"ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก" Friend of American Eagle คนแรกของไทย

ถ่ายทอดความเท่ ความโดดเด่น และตอกย้ำความทันสมัยไปกับ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ และเหล่า AE Denim Crew ตัวแทนคนรุ่นใหม่ นำโดย นักร้อง นักแสดง และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ชื่อดัง โอ๊ต ปราโมทย์ ปาทาน นักร้องสาวเสียงทรงพลัง โบกี้ไลอ้อน พิชญ์สินี วีระสุทธิมาศ วงทีป๊อบน้องใหม่ที่กำลังมาแรงอย่าง Perses รวมทั้งนางแบบและมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2021 แอนชิลี สก็อต เคมมิส ผู้ผลักดันและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้หญิงด้วยนิยามคำว่า #RealSizeBeauty เพื่อเข้าถึงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต และตอบโจทย์ตัวตนของกลุ่มคนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านสรีระ หรือฟังก์ชันการใช้งานที่แตกต่างกัน ด้วยสินค้าที่มีความหลากหลายด้านรูปทรงและเนื้อผ้าที่มีคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าใครสวมใส่ก็ดูดีและเปล่งประกายได้ในแบบของตัวเอง

ภายในงานยังมีการจัดแสดงกางเกงยีนส์ Key Fits ทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงประจำซีซั่นนี้ มาให้ผู้ร่วมงานได้สัมผัสเนื้อผ้าจริง พร้อมทั้งสามารถช้อปสินค้าจากอเมริกันอีเกิ้ลได้เลยที่ป๊อบอัพจำหน่ายสินค้าในบริเวณงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิ Dance Machine ให้สาวกยีนส์ได้มาเต้นขยับร่างกาย ทดสอบศักยภาพ และประสิทธิภาพของเนื้อผ้าขณะสวมใส่ รวมไปถึงตู้ถ่ายภาพเอาใจวัยรุ่น เรียกว่างานนี้คนรักยีนส์ไม่ควรพลาด

สินค้าคอลเลกชั่นล่าสุดประจำซีซั่นนี้ โดดเด่นด้วยเดนิมที่เหมาะสำหรับสวมใส่ในทุกโอกาส ทั้งรูปแบบและนวัตกรรมการผลิตผ้าที่หลากหลาย ดังต่อไปนี้:





- กางเกงยีนส์ Airflex ให้ลุคผ้าเดนิมของแท้ที่หลายคนรักยีนส์ชื่นชอบ มาพร้อมความยืดหยุ่นและความสบายยามสวมใส่

:: For Her, กางเกงยีนส์รุ่นใหม่ทรง Super High-Rise Baggy & Wide-Leg มาพร้อมเนื้อผ้า Next Level Stretch & Strigid ที่มีทั้งความยืดหยุ่นสูงและอยู่ทรง

- กางเกงยีนส์ Next Level Stretch เป็นผ้ายีนส์ที่นุ่มที่สุด ยืดหยุ่นที่สุด และไม่เสียทรง

- กางเกงยีนส์ Strigid มีเนื้อผ้าค่อนข้างแข็งอยู่ทรงช่วงด้านหน้า ขณะที่ด้านหลังมีความยืดหยุ่น ด้วยนวัตกรรมโครงสร้างแบบ 50/50