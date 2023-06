Dell ชูสตอเรจยืดหยุ่น PowerStore เพิ่มอินพุต/เอาต์พุตสูงสุด 60% ต่อวัตต์

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดนวัตกรรมซอฟต์แวร์สตอเรจ หนุนความยืดหยุ่นและการตอบสนองภัยคุกคามทางทางไซเบอร์ พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพด้านไอที ชูจุดขายเดลล์ PowerStore ให้ IOPS (การดำเนินการอินพุต/เอาต์พุตต่อวินาที) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% ต่อวัตต์นายเจฟฟ์ บูโดรว ประธานและผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจ Infrastructure Solutions Group เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่าในขณะที่ข้อมูลเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล และการหาผู้มีทักษะและความสามารถด้านไอทีที่เยี่ยมยอดเป็นเรื่องยาก บริษัทต่างๆ เริ่มค้นพบว่าตัวเองกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องทำงานให้ได้มากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่น้อยลง สิ่งที่เดลล์ทำคือการให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถรับมือกับความท้าทายนี้ได้"โดยทำให้บริษัทและองค์กรธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้านไอทีด้วยนวัตกรรมของสตอเรจซอฟต์แวร์ที่ประหยัดพลังงานมากเพิ่มขึ้น กระตุ้นการเติบโตของผลผลิต ตลอดจนช่วยเสริมความแข็งแกร่งของความยืดหยุ่นด้านไซเบอร์”เดลล์ เทคโนโลยีส์ จึงพัฒนานวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ (software-driven innovation) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สตอเรจชั้นนำของอุตสาหกรรม โดยเพิ่มความสามารถขับเคลื่อนในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ เสริมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งระบบอัตโนมัติเพื่อพลังในการขับเคลื่อนการเดินทางสู่การทำงานในรูปแบบมัลติคลาวด์ของลูกค้าเบื้องต้น เดลล์ระบุว่าความมุ่งมั่นของบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่งผลถึงความก้าวหน้ามากกว่า 2,000 รายการภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์สตอเรจในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยครอบคลุมทุกประเภทของอุตสาหกรรม external storage ทั้งหมด ความก้าวหน้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้มีพร้อมให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าปัจจุบัน และสามารถใช้งานผ่าน on-premiseซอฟต์แวร์สำหรับเดลล์ PowerStore ถือเป็นออล-แฟลช ดาต้า สตอเรจ อาเรย์อัจฉริยะของเดลล์ ที่ให้การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรธุรกิจชั้นนำในปัจจุบันสามารถปรับใช้ Zero Trust ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยที่ให้การตรวจสอบผู้ใช้และทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่ามีการอนุญาตเฉพาะเอกลักษณ์ (Entities) ที่มีอยู่จริงและการดำเนินการ (Actions) ที่รู้จักเท่านั้นความพิเศษของ PowerStore คือการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยใหม่ของ PowerStore เดลล์ย้ำว่าสามารถช่วยให้ลูกค้าสามารถเร่งการนำ Zero Trust มาใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อทั้งปกป้อง ป้องกัน และตอบสนองต่อการโจมตีทางไซเบอร์ได้ดียิ่งขึ้น โดย 4 ความก้าวหน้าของประสิทธิภาพใหม่ ประกอบด้วย 1. การสแนปช็อตที่ปลอดภัยและไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยป้องกันการลบหรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสแนปช็อตโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนวันหมดอายุ 2. เพิ่มความคล่องตัวให้กับการทำ File Permissions ด้วยการช่วยให้ผู้ดูแลระบบสตอเรจสามารถจัดการการเข้าถึงได้โดยตรงจาก PowerStore เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามความปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว3. เพิ่มความยืดหยุ่นให้กับ File Resiliency ด้วยสแนปช็อตที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นสูงสุด 4 เท่าต่อระบบ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีจุดป้องกันเพิ่มมากขึ้นสำหรับการกู้คืนแบบละเอียด (Granular Recovery) หากจำเป็น และ 4. การรับรองความถูกต้องด้วยการยืนยันตัวตนโดยใช้หลายปัจจัย (Multi-factor Authentication) เพื่อปกป้องการเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบ (Administrative Access) ไปยัง PowerStore โดยกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนของผู้ใช้เพิ่มขึ้นจุดเด่นของ PowerStore ทำให้เดลล์มองว่าสามารถช่วยให้ลูกค้าเพิ่มผลผลิตการทำงานพร้อมช่วยลดต้นทุนทั้งการดำเนินงานและพลังงาน โดย 1 ใน 2 คุณลักษณะใหม่ของ PowerStore คือการผสานรวมแบบ native integration ของเดลล์ PowerProtect ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถเพิ่มความเรียบง่ายและทางเลือกในการขับเคลื่อนกลยุทธ์การปกป้องข้อมูลบนมัลติคลาวด์ด้วยความสะดวกในการสำรองข้อมูลไปยังความสามารถบนคลาวด์ผ่านการบูรณาการเชิงลึกของ PowerStore เข้ากับโซลูชันการปกป้องข้อมูลทางกายภาพและการปกป้องที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ของเดลล์นอกจากนี้ การสำรองข้อมูลยังสามารถกำหนดค่าการสำรองข้อมูลได้ในเวลาน้อยกว่าสองนาที โดยตรงจากอินเทอร์เฟซผู้ใช้ PowerStore ช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ต่างๆ ของ PowerProtect ได้อย่างง่ายดายด้วยการลดทอนข้อมูลสูงสุดถึงระดับ 65:1เทคโนโลยี DD Boost และความสามารถอื่นๆ ทั้งนี้ โซลูชันดังกล่าวสามารถการทำ cloud archiving เป็นไปอย่างคุ้มค่า ช่วยลดปริมาณความต้องการด้าน on-premise capability ลง ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและการทำความเย็นอีกฟีเจอร์คือการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์ของ DevOps ที่มาจากการบูรณาการใหม่ของ Ansible และ Terraform รวมถึงความสามารถใหม่ๆ ในการเคลื่อนย้ายแอปพลิเคชันด้วย Dell Container Storage Modules ช่วยให้ลูกค้าของ PowerStore เร่งการสร้างนวัตกรรมได้ด้วยระบบสตอเรจอัตโนมัติที่ยืดหยุ่น และด้วยการสนับสนุนโซลูชันที่เป็นโอเพ่นซอร์สเหล่านี้ เดลล์ PowerStore ช่วยให้คนทำงานในส่วนของ DevOps มีเครื่องมือต่างๆ ของสตอเรจอัตโนมัติที่ใช้งานง่ายและยังมีความสามารถในการสร้างกระบวนการอัตโนมัติที่ทำซ้ำได้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายเพื่อการทำโพรวิชันนิ่งสตอเรจโดยไม่ต้องใช้ low-level coding หรือการซัพพอร์ตจาก help desk"เดลล์ PowerStore ให้ IOPS (การดำเนินการอินพุต/เอาต์พุตต่อวินาที) เพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% ต่อวัตต์ โดยมาพร้อมกับการรับรองจาก ENERGY STAR ให้ความหนาแน่นและประสิทธิภาพต่อวัตต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในฐานะที่เป็นระบบ PowerStore ที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดจนถึงปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้านี้ เดลล์สามารถสนองตอบความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความยั่งยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ด้านไอที อ้างอิงจากการสำรวจล่าสุดของไอดีซี" เดลล์ระบุพร้อมย้ำว่า Dell PowerStore และความก้าวหน้าของ ObjectScale จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนนี้.