ครั้งแรกของไทยกับ True IDC Experience Center ศูนย์การเรียนรู้ด้านดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์แบบครบจบในที่เดียว

กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลา 20 ปี ทรู ไอดีซี พัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างดาต้าเซ็นเตอร์และระบบคลาวด์สู่การเป็นผู้ให้บริการชั้นนำในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลการันตีตามมาตรฐานสากลมาอย่างต่อเนื่อง โดยการเปิดตัว True IDC Experience Center แห่งนี้ เกิดจากความตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เข้ามาศึกษาโครงสร้างการทำงานของดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก ตลอดจนเปิดเส้นทางการเรียนรู้ไปสู่การใช้บริการคลาวด์ ที่นับวันจะยิ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้น โปรเจกต์นี้นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทรู ไอดีซี ที่จะได้สร้างประโยชน์แก่ประชาชน สังคม และประเทศ อีกทั้งยังตอกย้ำความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานรอบด้าน ทั้งด้านการให้คำปรึกษา การส่งมอบบริการ และการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้”กล่าวว่า “อาลีบาบา คลาวด์ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้จัดแสดงผลิตภัณฑ์ด้านคลาวด์และโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ โดยรุ่นล่าสุดของเรา ณ True IDC Experience Center โครงการนี้เป็นแนวคิดริเริ่มที่ยอดเยี่ยม ที่จะนำพาผู้เข้าชมงานนี้ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรมหลากหลายที่มีขนาดแตกต่างกัน จากสถาบันการศึกษาต่างๆ รวมถึงประชาชนทั่วไปให้ได้สัมผัสประสบการณ์ว่า นวัตกรรมและเทคโนโลยีคลาวด์ที่ทันสมัยที่สุดมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างไร ทรู ไอดีซี เป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าในโลกดิจิทัล เราจะให้การสนับสนุนองค์กรในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเหล่านั้นค้นพบศักยภาพของตนผ่านการใช้ประโยชน์จากสมรรถนะของคลาวด์คอมพิวติ้ง”เผยว่า “ทรู ไอดีซี ผู้ให้บริการคลาวด์ และเป็น Strategic Partner ที่สำคัญของหัวเว่ย เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า True IDC Experience Center จะช่วยให้ทุกคนได้เรียนรู้และค้นพบประสบการณ์จริง อีกทั้งยังได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ เพื่อนำเสนอโซลูชันคลาวด์ที่เหมาะสมกับความต้องการเชิงธุรกิจขององค์กร ช่วยให้ธุรกิจตั้งแต่ระดับ Startup, SMB ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่สามารถเข้าถึงบริการ HUAWEI CLOUD ได้อย่างรวดเร็ว และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการให้ตอบโจทย์การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้นไป”เผยว่า “เบื้องหลังชีวิตดิจิทัลที่เราใช้งานได้อย่างราบรื่นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรม ธุรกิจ ความบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันที่ให้บริการ ล้วนต้องมีเบื้องหลังดาต้าเซ็นเตอร์ที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และความยั่งยืนจากผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ มีระบบที่ดีในการรองรับ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการมอนิเตอร์ประสิทธิภาพและพลังงาน เพื่อให้ผู้ใช้งานได้อย่างราบรื่น ทรู ไอดีซี ถือเป็นหนึ่งผู้ให้บริการที่มีดาต้าเซ็นเตอร์ที่สมบูรณ์แบบ มีระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีระดับโลก มีมาตรฐานสากล ทำให้ผู้ใช้บริการ เจ้าของธุรกิจ สตาร์ทอัป สามารถสร้างสรรค์คอนเทนต์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ขณะที่กลุ่มผู้ใช้ปลายทางมีประสบการณ์ที่ดีเลิศ และในฐานะที่ชไนเดอร์เป็นพาร์ตเนอร์ของโครงการนี้ เรามั่นใจว่าที่นี่จะเป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องดาต้าเซ็นเตอร์และคลาวด์ที่ดีสำหรับทุกคน”เผยว่า “เราขอแสดงความยินดีกับทรู ไอดีซี ในการเปิดตัว True IDC Experience Center เพราะองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยล้วนเข้าสู่เส้นทางการทำ digital transformation เพื่อปลดล็อกความสามารถทางธุรกิจ ทั้งด้านการประหยัดต่อขนาด การสร้างผลผลิต และประสิทธิภาพที่มากขึ้นโดยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีแบบมัลติคลาวด์ ศูนย์การเรียนรู้นี้จะช่วยแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่มัลติคลาวด์สามารถส่งมอบได้ และช่วยให้หลากหลายธุรกิจเข้าใจว่าจะสามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อสร้างการเติบโตจนนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไร”ศูนย์การเรียนรู้ True IDC Experience Center เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศสำหรับสตาร์ทอัปและผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีภายใต้โครงการทรู ดิจิทัล พาร์ค โดยศูนย์แห่งนี้สร้างขึ้นด้วยแนวคิด Infinite Reflection to Your Digital Journey ที่สื่อถึงการสะท้อนกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดระหว่างความต้องการในการขับเคลื่อนวิถีดิจิทัลในปัจจุบันและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่จะมาคอยรองรับ โดยภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซนดาต้าเซ็นเตอร์ และโซนคลาวด์ ซึ่งเป็น 2 ธุรกิจหลักที่ทรู ไอดีซีให้บริการแก่ลูกค้าองค์กร แต่ละโซนถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่แปลกใหม่ด้วยการนำเสนอที่เข้าใจง่าย ช่วยยกระดับความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์ใหม่แก่ผู้เยี่ยมชม รวมถึงพร้อมให้คำปรึกษา แนะแนวทางเพื่อสร้างความเข้าใจตามหลักการที่ถูกต้องและนำไปสู่การใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดีโซนดาต้าเซ็นเตอร์ เปิดให้ผู้เยี่ยมชมได้สัมผัสกับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ยกมาตั้งไว้ในอาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ เริ่มด้วยดาต้า ฮอลล์ หรือพื้นที่รับฝากเซิร์ฟเวอร์ขนาดย่อม ที่เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาโครงสร้างและระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เสมือนได้เข้าไปเยือนดาต้าเซ็นเตอร์จากสถานที่จริง และหากต้องการทำความรู้จักกับดาต้าเซ็นเตอร์ให้มากขึ้น ยังสามารถสำรวจดาต้าเซ็นเตอร์แบบทุกตารางนิ้วผ่านทัวร์เสมือนจริง 360 องศา ที่ผู้เยี่ยมชมจะได้เรียนรู้ภายในดาต้าเซ็นเตอร์จริงที่โดยปกติไม่ได้มีการเปิดให้สามารถเข้าชมได้ทั่วไป อีกทั้งยังสามารถชมการทำงานของทีมผู้เชี่ยวชาญในศูนย์บัญชาการ (The Command Center) ที่เฝ้าระวังระบบต่างๆ อย่างใกล้ชิดให้ทำงานอย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบดิจิทัลที่อยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์ที่โซนคลาวด์ ผู้เยี่ยมชมจะได้เจาะลึกการทำงานของระบบคลาวด์ที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันผ่านหลากหลายตัวอย่างบริเวณโซนจัดแสดง พร้อมทำความรู้จักกับโซลูชันคลาวด์จากผู้ให้บริการระดับโลก ตลอดจนชมการทำงานจริงของทีมนักพัฒนาบริการคลาวด์สัญชาติไทย พัฒนาโดยคนไทยอย่าง True IDC Cloud และพบปะพูดคุยกับเหล่า Cloud Hero หรือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านบริการคลาวด์ ที่ยินดีให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการ ก่อนจะปิดท้ายการเยี่ยมชมด้วยความบันเทิงจากกิจกรรมเกมจากคอมมูนิตีคลาวด์ทอล์ก (Cloudtalk Community) ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในวงการไอทีตลอดระยะเวลา 20 ปีแห่งการดำเนินธุรกิจ ทรู ไอดีซียังคงยึดมั่นพัฒนาบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าองค์กรทุกขนาด ทุกอุตสาหกรรม และยังสร้างสรรค์สิ่งใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจทางเทคโนโลยีสู่สังคมไทย เพิ่มโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงความรู้เหล่านี้ได้สะดวกยิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้น สู่การเป็นศูนย์กลางทางดิจิทัลแห่งภูมิภาคอาเซียน ทัดเทียมประเทศอื่นๆ ในระดับสากลผู้ที่สนใจสามารถเข้าชม True IDC Experience Center ได้ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-18 00 น. และยังสามารถเข้าร่วมทัวร์ประสบการณ์ดิจิทัลแนวใหม่ได้ฟรีทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 14.00-14.30 น. ณ อาคารทรู ดิจิทัล พาร์ค เวสต์ ชั้น 2 (รถไฟฟ้า BTS สถานีปุณณวิถี ทางออก 6)สนใจจองทัวร์ True IDC Experience Center ลงทะเบียนเลือกวันและเวลาได้ที่ https://bit.ly/3HKZfpk หรือรับชมวิดีโอทีเซอร์ได้ที่ https://youtu.be/RciJSvv3Ma0