True Online เพิ่มแพกเน็ตบ้าน 'True Gigatex Fiber PRO CYOD' เปิดทางลูกค้าเลือกใช้เราเตอร์ WiFi 6E

นายสกลพร หาญชาญเลิศ หัวหน้าสายงานออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่มีการยกระดับมาตรฐานอินเทอร์เน็ตบ้านของประเทศไทยอีกครั้ง จากการที่ กสทช. ได้ประกาศรับรองเครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์บนคลื่นความถี่ 6 GHz เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาทำให้ปัจจุบันเริ่มมีการนำเข้าอุปกรณ์ WiFi 6E มาทำตลาดอย่างเป็นทางการในประเทศไทย โดยจุดเด่นหลักของ WiFi 6E คือให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายบนคลื่น 6 GHz ที่มีความกว้างของช่องสัญญาณถึง 160 MHz ทำให้อุปกรณ์ที่รองรับสามารถเชื่อมต่อได้รวดเร็วและรับส่งข้อมูลที่มีความละเอียดสูงมากยิ่งขึ้นทรูออนไลน์ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดร่วมกับพาร์ตเนอร์ T3 ในการทดลอง ทดสอบการใช้งานแพกเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน True Gigatex Fiber PRO CYOD (ทรูกิกะเทค ไฟเบอร์ โปร ซีวายโอดี - Choose your Own Device) ด้วยเราเตอร์รุ่นใหม่ T3 Smart Wi-Fi 6E Router Pro [WR2] (WiFi 6E) ที่สามารถงาน WiFi ได้พร้อมกันทั้ง 3 ย่านความถี่ (6GHz + 5GHz และ 2.4GHz) สามารถให้ความเร็ว WiFi ได้สูงสุดถึง 5,665 Mbps รองรับการเชื่อมต่อได้พร้อมกันสูงสุดถึง 200 อุปกรณ์ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ใช้ WiFi ได้เร็วขึ้น รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากขึ้น ครอบคลุมพื้นที่การใช้งานได้กว้างกว่าเดิม พร้อมข้อเสนอแบบพิเศษสุดคุ้ม คู่กับแพกเกจ ทรูกิกะเทค ไฟเบอร์ โปร ซีวายโอดี แพกเกจเน็ตบ้านความเร็วสูง ในราคาประหยัดเริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อเดือน ที่มาพร้อมอุปกรณ์พื้นฐาน True Converter (ใช้งานเน็ตบ้านผ่านสายแลน) ซึ่งอุปกรณ์นี้จะมี Port เชื่อมต่อกับ WiFi Router ที่ลูกค้าสามารถเลือกรุ่นที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์การใช้งาน หรือจะรับสิทธิพิเศษเราเตอร์ WiFi 6E มาตรฐานใหม่ เพื่อสัมผัสประสบการณ์เทคโนโลยีระดับสูงในราคาที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เพียง 5,399 บาทลูกค้าทรูออนไลน์ สามารถเลือกซื้ออุปกรณ์ Wi-Fi Router WiFi 6E รุ่นใหม่ T3 Smart Wi-Fi 6E Router Pro [WR2] และรุ่นอื่นๆ อีกมากมายได้ในราคาพิเศษ ผ่านทางเว็บไซต์ True Store ได้ในเร็วๆ นี้ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://store.truecorp.co.th/online-store/shop/cyodแพกเกจ True Gigatex Fiber PRO CYOD (ทรูกิกะเทค ไฟเบอร์ โปร ซีวายโอดี - Choose your Own Device) อิสระใหม่ของการเลือกเราเตอร์มาใช้งานได้เอง เริ่มต้นเพียง 599 บาทต่อเดือน สำหรับ 1 Gbps/500 Mbpsส่วนแพกเน็ต 2 Gbps/500 Mbps พร้อมให้บริการแล้วใน 24 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ เชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา อยุธยา สระบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา และนครศรีธรรมราช สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป