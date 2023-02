NTT DATA Technology Foresight 2023 กระหึ่มคู่มืออัปเดทเทรนด์เทคโนโลยี

เอ็นทีที เดต้า (NTT DATA) เปิดตัวคู่มืออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยี "NTT DATA Technology Foresight 2023" การันตีเป็นเข็มทิศยกระดับศักยภาพธุรกิจนอกจากจะเป็นคู่มืออัพเดทเทรนด์เทคโนโลยีแห่งอนาคตสำหรับธุรกิจ เข็มทิศนำทางประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่าง NTT DATA Technology Foresight ยังมีเป้าหมายยกศักยภาพต่อยอดสู่ความสำเร็จผ่าน 3 แนวโน้มสำคัญต่อโลกปัจจุบันและอนาคต โดยมีการอัพเดท 3 เทรนด์เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก แนะประยุกต์ใช้ยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้วยสำหรับบริษัท เอ็นทีที เดต้า ถือเป็นผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการด้านไอทีระดับโลก การเปิดรายงานคาดการณ์เทรนด์เทคโนโลยี ประจำปี 2566 (NTT DATA Technology Foresight 2023) นั้นได้จากการรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาธุรกิจที่กำลังเติบโต และใช้ประโยชน์จากการพัฒนาด้านไอที ในการทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่อนาคต เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองการพัฒนาทั้งในระยะกลาง และระยะยาว และสนับสนุนองค์กรในการวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตช่วยองค์กรสร้างวิสัยทัศน์ที่ยั่งยืนระบุ"เปรียบเสมือนเป็นเข็มทิศสู่อนาคต ให้สามารถรับมือกับสภาพสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและมีนัยสำคัญ ทำให้การแข่งขันทวีความรุนแรงในหลายกลุ่มธุรกิจ ท่ามกลางปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านพลังงาน การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามมุมมองระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการยืนยันสถานะขององค์กรในตลาดโลก" NTT DATA ระบุทั้งนี้ NTT DATA Technology Foresight 2023 ได้ย้ำถึง 3 แนวโน้มเทคโนโลยีที่สำคัญ ได้แก่ 1.การเติบโตที่ขับเคลื่อนโดยไอที (Growth Driven by IT) เนื่องจากเทคโนโลยีเป็นตัวแปรสำคัญของการเติบโตของธุรกิจ เป็นตัวช่วยขับเคลื่อนและกำกับดูแลธุรกิจ เปรียบเสมือนจุดเชื่อมต่อในการส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า เป็นเครื่องมือช่วยให้การตัดสินใจทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี AI ที่จะเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการตัดสินใจขั้นสูงอย่างชาญฉลาด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านการทำงานและการทำธุรกิจมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ไอทียังมีส่วนในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์เพิ่มสูงขึ้น เอ็นทีที เดต้า ได้ถอดประสบการณ์จากการทำงานพร้อมกับ รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาถึงการเติบโตของธุรกิจจากการพัฒนาทางด้านไอที บนแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยไซเบอร์อย่างรัดกุม2. ก้าวข้ามจุดเปลี่ยนด้วยไอที (Borders Transcended by IT) เนื่องจากธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี จะมีขีดความสามารถในการก้าวข้ามอุปสรรคได้สูง การประยุกต์ใช้ Smart Things สามารถช่วยเปลี่ยนแปลงตั้งแต่กระบวนการผลิตที่เน้นการบริหารจัดการทุกอย่างผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยสร้างอำนาจการแข่งขันให้สูงขึ้น บริษัทที่ชำนาญในการใช้ไอทีจะสามารถสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ สามารถบริหารจัดการงานที่หลากหลายได้จากศูนย์กลาง ช่วยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถก้าวข้ามไปสู่โลกแห่งอนาคต เพื่อค้นหาโอกาสและความท้าทายใหม่3. อนาคตของไอที (The Future of IT) เพราะการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเป็นความท้าทายที่สำคัญ สิ่งแรกคือการรักษานวัตกรรมทางเทคโนโลยี จุดกำเนิดของของการเติบโตทางธุรกิจ โดยบริษัทที่ให้บริการด้านไอทีจะถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตามกฎกติกาใหม่ๆ เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกับการบูรณาการสังคมมนุษย์ เนื่องจากมีบทบาทพื้นฐานในสังคมเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การพิสูจน์ที่มาของข้อมูลถูกให้ความสำคัญมากขึ้น ควบคู่ไปกับการรักษาปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นต่อไปในอนาคต เอ็นทีที เดต้า มองว่าไอทีจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในสังคม และขยายขอบเขตของกิจกรรมเพื่อความเป็นไปได้ในโลกอนาคตอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ NTT DATA Technology Foresight website ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับ"เทรนด์เทคโนโลยี" เป็นการวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาด้านไอที และคาดการณ์ถึงผลกระทบต่อกลยุทธ์องค์กร โดยเน้นไปที่ 3 แนวโน้มเทคโนโลยี เริ่มที่ 1. เทคโนโลยีกระแสหลักที่สนับสนุนการเติบโต (Growth-Supporting Mainstream Technology) เทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวกำหนดทิศทางของการเกิดสาธารณูปโภคใหม่ๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต2. การก้าวผ่านการเติบโตทางเทคโนโลยี (Border-Transcending Growth Technology) โดยการเติบโตของเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้ ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการทดลองและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันช่องว่างของความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นและ 3. เทคโนโลยีที่เกิดใหม่เพื่อโลกอนาคต (Future-Pioneering Emerging Technology) เทคโนโลยีพื้นฐาน เริ่มเกิดขึ้นผ่านความพยายามในการศึกษานวัตกรรมในอนาคตอันใกล้ เอ็นทีที เดต้า ได้คาดการณ์ขอบเขตและความเป็นได้รวมถึงศักยภาพของเทคโนโลยีไว้ ว่าคอมพิวเตอร์ Next-gen จะทำให้ไอทียังคงเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกและธุรกิจ และอุตสาหกรรม IT จะทำให้แนวคิดการลดคาร์บอนเป็นจริงได้ สำหรับระดับ Bioinformatics (ชีวสารสนเทศ) จะขยายเป็นวงกว้างในอนาคตอย่างไรก็ดี จากแนวโน้มและเทรนด์เทคโนโลยีดังกล่าว เอ็นทีที เดต้า ได้วางวิสัยทัศน์เพื่อโลกแห่งอนาคต จากการใช้ NTT DATA Technology Foresight เพื่อสร้างวิสัยทัศน์แห่งอนาคตร่วมกับพาทเนอร์ทั่วโลกมากอย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่างความสำเร็จ"NTT DATA จะจัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ใน 6 ประเทศทั่วโลก ผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีภายใต้ 3 คอนเซ็ปต์ ได้แก่ เทคโนโลยีที่เกิดใหม่ การเติบโตของเทคโนโลยี และเทคโนโลยีที่เป็นกระแสหลัก เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการระยะกลาง เราจึงได้จัดตั้งศูนย์นวัตกรรม (Innovation Center) ขึ้น เมื่อเดือนสิงหาคม 2565 โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกิดใหม่ และคาดว่าจะกลายเป็นกระแสหลักภายใน 5 – 10 ปีข้างหน้า อาทิ Quantum Computer หรือ Metaverse เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างธุรกิจใหม่ผ่านการวิจัยและพัฒนาร่วมกันกับพาทเนอร์ และลูกค้าทั่วโลก นอกจากนี้เรายังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับกลุ่มมหาวิทยาลัยและสตาร์ทอัพเพื่อร่วมกันประเมินเทคโนโลยีขั้นสูง และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีชั้นนำในแต่ละภูมิภาคนำไปสู่การสร้างทีมวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลก โดย NTT DATA และ NTT Communications ได้ร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศการแบ่งปันข้อมูล (Data Sharing Ecosystem)" NTT DATA ทิ้งท้าย.