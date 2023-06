สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์จัดสัมมนา “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง”

บรรณาธิการและผู้บริหารจากหลากสื่อดังบนออนไลน์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมาถกกันในหัวข้อ “ความอยู่รอดของสื่อออนไลน์ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง” ในงานสัมมนาระดับภูมิภาคในวันที่ 12 มิถุนายนนี้ จัดโดย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในงานสัมมนา หัวข้อ "Survival of Online News Providers in the Changing World" ที่จะจัด ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จะเป็นเวทีที่เปิดโอกาสและเป็นการรวมตัวกันของผู้ผลิตสื่อออนไลน์จากประเทศไทย พม่า เวียดนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา และลาว ที่จะมาแลกเปลี่ยนและถกเกี่ยวกับปัญหา เคล็ดลับ และแนวทางการทำธุรกิจสื่อออนไลน์ในภูมิภาคนี้นอกเหนือนี้ สัมมนานี้จะมีการถกกันเรื่องกลยุทธการนำเสนอข่าว รูปแบบการทำธุรกิจ และวิธีการสร้างรายได้จากการทำธุรกิจสื่อออนไลน์อีกด้วยร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดย มูลนิธิเอสซีจี, ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส, สายการบินไทยแอร์เอเชีย, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด, บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.sonp.or.th