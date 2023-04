Tencent Cloud มั่นใจตลาดมังกรยังโอกาสดี ปั้น “China Connect” หนุนอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนไทย-จีน

เทนเซ็นต์ คลาวด์ (Tencent Cloud) ส่งบริการ “China Connect” หนุนผู้ประกอบการไทยลุยตลาดจีน การันตีนำเสนอโซลูชันครบวงจร ดันธุรกิจไทยเชื่อมต่อแดนมังกร รับโอกาสที่ยังดีแม้ในปี 2022 การแพร่ระบาดของโรค COVID–19 จะกระทบต่อตลาดการบริโภคของจีนเป็นอย่างมากนายกฤตธี มโนลีหกุล รองประธาน เทนเซ็นต์ คลาวด์ อินเตอร์เนชันแนล ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าเทนเซ็นต์ คลาวด์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจคลาวด์ภายใต้เทนเซ็นต์ ในฐานะ Digital Enabler พร้อมให้การสนับสนุนองค์กรธุรกิจไทยทุกขนาดจากหลากหลายอุตสาหกรรมในการสร้างโอกาสการเติบโตด้วยการขยายธุรกิจไปยังตลาดจีน ผ่านโซลูชัน ‘ไชน่า คอนเนค’ (China Connect) เพื่อการขยายธุรกิจสู่ประเทศจีนแบบครบวงจร"ไม่ว่าการดำเนินธุรกิจขององค์กรจะอยู่ในขั้นตอนใด เทนเซ็นต์ คลาวด์ พร้อมนำเทคโนโลยี และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ มาช่วยเสริมการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้องค์กรเข้าถึงโอกาสที่มีอยู่มากมายในประเทศจีน ซึ่งนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง”เทนเซ็นต์มั่นใจว่าประเทศจีนมีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดด ส่งผลให้ปัจจุบันประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางอันดับต้นๆ ที่ผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าไปลงทุน อย่างไรก็ตามการลงทุนในประเทศจีนมีความซับซ้อน เพราะตลาดมีความเฉพาะตัวค่อนข้างสูง ทั้งในแง่ของสภาพการแข่งขัน พฤติกรรมผู้บริโภค กฎข้อบังคับ วัฒนธรรมต่างๆ ด้วยเหตุนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงการันตีตัวเองเป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าเชื่อถือ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในตลาดจีน รวมถึงมีเทคโนโลยี และดาต้าที่พร้อมใช้งาน ซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้การเปิดประตูสู่ตลาดจีนเป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จสำหรับโซลูชัน ‘China Connect’ เป็น One-stop service ของเทนเซ็นต์ คลาวด์ ที่จะช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินงานด้านต่างๆ ในประเทศจีนได้อย่างครอบคลุม โดยประกอบไปด้วยขั้นตอนหลัก ได้แก่ การจดทะเบียนบริษัท (Registration) โดย เทนเซ็นต์ คลาวด์ ให้บริการจดทะเบียนบริษัทซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจได้รับสถานะนิติบุคคลด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า และกระบวนการที่รวดเร็ว ซึ่งในขั้นตอนนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์จะมีหน่วยงานพันธมิตรที่เกี่ยวข้องมาช่วยดำเนินการบริการยังรวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัย (Security Solutions) โดยเทนเซ็นต์ คลาวด์ พร้อมให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยที่นอกจากจะช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่างๆ ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และในพื้นที่ต่างๆ ที่เทนเซ็นต์ คลาวด์ให้บริการแล้ว ยังเป็นโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถวางรากฐานในตลาดจีนได้อย่างมั่นคงตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย และการปกป้องข้อมูลของจีนยังมีการวางระบบธุรกิจ (Business Setup) ที่เทนเซ็นต์ คลาวด์ มีผลิตภัณฑ์กลุ่ม Infrastructure-as-a-Service (IaaS) และ Software-as-a-Service (SaaS) ที่พร้อมใช้งานได้ในทันที และสามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ช่วยยกระดับการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนได้สะดวกยิ่งขึ้นที่ขาดไม่ได้คือการดำเนินงาน และการพัฒนา (Operation and Development) ซึ่งเทนเซ็นต์ คลาวด์ สามารถช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจในตลาดจีนได้อย่างราบรื่นด้วยแอปพลิเคชันที่มีประสิทธิภาพในระดับองค์กรธุรกิจ รวมถึงโซลูชัน Go To Market (GTM Solutions) – การนำกลยุทธ์ และอีโคซิสเต็มของเทนเซ็นต์ เช่น WeChat มาช่วยให้พาร์ทเนอร์องค์กรเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภคชาวจีน สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการขยายธุรกิจ และทำการตลาดในประเทศจีนได้ทั้งนี้ จากรายงานของ JP Morgan พบว่าตลาดอีคอมเมิร์ซแบบข้ามพรมแดน หรือ Cross-border eCommerce ได้เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดที่เกือบ 30% ของตลาดอีคอมเมิร์ซในประเทศไทย โดยประเทศที่มีการซื้อขายสินค้าไทยมากที่สุด คือประเทศจีน ตามมาด้วยญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการของสินค้าในต่างประเทศของผู้บริโภคชาวจีนที่เพิ่มขึ้น"จากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้เองจึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่ และรายย่อยในการขยายฐานลูกค้าด้วยการนำผลิตภัณฑ์เจาะตลาดในประเทศจีน ทางเทนเซ็นต์ คลาวด์ จึงได้นำเสนอโซลูชัน ‘สมาร์ท รีเทล ไชน่า คอนเนค’ (Smart Retail China Connect) โซลูชันแบบครบวงจรที่ครอบคลุมหลากหลายบริการได้แก่ (1) การพัฒนาร้านค้าโดยใช้ Weixin Mini Program (2) การสร้างกลุ่มเป้าหมายลูกค้า (3) การดำเนินงานแพลตฟอร์มร้านค้า (4) การจัดการผู้ใช้งาน (5) การทำการตลาด และวิเคราะห์ข้อมูล (6) การบริการลูกค้าหลังการขาย โดยโซลูชันนี้จะช่วยให้ร้านค้าสามารถรองรับผู้บริโภคชาวจีน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภค พร้อมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ให้ผู้บริโภคได้ในวงกว้าง" เทนเซ็นต์ คลาวด์ ระบุนอกจากนี้ Weixin Mini Program ยังเป็นอีกโซลูชันที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการสู่ตลาดจีนอย่างครบวงจร ไปจนถึงตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ให้แก่ผู้ประกอบการ เพราะมีฟีเจอร์อย่างครบครันตั้งแต่การพูดคุย เลือกซื้อสินค้า ชำระเงิน และรับบริการหลังการขาย รวมถึงมีโปรแกรมที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงผลสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคเทนเซ็นต์ คลาวด์ ย้ำว่าโปรแกรมนี้มีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูง และไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้องค์กรหลายๆ แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สนใจที่จะใช้บริการโปรแกรมนี้ในการขยับขยายธุรกิจ Weixin ไม่เพียงแต่เป็นแอปพลิเคชันในการสื่อสาร และโซเชียลเท่านั้น แต่ยังเปรียบเสมือนแอปไลฟสไตล์ที่มีผู้ใช้มากกว่าหนึ่งพันล้านคนทั่วโลก ทั้งยังมีบริการเกม Weixin และการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้า และบริการภายในที่เดียว“หนึ่งในปัจจัยที่มีส่วนช่วยให้การเปิดประตูสู่การดำเนินธุรกิจในประเทศจีนเป็นไปอย่างราบรื่น คือ การมีพันธมิตรทางธุรกิจที่ไว้วางใจได้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ คือ ผู้ให้บริการอันดับต้นๆ ที่ได้ทำหน้าที่เป็นพันธมิตรให้กับธุรกิจต่างๆ มากมายในการเข้าสู่ตลาดจีน นอกจากนี้ เทนเซ็นต์ คลาวด์ ยังมุ่งนำเสนอโซลูชันที่ออกแบบขึ้นโดยเฉพาะสำหรับลูกค้าแต่ละรายอย่างแม่นยำ ผสานกับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของผู้บริโภคชาวจีน นอกจากนี้ความเชี่ยวชาญ และความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานจากพื้นที่ให้บริการที่ครอบคลุม 70 พื้นที่ใน 26 ภูมิภาคทั่วโลก ยังเป็นการตอกย้ำถึงศักยภาพของเราที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามความท้าทายในเรื่องของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางตำแหน่งทางธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อสร้างประโยชน์จากศักยภาพของตลาดจีน” นายกฤตธี กล่าวสรุป