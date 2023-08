STT GDC เปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 3 ที่ One Bangkok ดันไทยขึ้น Digital Hub ภูมิภาค

เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ประกาศเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 3 ที่ One Bangkok ระบุดาต้าเซ็นเตอร์ใหม่ตั้งอยู่ในอาคารพรีเมียมเกรดเอของโครงการ One Bangkok เพื่อดึงดูดธุรกิจดิจิทัลกับการขับเคลื่อนประเทศไทยเป็น Digital Hub ของภูมิภาคนายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวว่าบริษัทมีความยินดีที่ได้รับความมั่นใจจาก STT GDC Thailand ในการพัฒนาและสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ขึ้นในโครงการ One Bangkok ซึ่งถูกวางตัวให้เป็นสมาร์ทซิตี้ของประเทศไทยที่เสริมพลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการก่อสร้างล่าสุด สำหรับเป็นต้นแบบของเมืองเพื่อการอยู่อาศัยในอนาคตอย่างแท้จริง ความเป็น Co-Location ของดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้เป็นการพิสูจน์ถึงความตั้งใจดังกล่าว และยังเป็นตัวชี้วัดถึงความแตกต่างอย่างชัดเจนของ One Bangkok ด้วยการเป็นพลังสำคัญที่จะดึงดูดธุรกิจดิจิทัลชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศให้มาตั้งที่ทำงานที่นี่ โดยเฉพาะกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมต่อบริการด้านข้อมูลและคลาวด์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้"ถือได้ว่าเป็นการขยายภาพของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความน่าสนใจของประเทศในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลของภูมิภาค"เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ ประเทศไทย (STT GDC Thailand) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (FPL) และเอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือ (STT GDC) เปิดตัว "STT Bangkok 3" ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 3 ของ STT GDC ในประเทศไทย โดยมีกำหนดเปิดให้บริการภายในสิ้นปี 2566 ซึ่ง STT Bangkok 3 ตั้งอยู่ภายในโครงการ One Bangkok ที่เป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มิกซ์ยูสที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยใจกลางย่านธุรกิจในกรุงเทพฯ ด้วยทำเลยุทธศาสตร์ของดาต้าเซ็นเตอร์จับคู่กับพื้นที่พาณิชย์คุณภาพสูงเกรดเอ พร้อมด้วยโซลูชันและบริการศูนย์ข้อมูลระดับโลก จะมอบบริการโคโลเคชั่นคุณภาพสูงและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วซึ่งสำคัญมากสำหรับธุรกิจที่มุ่งเน้นด้านดิจิทัลมร.บรูโน่ โลเปซ ประธานและกรุ๊ปซีอีโอ เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ เผยถึงความมุ่งมั่นขององค์กรในการขยายบริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนว่าบริษัทมุ่งมั่นนำเสนอบริการ Colocation คุณภาพสูงและยึดตามมาตรฐานระดับโลก โดยครอบคลุมทั้งในด้านการออกแบบ ความเป็นเลิศในการดำเนินงานและการสนับสนุนลูกค้า ซึ่งทั้งหมดล้วนเป็นกุญแจสำคัญสนับสนุนความสำเร็จระยะยาวขององค์กรธุรกิจต่าง ๆ ในหลากหลายอุตสาหกรรม“เราตระหนักถึงบทบาทหลักของประเทศไทยในฐานะตลาดดิจิทัลที่สำคัญและมีความต้องการโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เรามั่นใจว่า STT Bangkok 3 จะเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์กลางเครือข่ายที่โดดเด่น ช่วยเพิ่มศักยภาพแก่ธุรกิจผ่านการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อ และอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานไอทีบนทำเลที่ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ พร้อมยังส่งเสริมการสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ยืดหยุ่น"นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถ สิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอสที เทเลมีเดีย โกลบอล ดาต้าเซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) ตอกย้ำบริษัทฯ พร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเพื่อไปสู่การเป็น Digital Hub ในภูมิภาค ว่า STT GDC Thailand มุ่งมั่นสร้างรากฐานดิจิทัลที่แข็งแกร่งและยั่งยืนให้กับประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ระดับ World Class เบื้องต้นมั่นใจว่า STT Bangkok 3 จะตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจในภาคการเงิน อีคอมเมิร์ซ สตาร์ทอัพ และผู้ให้บริการดิจิทัลต่าง ๆ ที่กำลังมองหาศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์และมาพร้อมมาตรฐานความปลอดภัยระดับสูงสุด มีความยืดหยุ่นและมีผู้ให้บริการเครือข่ายที่ครอบคลุมแบบไม่มีใครเทียบได้ตั้งแต่เปิดให้บริการ"ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ STT Bangkok 3 สร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นในประเทศไทยด้วยทำเลที่ตั้งในใจกลางกรุงเทพฯ ที่ส่งมอบประสิทธิภาพเครือข่ายและการเชื่อมต่ออย่างดีที่สุด โดยดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ยังให้บริการเครือข่ายรวมถึงมีผู้ให้บริการเครือข่ายที่หลากหลายช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีทางเลือกที่ดีกว่า ซึ่งโครงการ One Bangkok สามารถตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ทั้งหมด และทำให้ STT Bangkok 3 เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทันสมัย ที่จะเป็นส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศไทย”โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญในการเดินทางสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของประเทศ ทั้งยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและนวัตกรรมในระดับภูมิภาค จากรายงาน e-Conomy SEA Report 2022 ที่จัดทำโดย Google, Temasek และ Bain & Company คาดว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ประกอบด้วยกลุ่มประเทศอาเซียน 6 ประเทศ ภายในปี 2568 จะมีมูลค่าถึงประมาณ 330 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยมีขนาดเศรษฐกิจดิจิทัลใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคฯ โดยในปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 3.5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯการเติบโตนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมดาต้าเซ็นเตอร์ ความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับสถานที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยระดับสูงสุด และการที่ภาคธุรกิจหันมาปรับใช้บริการคลาวด์ต่าง ๆ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ด้วยปริมาณการใช้งานดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับจุดเด่นสำคัญของ STT Bangkok 3 คือการเป็นดาต้าเซ็นเตอร์แห่งใหม่ที่มีกำลังไฟฟ้าขนาด 2 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในเมือง ที่เมื่อรวมกับ STT Bangkok 1 (เปิดดำเนินการปี 2564) และ STT Bangkok 2 (จะเปิดดำเนินการเร็ว ๆ นี้) จะทำให้ STT GDC Thailand ให้บริการรองรับกำลังไฟได้รวมกันสูงสุดถึง 42 เมกะวัตต์นอกจากนี้ STT Bangkok 3 ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ ได้รับการรับรองในระดับนานาชาติจากหลากหลายสถาบัน ได้แก่ Uptime Institute's Tier III, มาตรฐาน ISO-27001, และมาตรฐาน PCI-DSS ที่มุ่งเน้นความสำคัญด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมในการเก็บข้อมูล ทำให้มั่นใจได้ถึงความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย บนทำเลศักยภาพที่ได้เปรียบ เป็นทางเลือกในการเชื่อมต่อ พร้อมกับมุ่งมั่นสู่ความยั่งยืนสำหรับ One Bangkok คือ โครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่ครบครันใจกลางกรุงเทพฯ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 108 ไร่ หรือคิดเป็นพื้นที่อาคารรวม (Gross Floor Area: GFA) 1,930,000 ตารางเมตร เมื่อโครงการฯ เสร็จสมบูรณ์ One Bangkok จะประกอบด้วย สถานที่ทำงานสำหรับอนาคต แหล่งค้าปลีกรูปแบบใหม่ ที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่ โรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เวทีจัดกิจกรรมความบันเทิงสดระดับ World-Class สถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะและวัฒนธรรม และสวนสาธารณะสีเขียวที่ครอบคลุมพื้นที่เกือบครึ่งนึงของโครงการฯ