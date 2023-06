สายมูห้ามพลาด งาน “อะเมซิ่ง มูติเวิร์ส เปิดจักรวาลสายบุญ” ชวนเที่ยวเสริมพลังบวกทั่วไทย-มูเสริมพลังใจ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดงาน “อะเมซิ่ง มูติเวิร์ส : เปิดจักรวาลสายบุญ” รวมสุดยอดสายมู สายบุญไว้ในงานเดียว พบกับ 12 เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญ 5 ภูมิภาค แลนด์มาร์กศักดิ์สิทธิ์จำลองจาก 3 จังหวัด พร้อมชิมช้อปตลาดสายมูและฟังเคล็ดลับชีวิตปังกับหมอดูสุดฮอตแห่งยุค อ.ต๊อกแต๊ก A4 ซินแสเป็นหนึ่ง และ อจ.ไวท์ หมอดูโอปป้า ก่อนสนุกสนานไปกับการแสดงจากศิลปินชั้นนำของเมืองไทย ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว ททท. เปิดเผยว่า ททท. ปลุกกระแสการท่องเที่ยวสายศรัทธา หรือสายมู (Faith Base Tourism) จัดงาน “อะเมซิ่ง มูติเวิร์ส (Amazing Mutiverse): เปิดจักรวาลสายบุญ” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสเเควร์ B หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เปิดพื้นที่รวมตัวพลังสายบุญของเมืองไทย สะท้อนอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ มาไว้ในงานเดียวกันภายในงานพบกับ โซน 12 เส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ นำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ โดยได้รวบรวมศาสนสถาน วัด สิ่งเคารพและศรัทธาทั่วไทย เพื่อปักหมุดเส้นทางขอพรพระเสริมสิริมงคล ทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วไทย ในรูปแบบของ E-book สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.tourismproduct.tourismthailand.org และ facebook: Tourism Product หรือ Clickภาคเหนือ จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางเพลินเมืองแพร่ เที่ยววัดขลังเสริมพลังกายพลังใจ จังหวัดแพร่ เส้นทางเยือนพะเยา กราบพระเจ้าตนหลวงเสริมมงคล ดลบันดาลทุกความปรารถนา จังหวัดพะเยา และเส้นทางเชียงใหม่ อิ่มบุญอุ่นใจ๋ ไหว้พระปฏิบัติธรรม ขอพรสำเร็จทุกปรารถนา จังหวัดเชียงใหม่ภาคกลาง จำนวน 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางกรุงเทพฯ ศรัทธามหานครโชคลาภพุ่ง โชคเลิฟทะยาน กรุงเทพฯ เส้นทางสระบุรี สร้างบารมีเสริมสิริมงคล สักการะหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ตระการตาเขาพรหมสวรรค์ จังหวัดสระบุรี และเส้นทางสุพรรณบุรี พลังบารมีศรีสุพรรณภูมิ ต่อโชคต่อลาภรับสิริมงคล จังหวัดสุพรรณบุรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางบึงกาฬ อลังการทิวทัศน์ อัศจรรย์นาคา กราบไหว้หลวงปู่อือลือนาคราช จังหวัดบึงกาฬ และเส้นทางอิ่มบุญแดนอุบล ยลแสงแห่งธรรม ตามรอยอารยธรรมเรืองแสงแห่งลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออก จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแก้ชงครบองค์มังกร แก้ชง 3 จังหวัด กรุงเทพ-ฉะเชิงเทรา-จันทบุรี และเส้นทางฉะเชิงเทรา เสริมพลังชีวิตเราให้งานรุ่งเงินโรจน์ สักการะพระพิฆเนศ 3 ปาง จังหวัดฉะเชิงเทราภาคใต้ จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางภูเก็ตเก็บแต้มบุญ หนุนแต้มดวง สักการะ 4 ศาล เสริมชะตา 4 ด้าน จังหวัดภูเก็ต และเส้นทางมนตราเมืองตรัง เสริมดวงเสริมพลัง สัมผัสเสน่ห์อันซีนเมืองตรังทั้งนี้ ภายในงาน ททท. ยังได้จำลองแลนด์มาร์กสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 3 แห่ง ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สักการะบูชาและเสริมสิริมงคล สร้างแรงบันดาลใจสู่การเดินทางจริงในพื้นที่ ได้แก่ เจดีย์วัดสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสักการะพระเจ้าเก้าตื้อ ขอพรความรักของเหล่าคนโสด, องค์ท้าวเวสสุวรรณวัดพังม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ขึ้นชื่อเรื่องให้โชคลาภ การงาน การเงิน วัดนาคูหา จ.แพร่ สักการะพระเจ้าตนหลวง พระพุทธรูปขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางขุนเขาและธรรมชาติ แหล่งโอโซนชั้นดี ติดอันดับ 1 ใน 7 ของประเทศไทย และยังเป็น 1 ใน 77 แหล่งท่องเที่ยว UNSEEN NEW CHAPTERS นอกจากนั้น ยังชวนร่วมกิจกรรม “เซียมซีเสี่ยงทาย” เขย่าเซียมซีค้นหาเส้นทางเสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ ไปมูให้เสริมพลังใจ ไปเที่ยวให้เสริมพลังบวกของตนเองให้ปัง ๆ ยิ่งขึ้นต่อมาที่ โซนตลาดสายมู พบกับบูธหมอดูชื่อดังจากสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ และบูธเครื่องประดับจิวเวลรี่เสริมสิริมงคลกว่า 45 ร้านค้า อาทิ ร้านสักลายมือเศรษฐีกับแม่หมอจิ๊ก 100 รีวิว Ravipa เครื่องประดับสายที่เน้นความมินิมอล เรียบหรู ใส่ได้ทุกวัน และร้านอาหารที่มีคอนเซปต์สายมู เช่น นครมูเบอเกอร์ เบอร์เกอร์ลงยันต์แห่งเดียวในโลกที่ส่งมอบพลังผ่านลายยันต์ตามตำราไทยโบราณ และผ่านพิธีปลุกเสกก่อนมาประทับบนเบอร์เกอร์ทุกชั้น เป็นต้นนอกจากนี้ ยังมีการแนะนำเคล็ดลับเสริมสิริมงคลชีวิตให้ปังกับ Guru Talk อาจารย์หมอดูสุดฮอตแห่งปี ได้แก่ ซินแสเป็นหนึ่ง ลายเซ็นพารวย อาจารย์ต๊อกแต๊ก A4 หมอดูเงินล้าน และ อาจารย์ไวท์เปิดดวง หมอดูโอปป้า และพิเศษ! เพียงซื้อสินค้าภายในงานครบ 999 บาท ลุ้นรับสิทธิ์ดูดวงแบบ Exclusive กับหมอดูชื่อดังพิเศษวันละ 3 สิทธิ์เท่านั้น ไม่เพียงเท่านั้นผู้ร่วมงานที่ซื้อสินค้าครบทุก 500 บาท สามารถลุ้นรับสิทธิ์เข้าร่วมทริปเดินทางเสริมพลังบุญหนุนพลังใจ จำนวน 2 เส้นทาง กับอาจารย์ไวท์หมอดูโอปป้า ได้แก่ เส้นทางมูเปิดดวงเศรษฐี 789 จังหวัดสระบุรี และเส้นทางกรุงเทพฯ One Day Trip เปลี่ยนดวงชะตาร้ายเป็นดีแบบฉับพลัน และส่งท้ายไปบรรยากาศแห่งความสนุกใน โซนกิจกรรมบนเวที ไปกับการแสดงของศิลปินชื่อดังของเมืองไทย ได้แก่ ส้มมารี, วง NO ONE ELSE วง New Countryพลาดไม่ได้กับงาน “อะเมซิ่ง มูติเวิร์ส : เปิดจักรวาลสายบุญ” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 ณ ลานสเเควร์ B หน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการ “เสริมพลังบุญ หนุนพลังใจ” เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ tourismproduct.tourismthailand.org หรือ facebook: Tourism Product หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ TAT Contact Center โทร.1672 Travel buddy