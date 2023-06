AIS Fibre คว้ารางวัลนวัตกรรมจาก Stevie Awards 2023

น.ส.สุนีย์ โรจนโอฬารรัตน์ หัวหน้าแผนกงานบริหารการตลาด ธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบนด์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การได้รับรางวัล Award for The Innovative Use of Technology in Customer Service -Telecommunications Industries” จากเวที Asia - Pacific Stevie Awards 2023 ในครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของ AIS Fibre ที่ไม่เคยหยุดตั้งคำถามเพื่อนำสร้างมาตรฐานใหม่ให้ตลาด และส่งมอบให้ลูกค้าอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านนวัตกรรม อย่างการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ร่วมกับเราท์เตอร์ เพื่อเสริมศักยภาพและความสามารถในการส่งสัญญาณ รวมถึง WiFi อัจฉริยะ ที่สามารถจัดสรรความเร็วการใช้งานให้สอดรับกับพฤติกรรมที่หลากหลากหลายของผู้บริโภค หรือแม้แต่ในด้านผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ด้วยการเปิดตัวบริการ 1 Gbps Every Room รายแรกในไทย ส่งมอบโครงข่ายไฟเบอร์ออปติก ด้วยความเร็วแรงระดับ 1 Gbps ตรงถึงทุกห้องในบ้านรวมถึงความตั้งใจในด้านการให้บริการ AIS Fibre ยังคงเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่กล้าการันตีพร้อมดูแลลูกค้าในการแก้ไขปัญหาภายใน 24 ชั่วโมง และวันนี้ยังก้าวไปอีกขั้นด้วยการนำเทคโนโลยี Intelligent Service ที่นำ AI เข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยในการให้บริการแก้ไขปัญหากับลูกค้าแบบ Proactive อย่างต่อเนื่องโดยนับเป็นผู้ให้บริการเน็ตบ้านรายเดียวในไทย จากการเสนอชื่อมากกว่า 10,000 ราย จากองค์กรต่างๆ กว่า 29 ประเทศ ในเอเชีย-แปซิฟิก โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในหลายสาขาจากทั่วโลกในปีนี้ได้สำเร็จ นับเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของ AIS Fibre ที่จะเป็นแรงผลักดันให้พวกเราเดินหน้าทำงานเพื่อส่งมอบเน็ตบ้านที่ดีที่สุดให้ลูกค้าและคนไทยต่อไป