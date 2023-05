Wow Gadget : CASETiFY, Samsung, Razer และ Seagate

CASETiFY - เคสอุปกรณ์ไอทีคอลเลกชั่นใหม่ลายภาพยนตร์แอนิเมชั่น "Monsters, Inc." มีทั้งเคสรุ่น Impact, Ultra Impact, Ultra Compostable, Bounce Case, เคสกระจก, และเคสใส ไฮไลท์ของคอลเลกชั่นนี้คือ Fur Case รุ่นลิมิเต็ดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากขนสีฟ้าจุดสีม่วงของตัวละครหลักอย่างซัลลี่ สามารถออกแบบเพิ่มเติมได้เอง ด้วยเคส ชิ้นส่วนที่ปรับแต่งได้ และสติกเกอร์ มีอุปกรณ์เสริมสำหรับ AirPods และ AirPods Pro, AirTags, สายนาฬิกา Apple Watch, ที่ชาร์จไร้สาย, กระเป๋าเงิน MagSafe, MacBook และ iPad ราคา 1,299 บาท - 2,799 บาทSeagate - ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ IronWolf ® Pro 22TB เป็นฮาร์ดดิสก์ (HDD) ที่ใช้เทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลด้วยสนามแม่เหล็กแบบเว้นระยะบรรทัดปกติ (CMR – Conventional Magnetic Recording) ขนาด 22TB ช่วยขยายความจุที่เก็บข้อมูลให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจที่มีระบบจัดเก็บข้อมูลแบบมีผู้เข้าใช้งานพร้อมกันหลายคน และใช้เทคโนโลยีระบบ RAID ระดับสูง รองรับการใช้งานกับเครื่องจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย (NAS) เครื่องจัดเก็บข้อมูลแบบต่อเข้าโดยตรง (DAS) อัตราการรับส่งข้อมูล 550TB/ปี รับประกันสินค้านาน 5 ปี และมีระยะเวลาเฉลี่ยก่อนการเสียหาย 2.5 ล้านชั่วโมง ราคาขึ้นอยู่กับความจุSamsung - สมาร์ทโฟนตัวจบของเหล่าครีเอเตอร์มือใหม่ Galaxy A54 5G เก็บหมดทุกมุมกล้องฮิต สถ่ายวิดีโอแบบคมชัด UHD 4K โฟกัสไม่มีหลุด คลิปไหนก็ปัง กล้องกันสั่น OIS และ เทคโนโลยี All Pixel Auto Focus ทำให้นิ่งกว่าเดิม แถมยังมาพร้อมกับ Dual Microphone ที่สามารถเก็บเสียงรอบทิศทาง ทำให้สามารถถ่ายวิดีโอได้แบบจุใจ สามารถอัปเดตระบบความปลอดภัยได้อย่างต่อเนื่องถึง 5 ปี มั่นใจกับการใช้งานที่ยาวนานกว่าเดิม เพราะสมาร์ทโฟนเครื่องนี้การันตีการอัปเกรดระบบ OS หรือระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4 เวอร์ชั่นหลักตลอดอายุการใช้งาน ราคา 13,999 บาทRazer - หูฟังเกมเมอร์อีสปอร์ตมืออาชีพ BlackShark V2 Pro ได้รับการปรับแต่งเพื่อประสิทธิภาพเสียงที่ล้ำสมัย ทนทาน และเชื่อมต่อรวดเร็วเป็นพิเศษ ด้วยนวัตกรรม Razer HyperClear Super Wideband Mic, Pro-Tuned FPS Profiles อายุการใช้งานแบตเตอรี่ 70 ชั่วโมง สามารถชาร์จผ่านระบบ Type C, Bluetooth และอีกมากมาย ได้รับการออกแบบโดยความร่วมมือของ ผู้เล่นอีสปอร์ตชั้นนำของโลก ได้แก่ Hakis (Alliance), Shotzzy (OpTic Gaming), Dexter (MOUZ), Refsgaard (Ninjas in Pyjamas) & Stax (DRX) ราคา 6,890 บาท