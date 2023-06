สรุปความสามารถใหม่ iOS 17 / iPadOS 17 / watchOS 10 / macOS Sonoma

สำหรับการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นใน iOS 17 ให้ผู้ใช้งาน iPhone สามารถตั้งหน้าจอสายเรียกเข้าเฉพาะบุคคลได้ เพื่อให้การสื่อสารกับเพื่อนมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นขณะเดียวกัน ได้อัปเกรดความสามารถของ FaceTime ให้รองรับการส่งข้อความเสียง และวิดีโอ ในกรณีที่ไม่สะดวกรับสาย รวมถึงเปิดให้ใช้งาน Reaction อย่างหัวใจ ลูกโป่ง พลุ แสงเลเซอร์ สายฝน เป็นเอฟเฟกต์ใหม่ และยังรวมถึงการเชื่อมต่อ FaceTime ไปยัง Apple TV 4K ด้วยนอกจากนี้ ยังมีการอัปเดตแอปข้อความ ให้สามารถถอดข้อความเสียง เพิ่มตัวเลือกการตอบกลับข้อความที่อ้างอิงข้อมูลจากการสื่อสารก่อนหน้า และฟีเจอร์เด็ดอย่าง Check In ให้เพื่อนๆ หรือคนในครอบครัวรับรู้การเดินทางชั่วคราว อย่างการแจ้งเตือนว่าถึงบ้านอย่างปลอดภัยรวมถึงการอัปเกรดครั้งใหญ่ให้ AirDrop สามารถส่งข้อมูลได้สะดวกกว่าเดิม อย่างการส่งรูปภาพ หรือไฟล์ เพียงนำ iPhone มาไว้ใกล้ๆ กัน หรือการ NameDrop การส่งนานบัตรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการนำเครื่องมาแตะกันพร้อมกับเพิ่มโหมด StandBy ใช้ iPhone แสดงข้อมูลระหว่างชาร์จ เพื่อวางไว้ข้างเตียง ครัว หรือโต๊ะทำงาน ทั้งแสดงผลนาฬิกา รูปภาพ หรือวิดเจ็ตต่างๆ เมื่อชาร์จโดยใช้ MagSafe คุณสมบัติ StandBy จะจดจำมุมมองที่ผู้ใช้ต้องการ StandBy สามารถเรียกใช้งานได้อย่าง ซึ่งจะใช้งานได้บน iPhone 14 Pro ที่มีฟีเจอร์หน้าจอติดตลอดเวลาใน iPadOS 17 จะช่วยให้ผู้ใช้ทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการได้เพียงแค่แตะ อย่างเช่น ผู้ใช้สามารถเปิดไฟ เล่นเพลง หรือทำเครื่องหมายรายการเตือนความจำว่าเสร็จแล้วได้ทันทีจากวิดเจ็ต และยังมีการอัปเดต WidgetKit ให้นักพัฒนาใส่การโต้ตอบให้วิดเจ็ตของตัวเองได้พร้อมกับการอัปเดตแอปโน้ต ให้จัดการ อ่าน ใส่คำอธิบายประกอบ และทำงานร่วมกันบน PDF วาดสเก็ตช์ในเอกสาร พร้อมมีคุณสมบัติการทำงานร่วมกันซึ่งทำให้การอัปเดตปรากฏแบบเรียลไทม์เมื่อผู้ใช้แชร์โน้ตกับผู้อื่นนอกจากนี้ ยังนำแอปสุขภาพ (Health) มาให้ใช้งานบน iPad ผู้ใช้จึงมีวิธีใหม่ๆ ในการดูข้อมูลสุขภาพแบบละเอียดสามารถดูข้อมูลสุขภาพในเชิงลึกได้ผ่านแนวโน้ม ไฮไลต์ และแผนภูมิแบบอินเทอร์แอ็คทีฟสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใน Apple Watch เนื่องจากในรุ่นหลังๆ มีการขยับหน้าปัดนาฬิกาให้ใหญ่ขึ้น ใน watchOS 10 จึงมีการปรับอินเตอร์เฟสการใช้งานใหม่ ให้รองรับการแสดงผลแบบเต็มหน้าปัดมากยิ่งขึ้นพร้อมกับเพิ่ม Smart Stack ที่เป็นวิตเจ็ตแสดงผลข้อมูลต่างๆ แบบทันที มาเพิ่มให้ใช้งาน อย่างในตอนเช้าของวัน แอปสภาพอากาศจะแสดงการพยากรณ์อากาศ หรือหากผู้ใช้กำลังเดินทาง Smart Stack ก็จะแสดงบอร์ดดิ้งพาสจาก Wallet แอปปฏิทินและเตือนความจำจะสลับไปอยู่ด้านบนสุดเพื่อแสดงการประชุมหรืองานที่กำลังจะมาถึงนอกจากนี้ ยังมีหน้าปัดนาฬิกาแบบใหม่ Palette จะแสดงเวลาด้วยสีสันที่หลากหลายโดยใช้การวางสีซ้อนทับกันสามชั้น และเมื่อเวลาผ่านไป สีบนจอภาพก็จะเปลี่ยนไปด้วย และหน้าปัด Snoopy & Woodstock ตัวละครแบบอินเทอร์แอ็คทีฟนี้จะเล่นกับเข็มนาฬิกา โต้ตอบกับสภาพอากาศในพื้นที่นั้นๆที่สำคัญผู้ที่ชื่นชอบการปั่นจักรยานจะเข้าถึงความสามารถใหม่ในการเชื่อมต่อ Apple Watch เข้ากับอุปกรณ์วัดรอบขาผ่านบลูทูธ ช่วยให้สามารถคำนวนข้อมูลจากกำลังการปั่น (วัตต์) และรอบขา (RPM) เพื่อนำมาประเมินค่า Functional Threshold Power (FTP) เป็นต้นระบบปฏิบัติการ macOS Sonoma ในอัปเดตนี้จะมีทั้งสกรีนเซฟเวอร์ใหม่ และวิดเจ็ตที่สามารถนำมาวางบนหน้าจอเดสก์ท็อปได้ทันที รวมถึงดำเนินการผ่านคุณสมบัติความต่อเนื่อง ที่ทำให้สามารถเข้าถึงระบบนิเวศของวิดเจ็ต iPhone ได้ทันทีจาก Macนอกจากนี้ ยังเพิ่มฟีเจอร์ให้การประชุมผ่านวิดีโอน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่าง Presenter Overlay ที่จะแสดงผู้นำเสนอด้านบนของคอนเทนต์ที่กำลังแชร์ และ Reaction ที่ทำให้สามารถส่งเอฟเฟ็กต์ในวิดีโอสนุกๆการอัปเดตครั้งใหญ่ใน Safari ช่วยยกระดับประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ขึ้นไปอีกระดับ Profiles ซึ่งจะช่วยแยกการท่องเว็บในหลายๆ เรื่องหรือโปรเจกต์ออกจากกัน รวมถึงแอปบนเว็บสำหรับ Mac ซึ่งจะช่วยให้เปิดเว็บไซต์โปรดได้เร็วขึ้นอีกส่วนที่น่าสนใจคือประสบการณ์เล่นเกมบน Mac ที่ใช้งาน Apple Silicon จากการนำเกมน่าตื่นเต้นหลายเกมมาอยู่บน Mac รวมถึง DEATH STRANDING DIRECTOR’S CUT, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, HUMANKIND, Resident Evil Village: Winters’ Expansion, The Medium, ELEX II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man’s Sky, Dragonheir: Silent Gods และ Layers of Fear Metalโดยใน macOS Sonoma จะมี ‘โหมดเกม’ ที่จัดลำดับความสำคัญในการประมวลผลของ CPU และ GPU ให้เน้นที่การเล่นเกมเป็นหลัก การลดความหน่วงของเสียงบน AirPods และลดความหน่วงของอุปกรณ์ควบคุมเกมทั้งจอย Xbox และ Playstationทั้งนี้ ระบบปฏิบัติการใหม่ที่เปิดตัวในวันนี้ทั้ง iOS 17 iPadOS 17 watchOS 10 และ macOS Sonoma จะเปิดให้นักพัฒนาเข้าถึงในเวอร์ชัน Beta แล้วตั้งแต่วันนี้ และจะทยอยเปิดให้ผู้ใช้งานที่สนใจเข้าถึงในลักษณะของ Public Beta ช่วงเดือนกรกฎาคม ก่อนทยอยเปิดให้ผู้บริโภคใช้งานช่วงปลายปีนี้