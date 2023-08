“แม็คยีนส์” x “ขายหัวเราะ” เปิดตัวคอลเลกชั่น “Mc โอเวอร์”

ผู้จัดการรายวัน 360 - “แม็คยีนส์” แบรนด์ยีนส์อันดับหนึ่งของไทย” ชูกลยุทธ์ Collaboration “Mc x ขายหัวเราะ” เปิดตัวคอลเลกชั่นใหม่ “Mc โอเวอร์” ความร่วมมือครั้งสำคัญของสองแบรนด์ยอดนิยม พร้อมส่งมอบประสบการณ์ความสนุกผ่านซอฟต์ พาวเวอร์ ด้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์ และการ์ตูนไทยนายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC องค์กรธุรกิจค้าปลีก ประเภทสินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ “แม็คยีนส์” เปิดเผยว่า “แม็คยีนส์” ผนึกความร่วมมือกับ “ขายหัวเราะ” ดำเนินกลยุทธ์คอลลาบอเรชั่น (Collaboration) “Mc x ขายหัวเราะ” เปิดตัวคอลเลกชั่น “Mc โอเวอร์” นำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้า พร้อมต่อยอดกลยุทธ์ “MY MC MY WAY ชีวิต...เต็มแม็ค” ภายใต้แนวคิด “Body Positivity” ความเข้าใจในความแตกต่างของรูปร่างและพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแม็คยีนส์ ให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตแบบไร้ขีดจำกัดความร่วมมือในครั้งนี้ ทั้งแม็คยีนส์ และขายหัวเราะ ต่างมีดีเอ็นเอที่ตรงกันในหลายๆ ส่วน เริ่มจากทั้ง สองแบรนด์เป็นแบรนด์ที่รู้จักและได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ปีนี้ขายหัวเราะกำลังจะฉลองครบรอบครบ 50 ปีขณะที่แม็คยีนส์กำลังจะย่างเข้าปีที่ 49 และสิ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองแบรนด์ต่างมีการปรับตัวและนำเสนอสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ อย่าง แม็คยีนส์ ก็มีการเพิ่มช่องทางการขายออนไลน์ รวมไปถึงการนำเสนอสินค้าและคอลเลกชั่นใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับขายหัวเราะ ที่ปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากกว่าแค่หนังสือ“กลุ่มลูกค้าของแม็คยีนส์ เรามีลูกค้าทุกเจเนอเรชั่น หากดูคาแรกเตอร์ของขายหัวเราะก็ตรงกับ Value Proposition หลักของแม็คยีนส์ ที่มีเป้าหมายตอบโจทย์การแต่งกายของทุกคน ทุกไลฟ์สไตล์ ให้คุณมั่นใจและสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบของตัวเอง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายของแม็คยีนส์ สำหรับการคอลลาบอเรชั่นครั้งนี้ คือการนำคาแรกเตอร์การ์ตูนขายหัวเราะที่หลายคนคุ้นหน้าคุ้นตามาเมคโอเวอร์ ไม่ว่าจะเป็น บ.ก.วิธิต หนุ่มใหญ่วัยทำงานที่ใส่สูทเนี๊ยบปรับลุคมาใส่เดนิม, โจรหนุ่มสุดเซอร์ลุคแบด ก็กลายเป็นโจรหนุ่มลุคทันสมัย, หนูหิ่นที่เคยสวมใส่เสื้อคอกระเช้าและผ้าถุงก็เปลี่ยนมาใส่เสื้อฮู้ดดี้ที่เป็นอีกหนึ่งไอเท็มยอดนิยมของแม็คยีนส์กับกางเกงขาสั้น และคนติดเกาะที่เคยดูเศร้าหมอง ก็สดใสไปกับเสื้อรีสอร์ทเชิ้ตสีสดใส ไอเท็มเท่ๆ ที่สวมใส่สบาย ทุกคาแรกเตอร์จะถูกเมคโอเวอร์เปลี่ยนลุคการแต่งตัวไปจนถึงลายเส้นเพื่อให้ทุกคาแรกเตอร์อินเทรนด์ ทันสมัย มั่นใจในแบบฉบับของตัวเอง” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวสำหรับคอลเลกชั่น “Mc โอเวอร์” ผลงานการคอลลาบอเรชั่นสุดพิเศษนี้ ถ่ายทอดจากเรื่องราวแอนิเมชั่น ที่มาของการเมค โอเวอร์ เริ่มจากมีอุกกาบาตตกมาโดนโลกต่างทำให้ผู้คนซึมเศร้า แต่งตัวไม่สดใส ฮีโร่ในการกอบกู้โลกในครั้งนี้คือ ศูนย์บัญชาการแม็คยีนส์ (Mc JEANS) ที่ส่งแสงพาทุกคนแปลงร่างออกมาเป็นเหล่าคาแรกเตอร์ขายหัวเราะในชุดสุดอินเทรนด์ สินค้าในคอลเลกชั่นสนุกไปกับไอเท็มยอดนิยม อาทิ เสื้อยืดผ้าคอตตอน 100% พิมพ์ลายขายหัวเราะ เพิ่มมิติด้วยเทคนิคการพิมพ์สีรับเบอร์ด้านหน้าและด้านหลัง, เสื้อยืดทรงโอเวอร์ไซส์เอาใจสายสตรีท ที่ตกแต่งด้วยกระเป๋าเดนิมลายขายหัวเราะด้านหน้าและด้านหลังให้ลุคเท่ๆ ที่อมยิ้มได้, เสื้อลายขวางแขนยาวสีขาว-ดำ กิมมิกของโจรมุมตึก ดีเทลการออกแบบให้แมทช์ลุคสนุกกว่าที่เคย เมื่อพับแขนเสื้อจะพบกับตัวหนังสือ “กลับตัวกลับใจ” รวมไปถึงตาของโจรที่แอบอยู่ด้านหลังเสื้อ ล้อเลียนโจรมุมตึกที่ต้องคอยแอบกลัวคนตามมาจับด้านหลัง, เสื้อรีสอร์ทเชิ้ตลายเกาะขายหัวเราะ คนติดเกาะ และฉลามที่ไล่กัดคนสตอรี่ในการ์ตูนขายหัวเราะ ที่สดใส ร่าเริง, เสื้อฮู้ดดี้อีกหนึ่งไอเท็มยอดนิยม ซ่อนความขี้เล่นด้วยกระเป๋าเสื้อที่มีตัวการ์ตูนโผล่ออกมา รวมไปถึงไอเท็มสุดลิมิเต็ดที่แฟนๆ ทั้งสองแบรนด์ห้ามพลาด กับเสื้อเดนิมแจ็คเก็ตทรงโอเวอร์ไซส์พิมพ์ลาย บ.ก.วิธิตที่ด้านหลังแอคเซสซอรี่พบกับหมวกเดนิมบั๊คเก็ต ไอเท็มที่รวบรวมซิกเนเจอร์ของทั้งสองแบรนด์ไว้ได้ อย่างลงตัว“เราคาดหวังให้การคอลลาบอเรชั่นในคอลเลกชั่นนี้ จะเป็นการเพิ่มสีสันให้กับแบรนด์แม็คยีนส์ และเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เราทำร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่มีดีเอ็นเอหลายอย่างตรงกัน และเป็นอีกหนึ่งก้าวที่จะพาเราไปหาสิ่งสนุกๆ มานำเสนอ เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าต่อไปในอนาคต” นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าวนางสาวพิมพ์พิชา อุตสาหจิต กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทเครือ Vithita Group (วิธิตากรุ๊ป) กล่าวว่า ปีนี้เป็นวาระที่ขายหัวเราะครบรอบ 50 ปี จึงต้องการมีแคมเปญพิเศษในช่วงครึ่งปีหลังของปี เพื่อส่งมอบความสุขให้กับคนไทย นำมาสู่การคอลลาบอเรชั่นกับแม็คยีนส์ ซึ่งถือเป็นแบรนด์ด้านของแฟชั่นไลฟ์สไตล์และการแต่งกายของไทยที่เป็นตำนาน การร่วมมือกันของทั้งสองแบรนด์ในครั้งนี้ จึงเป็นการสร้างความสุขให้คนไทยในรูปแบบหนึ่ง เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของความร่วมมือ ไม่ว่าจะเป็นการออกคอลเลกชั่น และทำการตลาดด้วยกัน โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ขายหัวเราะ จับคาแรกเตอร์มา Make Over หรือ “Mc Over” ที่ทำร่วมกับแม็คยีนส์ เพื่อให้เห็นลักษณะการแต่งตัวของคาแรกเตอร์แบบใหม่ เป็นความสุขแบบใหม่ๆ ที่ส่งมอบให้กับลูกค้า“ทั้งสองแบรนด์ มีจุดร่วมที่ชัดเจนคือ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับครองใจคนไทยเสมอมา และต่างฝ่ายต่างสร้างความสุขให้คนไทย ขายหัวเราะเป็นเรื่องของคอนเทนต์กับซอฟต์ พาวเวอร์ ด้านการ์ตูนคาแรกเตอร์ ขณะที่แม็คยีนส์ เป็นความสนุกทางด้านการแต่งกายเกี่ยวกับแฟชั่นไลฟ์สไตล์ สิ่งนี้เป็นจุดร่วมที่มีความเป็นตำนานของทั้งสองแบรนด์ มั่นใจเมื่อมาผนึกกันแล้ว น่าจะเป็นคอลเลกชั่นที่พิเศษและหาที่ไหนไม่ได้อีก” นางสาวพิมพ์พิชา กล่าวร่วมช้อปคอลเลกชั่นพิเศษ “Mc x ขายหัวเราะ” ก่อนใครได้ที่ www.mcshop.com ในวันที่ 21 สิงหาคม 2566 และร้านแม็คยีนส์ สาขาที่ร่วมรายการ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2566