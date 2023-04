ทรูออนไลน์ คว้ารางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือที่สุด

ไม่หยุดพัฒนาในทุกวัน … เพื่อเชื่อมความสุขถึงทุกคน...ทรูออนไลน์ โดย นายสกลพร หาญชาญเลิศ หัวหน้าสายงานออนไลน์คอนเวอร์เจนซ์ บมจ. ทรูคอร์ปอเรชั่น รับมอบรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand ในฐานะที่แบรนด์ทรูออนไลน์ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อถือจากผู้บริโภค ในหมวดผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล กลุ่มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นปีที่ 10 ถือเป็นความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจของทีมงานทุกคน โดยที่ผ่านมาทรูออนไลน์ได้ดำเนินงานตามจุดยืนของแบรนด์ทรูออนไลน์ “Your Everyday Connect-Tech” ที่ไม่หยุดพัฒนาในทุกวัน เพื่อเชื่อมความสุขถึงทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแรงกว่า เสถียรกว่า และดูแลลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง Best Service การใช้เทคโนโลยี AI เสริมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพเครือข่ายแบบ Proactive Maintenance ที่เน้นการบำรุงรักษาเชิงรุกแนวป้องกัน ช่วยในการตรวจสอบคุณภาพเครือข่ายและเฝ้าระวังตลอดเวลาทั้งยังสามารถวิเคราะห์เชิงลึก ทำให้ทีมวิศวกรเครือข่ายสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงคุณภาพสัญญาณได้ก่อนที่ลูกค้าจะพบปัญหา รวมถึงการมุ่งมั่นไม่เคยหยุดพัฒนาบริการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโครงข่ายไฟเบอร์ควบคู่ไปกับการนำเสนอนวัตกรรมดีไวซ์ที่ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัย มาเติมเต็มความสุขให้คนไทยได้มากกว่า อาทิ True Gigatex Fiber 2 Gbps. ซึ่งเป็นรายเดียวที่ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ, True Gigatex Premium 10 Gbps. สำหรับกลุ่มลูกค้าไฮเอ็น และล่าสุดได้พัฒนานวัตกรรมเน็ตบ้านแรงสุด ล้ำสุด ความเร็ว 50 Gbps. ผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ GPON รายแรกในภูมิภาค และ Best Digital lifestyle Fulfillment ไม่หยุดพัฒนาประสบการณ์การใช้งานที่ตอบโจทย์ดิจิทัลไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัย ด้วยคอนเทนต์ที่หลากหลาย และยังพร้อมเติมเต็มทุกบ้านให้กลายเป็นสมาร์ทโฮม ทั้งนี้ ทรูออนไลน์ ยังคงเดินหน้าสรรหานวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าให้ได้ใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาบริการหลังการขาย เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าต่อไปสำหรับงานประกาศผลรางวัล 2023 Thailand’s Most Admired Brand จัดขึ้นโดยนิตยสาร BrandAge มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือด้านแบรนด์ของประเทศไทย ในการวัดประสิทธิภาพการสื่อสารของแบรนด์ โดยมีการสำรวจความนิยมจากประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้แบ่งเป็น 8 หมวด ได้แก่ 1. อาหารและเครื่องดื่ม 2. เครื่องใช้ไฟฟ้า 3. ผลิตภัณฑ์ไอทีและดิจิทัล 4. ช่องทางขายสมัยใหม่ 5. ยานยนต์ 6. ธนาคารและบริการทางการเงิน 7. วัสดุก่อสร้าง และ 8. บริการขนส่ง#TrueTogether #Trueonline