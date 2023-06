Dell ขยายพอร์ต APEX เสริมแกร่งบริการเช่าคอมพ์ PC-as-a-Service

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว Dell APEX ปูทางช่วยองค์กรเสริมแกร่งกลยุทธ์มัลติคลาวด์ ปรับให้การดำเนินงานด้านไอทีทำได้ง่ายขึ้น การันตีกลุ่มผลิตภัณฑ์ as-a-Service และ multicloud ครอบคลุมมากที่สุดในอุตสาหกรรม ช่วยให้องค์กรจัดการข้อมูลและแอปพลิเคชันได้ดีขึ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามชัค วิทเทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการร่วมของเดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าวว่า ลูกค้าของเดลล์ยังคงมองหาประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่เรียบง่าย เพื่อจัดการและเข้าถึงสินทรัพย์และแอปพลิเคชันที่มีอยู่อย่างยืดหยุ่น ด้วยต้นทุนที่สามารถคาดเดาได้“นั่นคือที่มาของ Dell APEX ในเวลานี้ Dell APEX ได้ขยายขอบของสายผลิตภัณฑ์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นเพื่ออิสระทางด้านเทคโนโลยีเพื่อการสนับสนุนธุรกิจที่ดียิ่งขึ้นของลูกค้าตามความต้องการ ตั้งแต่พีซีและไอทีบน on-premises ไปจนถึงพับบลิกคลาวด์และพื้นที่ระบบเอดจ์”เดลล์ เทคโนโลยีส์ จึงประกาศเปิดตัวการให้บริการ Dell APEX ใหม่ทั้งบนคลาวด์แพลตฟอร์มต่างๆ บนสตอเรจซอฟต์แวร์สำหรับพับบลิกคลาวด์ ตลอดจนอุปกรณ์ไคลอันท์ต่างๆ และคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลส่วนเสริมทั้งหมดนี้ไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์ as-a-Service และมัลติคลาวด์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดของอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมตั้งแต่ดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึงพับบลิกคลาวด์ และอุปกรณ์ไคลอันท์ต่างๆ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานและสร้างนวัตกรรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านการจัดการที่ได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายของแอปพลิเคชันและดาต้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามสำหรับ Dell APEX Cloud Platforms นั้นออกแบบเพื่อให้การทำงานบนมัลติคลาวด์ที่สอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เบื้องต้น Dell APEX Cloud Platforms คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐาน ซอฟต์แวร์ และสแต็กการปฏิบัติการคลาวด์ของเดลล์เข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ครบวงจร ที่ให้การทำงานแบบมัลติคลาวด์ที่สอดคล้องกันด้วยการขยายโมเดลการปฏิบัติการบนคลาวด์ไปยัง on-premises และเอดจ์ ตัวเวิร์กโหลดสามารถวางในตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดตามประสิทธิภาพ ต้นทุน และความปลอดภัยที่ต้องการ พร้อมด้วยความสามารถในการเคลื่อนที่ของดาต้าผ่านลำดับชั้นสตอเรจมัลติคลาวด์ทั่วไปนอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถย้ายข้อมูลระหว่างสภาพแวดล้อมของ on-premises และการปรับใช้ Dell APEX Block Storage for Public Cloud ได้อย่างราบรื่น โดยแต่ละระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อเร่งประสิทธิผลการทำงานของไอทีและคนพัฒนาด้วยเครื่องมือการจัดการที่คุ้นเคย รวมถึงการปรับใช้โดยอัตโนมัติที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์และระบบการจัดการ lifecycleคลาวด์ แพลตฟอร์มที่ได้รับการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับไมโครซอฟท์ เรดแฮท และวีเอ็มแวร์ ได้แก่ Dell APEX Cloud Platform สำหรับ Microsoft Azure เพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์การใช้งาน Azure แบบไฮบริดด้วยการบูรณาการของซอฟต์แวร์ (stack software) และการจัดการวงจรชีวิตแบบอัตโนมัติผ่านเครื่องมือการจัดการแบบเนทีฟของไมโครซอฟท์ และการทำงานร่วมกันด้านวิศวกรรมในวงกว้างระหว่างเดลล์ และไมโครซอฟท์ โดยแพลตฟอร์มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงแอปพลิเคชันให้ทันสมัย อีกทั้งให้เวลาที่เร็วขึ้นในการสร้างมูลค่าของ Azure โดยอิงตามโครงสร้างพื้นฐานที่เปิดใช้งาน Azure Arc พร้อมด้วยการดำเนินงานที่สอดคล้องกันและการกำกับดูแลที่ครอบคลุมทั้งบน on-premises ดาต้าเซ็นเตอร์ พื้นที่การทำงานของระบบเอดจ์ (edge) และAzure พับบลิกคลาวด์ที่ใช้ Azure Arcนอกจากนี้ Dell APEX Cloud Platform for Red Hat OpenShift ช่วยลดความซับซ้อนของการพัฒนาและการจัดการแอปพลิเคชันที่อยู่บนคอนเทนเนอร์ (container-based application) ไม่ว่าแอปพลิเคชันนั้นจะถูกพัฒนาหรือใช้งานอยู่ที่ใดก็ตาม โดยผ่านทางการบูรณาการของซอฟต์แวร์ (stack software) ที่สมบูรณ์ รวมถึงระบบอัตโนมัติด้วยแพลตฟอร์มไฮบริดคลาวด์แอปพลิเคชันชั้นนำของอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยพลังของ Kubernetes ลูกค้าสามารถรันคอนเทนเนอร์ รวมถึงเวอร์ชวลแมชชีนต่างๆเคียงข้างไปด้วยกันภายใน Kubernetes ด้วยประสบการณ์แบบครบวงจรสำหรับเวิร์กโหลดที่หลากหลาย ซึ่งรวมไปถึง AI/ML และการวิเคราะห์ ด้วยการรองรับของ GPU ที่กว้างขวางครอบคลุมการทำงานของไฮบริดคลาวด์ที่มีอยู่ การให้บริการนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือทางวิศวกรรมเชิงลึกระหว่างเดลล์ และ Red Hat โดยใช้ Kubernetes สำหรับเอนเทอร์ไพรซ์ ที่มากับการสนับสนุนของRed Hat Enterprise Linux ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม Linux ระดับองค์กรชั้นนำของโลกขณะที่ Dell APEX Cloud Platform for VMware มอบความยืดหยุ่นให้ลูกค้าในการปรับใช้ vSphere บนระบบที่บูรณาการอย่างสมบูรณ์ด้วยสตอเรจที่กำหนดการทำงานโดยซอฟต์แวร์ (software-defined storage) ที่ทรงประสิทธิภาพสูง ที่สามารถปรับขยายเพื่อรองรับการทำงานได้ของเดลล์ โดยบริการใหม่นี้ผสาน พร้อมที่จัดเก็บข้อมูลที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์ของ Dell ที่ปรับขนาดได้สูงและมีประสิทธิภาพสูง ข้อเสนอใหม่นี้เข้าร่วมกับ Dell APEX Private Cloud และ Dell APEX Hybrid Cloud เข้าด้วยกันภายในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell APEX ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกที่มากขึ้นให้ลูกค้าของ VMware ในการพัฒนาและดำเนินงานบนเส้นทางของมัลติคลาวด์เดลล์ย้ำว่า การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ Dell APEX เพื่อช่วยให้ผู้ใช้จัดการการดำเนินงานด้านไอทีในแต่ละวันได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังปรับใช้งานโครงสร้างพื้นฐานได้เร็วขึ้น สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย และจัดการการนำอุปกรณ์กลับคืนมาอย่างปลอดภัยและยั่งยืนผ่านประสบการณ์การทำงานแบบ as-a-Service"Dell APEX PC-as-a-Service (PCaaS) ช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดความซับซ้อนด้านไอที และปรับใช้เทคโนโลยีไคลอันท์ล่าสุดด้วยต้นทุนที่สามารถคาดการณ์ได้ ในขณะปลดปล่อยเงินทุนเพื่อการลงทุนในประสบการณ์การของพนักงานยุคใหม่ให้เป็นอิสระ ทั้งนี้ องค์กรสามารถปรับแต่งการให้บริการได้ตามความต้องการของผู้ใช้บนกลุ่มผลิตภัณฑ์พีซีที่มีอยู่ทั้งหมด ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนซอฟต์แวร์ และการบริการต่างๆ ด้วยข้อกำหนดระยะเวลา 1-5 ปีที่ยืดหยุ่นได้ รวมถึงความสามารถในการปรับลด หรือเพิ่มขนาดการทำงานตามต้องการ โดยลูกค้ากลุ่มแรกๆ ที่ได้ใช้ Dell APEX PCaaS รายงานการใช้ความช่วยเหลือจาก help desk ที่น้อยลง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนซัพพอร์ตลง 30 เปอร์เซ็นต์ และใช้เวลาน้อยลง 50 เปอร์เซ็นต์ ในการติดตั้งอุปกรณ์ของพนักงาน" เดลล์ระบุในอีกด้าน Dell ได้ขยายระบบนิเวศการจัดการข้อมูลเพื่อการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกที่ง่ายขึ้นด้วย Lakehouse Platform ของ Databricks เพื่อให้องค์กรมีอิสระมากขึ้นในการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลที่มีอยู่ไม่ว่าจะถูกเก็บไว้ที่ใดก็ตาม เดลล์ และ Databricks ซึ่งเป็นบริษัทด้านข้อมูลและ AI ได้ประกาศ ความสัมพันธ์ใหม่แบบหลายแง่มุมในการเชื่อมต่อข้อมูลบน on-premises ที่อยู่ในแพลตฟอร์มสตอเรจระดับเอนเทอร์ไพรซ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมของเดลล์ และ Databricks Lakehouse Platform"ลูกค้าของเดลล์สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ Databricks บนพับบลิกคลาวด์ด้วย Dell object storage บน on-premises หรือ co-location เพื่อวิเคราะห์ data in-place จัดเก็บผลลัพธ์ที่ได้ และแชร์ข้อมูลให้ third parties อย่างปลอดภัยด้วยความสามารถ Delta Sharing ของ Databricks ทั้งนี้ เดลล์ และ Databricks ทำงานร่วมกันในการกำหนดโครงสร้างทางวิศวกรรมของการบูรณาการเสริมที่จะช่วยส่งมอบประสบการณ์การทำงานที่ราบรื่นสำหรับ object storage ที่อยู่ภายใน Databricks Lakehouse Platform" เดลล์ระบุในแถลงการณ์เบื้องต้น Dell APEX Cloud Platforms มีกำหนดพร้อมวางตลาดทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 ขณะที่ Dell APEX PC-as-a-Service พร้อมทำตลาดแล้วในอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ด้านการเชื่อมต่อ Dell object storage และ Databricks Lakehouse Platform พร้อมแล้วในวันนี้ พร้อมความสามารถในการเข้าสู่ข้อมูลบนพับบลิกคลาวด์ที่จะตามมาในปีนี้เช่นกัน