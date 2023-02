BE8 ผนึก BBIK รุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม จับตลาด Net Zero

2 ยักษ์ใหญ่ผู้นำ Digital Transformation “เบริล 8 พลัส-บลูบิค” ผนึกกำลังรุกเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech ลุยจับตลาด Net Zero ทั้งในและต่างประเทศ ชี้มีแนวโน้มเติบโตสูง เป็นเมกะเทรนด์โลก เผยมีมูลค่าตลาดในประเทศเฉียดพันล้าน ขณะที่ทั้ง 2 ซีอีโอมั่นใจศักยภาพแข่งขันบริษัทเทคฯ ระดับโลกได้ ระบุมีจุดแข็งคนละด้านสามารถนำมาต่อยอดเสริมความแข็งแกร่ง สนับสนุนการเติบโตที่ยั่งยืนนายอภิเษก เทวินทรภักติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบริล 8 พลัส จำกัด (มหาชน) หรือ BE8 เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ในการจัดตั้งบริษัทใหม่ในรูปแบบกิจการร่วมค้า (Joint Venture) โดยถือหุ้นฝ่ายละ 50% ของทุนจดทะเบียน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม หรือ Green Tech โดยมีขอบเขตในการให้คำปรึกษา รวมถึงให้บริการพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero Technology และการทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร (Carbon Accounting) สำหรับกลุ่มธุรกิจสีเขียว (Green Business)นายอภิเษก กล่าวต่อว่า ธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาในด้าน Green Tech ถือเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตสูง โดยเฉพาะเรื่องของ Net Zero และคาร์บอนฟุตพรินต์ (Carbon Footprint) ซึ่งถือเป็นเมกะเทรนด์ของโลก ทำให้หน่วยงานภาครัฐต้องเป็นผู้นำในการให้ความรู้ สร้างมาตรฐานในการวัดและประเมินผล รวมถึงออกกฎหมายต่างๆ เพื่อให้องค์กรที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนับสนุนให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ปัจจุบัน ภาคเอกชนเริ่มมีการตื่นตัวในการบริหารจัดการเรื่อง Net Zero อย่างจริงจัง ทำให้กลุ่ม BE8 มองเห็นโอกาสของธุรกิจการให้บริการและให้คำปรึกษาด้านนี้ จึงตัดสินใจร่วมทุนกับบริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยในปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดบริการด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน (Green IT Services) ในประเทศไทยอยู่ที่ 960 ล้านบาท เติบโต 12% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และคาดว่าอีก 2 ปีข้างหน้า มูลค่าตลาดจะเพิ่มเป็น 1,400 ล้านบาท โดยฐานลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทและองค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศที่ต้องขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายของประเทศไทยเป็น Net Zero ในปี 2050“แม้ BE8 และ BBIK จะอยู่ในธุรกิจเดียวกัน แต่เราไม่ใช่คู่แข่งกัน ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นและเราเชื่อว่าในอนาคตยังมีโอกาสที่จะได้ร่วมงานกันอีกหลายโปรเจกต์ เพื่อขับเคลื่อนทุกธุรกิจให้ล้ำหน้าด้วยเทคโนโลยี” นายอภิเษก กล่าวด้านนายพชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ BBIK ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์และดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันครบวงจร กล่าวว่า การผนึกกำลังของ 2 ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่แตกต่างกันในครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถให้ทั้ง 2 องค์กรเพื่อให้แข่งขันกับบริษัทเทคฯ ระดับโลก และพร้อมเปิดประตูสู่การขยายธุรกิจด้าน Green Tech ที่ครอบคลุมทั้งการให้คำปรึกษา การพัฒนาและติดตั้งระบบเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งปัจจุบันกระแสการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG ได้กลายเป็นพันธกิจสำคัญขององค์กรชั้นนำระดับโลก ด้วยการปรับเปลี่ยนตนเองสู่องค์กรรักษ์โลก (Green Organization) เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจนี้ในประเทศไทยที่กระแสของการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กรรักษ์โลก หรือ Carbon Footprint for Organization : CFO ที่ยังอยู่ในช่วงต้น“ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังกดดันให้ภาคธุรกิจมุ่งสู่การเติบโตแบบยั่งยืน ด้วยการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) จากเมกะเทรนด์นี้ทำให้ บลูบิคและเบริล 8 พลัส เห็นถึงโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจสามารถบรรลุเป้าหมายการดำเนินนโยบาย ESG ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่องค์กรรักษ์โลกด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติให้ดีขึ้น” นายพชร กล่าวนอกจากนี้ เบริล 8 พลัส และบลูบิค เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นในการผสานจุดแข็งด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันของ 2 องค์กร เพื่อปูทางสู่การผลักดันเทคโนโลยีและโซลูชันใหม่ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านองค์กรธุรกิจของลูกค้า ให้รับมือกับเทรนด์และความท้าทายใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลได้ในที่สุด