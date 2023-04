AIS คว้า 2 รางวัล ซีอีโอ-ผู้ให้บริการเน็ตบ้านแห่งปี

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า การได้รับรางวัลจาก Asian Telecom Awards 2023 เป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นพลังของพวกเราชาว AIS ที่ร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุดให้คนไทยมาโดยตลอด"ผมขอเป็นตัวแทนของบริษัทและบุคลากรทุกคน ขอบคุณนิตยสาร Asian Business Review ที่มองเห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของ AIS ที่จะนำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมายกระดับการใช้งานของลูกค้าและเสริมขีดความสามารถให้ประเทศต่อไป”สำหรับรางวัล Asian Telecom Awards เป็นรางวัลที่มอบให้บริษัทโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชีย ที่มีผลงานความสำเร็จยอดเยี่ยม ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าและบริการผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ สอดรับกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังต้องเป็นองค์กรที่สามารถรับมือกับสถานการณ์การการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นโดย นิตยสาร Asian Business Review จากประเทศสิงคโปร์ โดยในปีนี้ AIS คว้ามาได้ 2 รางวัลใหญ่ ประกอบด้วยรางวัลสุดยอด CEO แห่งปี CEO Of the Year โดย AIS เป็นองค์กรเดียวจาก 49 ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับรางวัลนี้ ที่มอบให้แก่ผู้นำองค์กรโทรคมนาคมในภูมิภาคเอเชียที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจน มีผลงานผ่านการดำเนินธุรกิจที่โดดเด่น ทั้งในเรื่องการส่งมอบนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงการนำพาองค์กรให้สามารถรับมือกับสถานการณ์การแข่งขันและความท้าทายจากสถานการณ์โลกได้อย่างมีประสิทธิภาพรางวัลสุดยอดผู้ให้บริการเน็ตบ้านแห่งปี Broadband Telecom Company of the Year ที่ AIS Fibre เป็นผู้ให้บริการเน็ตบ้านรายเดียวในไทยที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากการที่ AIS Fibre ได้สร้างมาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมเน็ตบ้านไทย ยกระดับการให้บริการที่พร้อมดูแลแก้ไขปัญหาด้านการใช้งานใน 24 ชั่วโมง พร้อมนวัตกรรมความเร็วเน็ตบ้านสูงสุด 2Gbps รายแรกในไทย“รางวัลที่เราได้รับทั้ง 2 รางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความพร้อมขององค์กรในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ให้ลูกค้า คนไทย และประเทศได้ในทุกมิติ นับเป็นความภาคภูมิใจในฐานะตัวแทนประเทศไทย และจะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาว AIS ทุกคนมุ่งมั่นในการทำงาน พร้อมเป็นต้นแบบให้ผู้เล่นในอุตสาหกรรมมาร่วมกันส่งมอบประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีเยี่ยมให้ผู้บริโภคต่อไป”