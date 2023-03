Appsynth ขึ้น Top 10 บริษัทไอทีโตเร็วสุดใน APAC

แอ๊พซินท์ (Appsynth) ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลสัญชาติไทยติดอันดับบริษัทเติบโตสูงในภูมิภาค โดย Financial Times จัดอันดับเป็นบริษัทเติบโตสูงในเอเชียแปซิฟิกปีที่ 5นายบ๊อบ แกลลาเกอร์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอ๊พซินท์ เอเชีย จำกัด กล่าวถึงการที่แอ๊พซินท์ ที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำ ได้รับการยอมรับในฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่เติบโตเร็วที่สุดรายหนึ่งจากรายงานการจัดอันดับประจำปีที่มีชื่อเสียงของ Financial Times ว่า แอ๊พซินท์จัดอยู่ในอันดับ 2 ในกลุ่มบริษัทไทย และอันดับที่ 153 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนเป็นอันดับ 1 ในฐานะบริษัทสัญชาติไทย และติด 10 อันดับแรกในเอเชียแปซิฟิกในกลุ่มธุรกิจไอทีและซอฟต์แวร์ ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนสูงสุดในการจัดอันดับครั้งนี้"เรารู้สึกดีใจที่บริษัทติดอันดับที่ประสบความสำเร็จสูงและติดอันดับแรกสุดในกลุ่มไอทีและซอฟต์แวร์ในประเทศไทย อัตราการเติบโตสูงของแอ๊พซินท์เป็นตัวอย่างการเติบโตที่แสดงให้เห็นว่า องค์กรธุรกิจต่างๆ ในไทยมีความต้องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และความเชี่ยวชาญของแอ๊พซินท์สามารถช่วยตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี"รายงานการจัดอันดับบริษัทที่เติบโตสูง 500 อันดับในเอเชียแปซิฟิกปีที่ 5 ของ Financial Times ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือกับ Statista ซึ่งเป็นบริษัทวิจัยชั้นนำระดับโลก และถือเป็นรายงานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในปัจจุบันรายงานฉบับนี้เป็นการจัดอันดับบริษัททั่วภูมิภาค โดยดูจากอัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ของรายได้บริษัทระหว่างปี 2561 ถึง 2564 และจะต้องเข้าเกณฑ์ที่กำหนด คือต้องมีรายได้อย่างน้อย 100,000 ดอลลาร์ในปี 2561 และอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ในปี 2564 โดยจะใช้อัตราการเติบโตของรายได้ระหว่างปี 2561 ถึง 2564 ที่เป็นการเติบโตจากภายในเป็นหลักสำหรับแอ๊พซินท์นั้นมีรายได้ในปี 2564 ถึง 9.96 ล้านดอลลาร์ (320.25 ล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 2.21 ล้านดอลลาร์ในปี 2561 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตถึง 370.1 เปอร์เซ็นต์การเติบโตนี้เกิดขึ้นท่ามกลางนโยบายของแอ๊พซินท์ที่มุ่งให้บริการแก่ลูกค้าครบถ้วนครบวงจร นับตั้งแต่ต้นจนจบในด้านการพัฒนาและผลักดันธุรกิจดิจิทัล เช่น การให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ การออกแบบและพัฒนาระบบ การวิเคราะห์ข้อมูลและการตลาดที่เน้นการเติบโต โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลกว่า 130 คนในไทย