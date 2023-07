ทรูปลุกตลาดภาคอีสาน นำเครือข่าย 5G ยกระดับวิถีชีวิตดิจิทัล

ทรู - ดีแทคยกขบวนโรดโชว์ Better Together Festival มาพร้อม ‘นาย-ใบเฟิร์น’ ให้พี่น้องชาวขอนแก่น และผู้ใช้บริการในภาคอีสาน ด้วย 3 สิ่งที่ดีกว่า คือ เครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านที่ดีกว่า แพกเกจที่ตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลาย ร้านค้าและช่องทางให้บริการที่อำนวยความสะดวกมากที่สุดในไทย ยกขบวนสินค้าที่ครบกว่า คุ้มกว่า เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงชีวิตดิจิทัล และ 5G ที่ดีที่สุด ด้วยสมาร์ทโฟนแบรนด์ดังราคาพิเศษ แพกเกจที่ดีที่สุด ครบ คุ้ม ได้เยอะแบบไม่เคยมีมาก่อน ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนอีสาน รวมถึงเน็ตบ้านที่แรงคุ้มยิ่งกว่า และดิจิทัลโซลูชันเพื่อบ้านอัจฉริยะจาก TrueX พร้อมคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกจากทรูวิชั่นส์ ตลอดจนการขยายโครงข่ายพื้นฐานดิจิทัลที่ครอบคลุมยิ่งขึ้นทั่วพื้นที่ภาคอีสานนายฐานพล มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการตลาด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทรูเดินหน้าภารกิจการทำตลาดแบบเฉพาะภูมิภาค โดยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น พบว่า พฤติกรรมการใช้งานสมาร์ทโฟนของลูกค้าทรู และดีแทคมีการใช้งานดาต้าสูงมากกว่าภาคอื่นๆ คิดเป็นอัตราการเติบโต 20% เมื่อเทียบกับต้นปี 2565โดยมียอดใช้งานสูงสุดที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น และอุบลราชธานี ตามลำดับ ซึ่งภาคอีสานเป็นพื้นที่ที่กำลังเติบโตในหลายๆด้าน ทั้งเศรษฐกิจ คมนาคม การท่องเที่ยว ทรูจึงเน้นให้ความสำคัญการขยายโครงข่าย Infrastructure พื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมทั้งการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผ่านการนำเสนอแพกเกจสมาร์ทโฟนราคาพิเศษ เพื่อเข้าไปช่วยส่งเสริมให้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง ช่วยยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และบริการทางเทคโนโลยี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และสังคมในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืนที่ผ่านมา ทรูได้นำโครงสร้างพื้นฐานทั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 5G บนคลื่น 2600 MHz และความครอบคลุมของเครือข่าย 4G/5G ที่ดีขึ้นบนคลื่น 700 MHz และ 900 MHz จากการใช้สัญญาณโรมมิ่งทรู ดีแทค ทำให้พื้นที่การใช้งานครอบคลุมถึง 2,678 ตำบล 321 อำเภอ ใน 20 จังหวัด ครอบคลุม 99.65% ของประชากร รวมทั้งขยายโครงข่ายไฟเบอร์เข้าถึงบ้าน ชุมชน และอาคารสำนักงาน พื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญ ตลอดจนมี Wi-Fi ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในภาคอีสานจำนวน 25,000 จุดรวมถึงเครือข่ายรองรับการใช้งานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor : NeEC) เชื่อมโยงไปที่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion : GMS) ทั้งประเทศลาว เวียดนาม และจีน รวมถึงเส้นทางสายใหม่ในอนาคตสู่ภาคอีสานยังมีเครือข่ายที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบความเชื่อ กลุ่มนักท่องเที่ยวสายมูที่ชอบเที่ยววัดกับโบราณสถาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่กำลังเป็นที่นิยมในอีสาน เช่น ถ้ำนาคา วัดฐิติสาราราม วัดเจติยาศรีวิหาร หรือวัดภูทอก บึงกาฬ วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี วัดป่าภูก้อน อุดรธานี เป็นต้นแพกเกจที่ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกร นักศึกษา แพกเกจมือถือรายเดือนและเติมเงิน ที่ดีที่สุด ทรู 5G Together Wonderful Pack และดีแทค 5G Better Wonderful Pack ให้ฟรีของแถม อินเทอร์เน็ตเพิ่ม Wi-Fi ไม่จำกัด และสิทธิพิเศษ รวมทั้งแพกเกจเน็ตบ้านทรู Gigatex Fiber ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานในบ้าน ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น ใช้ Wi-Fi ได้เร็วขึ้น รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากขึ้น ให้ผู้ใช้บริการภาคอีสาน สามารถเข้าถึงในการใช้ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ได้ทุกความต้องการ เช่นกลุ่มเกษตรกร ที่เป็นกลุ่มใหญ่ในภาคอีสาน สามารถใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้าถึงข้อมูลสำคัญ เช่น ราคาพืชผลประจำวัน ข่าวเกษตร เคล็ดลับเกี่ยวกับพืชหลัก การขนส่ง และการขายสินค้า ไลฟ์สดออนไลน์ เป็นต้น การนำดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพจะช่วยยกระดับการทำเกษตรกรรมและเพิ่มโอกาสส่งขายไปตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ทั้งประเทศลาว เวียดนามกลุ่มนักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจุดหมายปลายทางของการศึกษาในภูมิภาค มีจำนวนนักศึกษามากกว่า 300,000 คนจาก 9 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งทรูมีแพกเกจประหยัด Super You Sim สำหรับนักศึกษาได้เรียนออนไลน์ ค้นหาข้อมูล ให้อินเทอร์เน็ตเพิ่มช่องทางร้านค้าทรู ดีแทคที่อำนวยความสะดวก รองรับให้ลูกค้ามาใช้บริการได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ โดยมีจำนวนร้านค้าทรูจำนวน 178 ร้านค้าดีแทคจำนวน 67 นอกเหนือจากช่องทางออนไลน์จาก ดีแทค แอป และทรู iService ลูกค้าทั้งแบรนด์ทรูและดีแทคได้รับความสะดวกในการติดต่อใช้บริการได้ใกล้บ้าน"กิจกรรม Better Together Festival ที่ขอนแก่นและในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในครั้งนี้ เราต้องการนำเอาประโยชน์จากการใช้บริการของทั้งแบรนด์ทรูและดีแทค ที่เพิ่มมากขึ้นมามอบให้ผู้ใช้บริการได้สัมผัสประสบการณ์ชีวิตที่ดีขึ้น เมื่อเรามีกันและกัน โดยได้จัดแพกเกจและสิทธิพิเศษมาเอาใจคนใช้ตลอดเดือน ก.ค.66"