DeFi) หวังสร้างบริการไซเบอร์ซิเคียวริตี้แบบ End-to-end Decentralized Securityจากแนวโน้มการเติบโตของ DeFi ที่สะท้อนผ่านรายงานจาก Market Research Future (MRFR) พบว่ามูลค่าตลาดดังกล่าวจะสูงถึง 4.46 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในช่วงปี 2022 - 2032 เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยปีละ 46.8% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขความเสียหายรวมจากเหตุโจมตีทางไซเบอร์บน DeFi ยังคงสูงถึง 5.51 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทำให้บลูบิค ไททันส์ มองเห็นความต้องการในการสร้างความปลอดภัยบนบล็อกเชน จึงเข้าไปขยายบริการในส่วน Smart Contract Audit ที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคตทั้งนี้ Least Authority เป็นบริษัทด้าน Smart Contract Audit ที่ได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก โดยมีประสบการณ์เข้าไปตรวจสอบความปลอดภัยให้กับโปรเจกต์ชั้นนำจำนวนมาก เช่น Metamask, Ethereum 2.0, Core DAO Layer 1, Dogecoin และ Wordcoin เป็นต้นนายพลสุธี กล่าวทิ้งท้ายว่าด้วยความเชี่ยวชาญของ Least Authority ผนวกกับความเชี่ยวชาญของบลูบิค ไททันส์ เชื่อว่าจะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้การพัฒนาธุรกิจบนเครือข่ายบล็อกเชนให้มีความปลอดภัย เชื่อถือได้ และสร้างความเชื่อมั่นต่อทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโปรเจกต์ดังกล่าว.