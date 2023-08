LINE FRIENDS x NewJeans เขย่าร้าน PLAY LINE FRIENDS Pop-Up Store ที่ไทย 2 ก.ย.นี้

ไลน์เฟรนด์ (LINE FRIENDS) แตกไลน์ธุรกิจดิจิทัล แตะมือนิวจีนส์ (NewJeans) เอาใจแฟนเพลงวงเกิร์ลกรุ๊ป 5 สาวจากเกาหลีใต้ ส่งสินค้าลิขสิทธิ์มาเขย่าร้าน PLAY LINE FRIENDS Pop-Up Store ที่ประเทศไทย 2 ก.ย.นี้ งานนี้จัดเต็มสินค้าหลากหลายเทียบเท่า Pop-Up Store ในประเทศเกาหลีจากแถลงการณ์ของไลน์ พบว่าความเคลื่อนไหวครั้งนี้ดำเนินการในนาม LINE FRIENDS บริษัทดิจิทัลด้านความบันเทิงและทรัพย์สินทางปัญญา ที่จับมือกับ NewJeans ประกาศความร่วมมือดำเนินธุรกิจสินค้าลิขสิทธิ์ (Intellectual Property: IP) อย่างเป็นทางการของ NewJeans เพื่อเอาใจแฟนคลับทั่วโลก โดยระบุว่าความร่วมมือครั้งพิเศษระหว่าง LINE FRIENDS และ NewJeans ยังไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน ซึ่งเป็นการตอกย้ำว่า LINE FRIENDS ประสบความสำเร็จในการสร้างสูตรสำเร็จทางธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจประเภทนี้ปัจจุบัน LINE FRIENDS มีคาแรคเตอร์ลิขสิทธิ์ที่โด่งดัง เช่น ตัวการ์ตูน BT21 และ TRUZ ขณะที่ NewJeans เป็นวงที่ได้รับการชื่นชมจากความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของวงการ K-Pop ด้วยความสดใหม่และความเป็นเอกลักษณ์ในการปล่อยคาแรคเตอร์ใหม่แต่ละตัวออกมาหลังจากเปิดตัวครั้งแรกในปี 2565 NewJeans เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่มีสมาชิก 5 คนจากค่าย ADOR เปิดตัวในฐานะวงน้องใหม่ระดับแนวหน้าที่มีสไตล์แหวกแนว เร้าใจ มีเอกลักษณ์ของตัวเอง และมีเสน่ห์อย่างเป็นธรรมชาติ ล่าสุด NewJeans กลับมาพร้อมก้าวใหม่อย่าง "Get Up" ร่วมกับมิวสิกวีดีโอของ NewJeans ที่เป็นการทำงานร่วมกับแอนิเมชันยอดนิยมของ CARTOON NETWORK อย่าง THE POWERPUFF GIRS แบรนด์ Apple และอีกมากมายวันนี้ มิวสิกวิดีโอของวงได้โด่งดังไปทั่วโลก โดยเพลง ‘Super Shy’ ที่วงออกมาก่อนนั้นขึ้นไปอยู่ที่อันดับ 48 ของ Billboard HOT 100 ด้วยยอดขาย 1 ล้านก็อปปี้ในวันแรกที่เปิดตัว ทำให้ NewJeans โด่งดังอย่างต่อเนื่องและเป็นวงที่มียอดขายอัลบั้มดีมากในระดับ Best-sellingล่าสุดคือวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา LINE FRIENDS ได้ทำการเปิด Pop-Up Store ที่ร้าน LINE FRIENDS ในกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อฉลอง 2nd EP ของ NewJeans ‘Get Up’ ความร่วมมือกันระหว่าง LINE FRIENDS และ NewJeans ครั้งนี้ทำให้เกิดคาแรคเตอร์ ชื่อ “bunini” ที่สร้างสรรค์จากสัญลักษณ์ของ NewJeans TOKKI (กระต่าย) และคาแรคเตอร์ชื่อดังของ LINE FRIENDS อย่าง “minini” โดย bunini ได้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปรากฏตัวในมิวสิกวิดีโอ เพลง ‘ASAP’ และกลายเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์อย่างแพร่หลายตรงนี้ ความสร้างสรรค์ที่เกิดจากความร่วมมือของ LINE FRIENDS และ NewJeans จะถูกนำไปสร้างสรรค์เป็นสินค้าต่างๆ อีกมากมาย เช่น ตุ๊กตา พวงกุญแจ อัลบั้มภาพ อุปกรณ์ติดด้านหลังมือถือ สติกเกอร์ หมวกเบสบอล และสติกเกอร์สำหรับข้อความมือถือในอนาคต โดยสินค้าอื่น เช่น Sticons, เคสมือถือ เคส Airpods ที่เป็นลิขสิทธิ์ของ NewJeans จะมีกำหนดวางจำหน่ายในอนาคต เพื่อให้แฟนคลับนำไปประดับตกแต่งของใช้สำหรับไทย แฟนคลับ NewJeans และ LINE FRIENDS จะมีโอกาสพิเศษตั้งแต่ 2 กันยายน – 1 ตุลาคม 2566 เพราะ LINE FRIENDS ได้จัดเต็มขนสินค้าลิขสิทธิ์แท้จาก NewJeans มาให้เลือกซื้อกันอย่างเต็มอิ่มด้วยประเภทสินค้าหลากหลายเทียบเท่า Pop-Up Store ในประเทศเกาหลีที่ร้าน PLAY LINE FRIENDS Pop-Up Store ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 1 โซน I โดย Pop-Up Store พิเศษนี้จะถูกตกแต่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็น NewJeansโปรโมชันและสินค้าสมนาคุณพิเศษที่จะแจกในงาน มีตั้งแต่ตุ๊กตากระดาษ พัดขนาดเล็ก จาก THE POWEPUFF GIRLS X NewJeans โฟโต้การ์ดแบบใสจาก bunini ที่เชื่อว่าจะโดนใจแฟน NewJeans ไม่น้อยชื่อ NewJeans นั้นเป็นสัญลักษณ์ของความต้องการที่จะเป็นไอคอนเหนือกาลเวลาของวง เช่นเดียวกับกางเกงยีนส์เดนิมที่หลายคนใส่ทุกวันและไม่เคยเบื่อที่จะสวม รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็น "New Genes" ยีนส์ใหม่ที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับวงการเพลงโลก.