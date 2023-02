AIS Business-สมาคมซีไอโอไทย เปิดพื้นที่อัปเดตความรู้เทคโนโลยีสำหรับองค์กร "Tech in Ten"

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า นอกจากการทำงานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความแข็งแรง พร้อมต่อการเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจในทุกมิติแล้ว การส่งเสริม อัปเดตความรู้ และเทรนด์การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนให้องค์กรภาคธุรกิจมีความเข้าใจในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันได้"วันนี้เอไอเอสสร้างความร่วมมือกับสมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี และดิจิทัลในแง่มุมต่างๆ ผ่านการทำรายการ Tech in Ten ซึ่งถ่ายทอดโดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในเชิงการทำงานจริงจาก AIS มาผนวกกับองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ นโยบายเทรนด์ที่จะทำให้เห็นภาพใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยบุคลากรจากสมาคมซีไอโอไทย เพื่อให้กลายเป็น Hub ด้านดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ องค์กรธุรกิจ หรือแม้แต่ภาครัฐในการทำ Digital Transformation ขององค์กร”นายกำพล ศรธนะรัตน์ นายกสมาคมซีไอโอไทย (TCIOA) กล่าวเสริมว่า ด้วยเจตนารมณ์ของสมาคมซีไอโอไทยที่ต้องการเป็นศูนย์รวมของหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนในการขับเคลื่อนการทำ Digital Transformation ตั้งแต่ในระดับองค์กรไปจนถึงในระดับประเทศดังนั้น การทำงานร่วมกันครั้งนี้กับ AIS จึงเป็นการตอกย้ำถึงการสนับสนุน ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีความเข้าใจในการนำดิจิทัลเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงาน หรือแม้แต่การเริ่มต้นทำ Digital Transformation โดยเราพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านธุรกิจ การเป็นผู้นำ และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี ผ่านรายการ Tech in Ten ที่จะทำให้หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์และมองเห็นโอกาสจากการนำเทคโนโลยีเข้าไปขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคต”สำหรับรายการ Tech in Ten เป็นรายการในรูปแบบ Talk Show ตอนละ 10 นาที เน้นการคุยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิด องค์ความรู้ ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับผู้ประกอบการ องค์กร และภาคธุรกิจต่างๆ ภายใต้แนวคิด “Tech Trend Trick” โดย Tech เป็นการนำเสนอที่เจาะลึกเทคโนโลยีเพื่อองค์กรยุคใหม่ Trend อัปเดทความเคลื่อนไหวเทรนด์ใหม่ในโลกดิจิทัลเพื่อธุรกิจ และ Trick มุมมองประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง