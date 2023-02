Wow Gadget : Xiaomi, S-GEAR, Epson และ Nokia

S-GEAR - ชุดสายชาร์จ 60W ขนาดพกพา Bracket Cable 6 in 1 ตลับสายชาร์จที่ใช้งานได้แบบ 6 in 1 ไม่ว่าจะเป็น USB Type-C, USB-A, Micro-USB, Lightning และช่องเก็บ Sim 3 ช่อง รวมไปถึงสายชาร์จแบบ Type-C To Type-C รองรับการชาร์จไฟได้สูงสุดถึง 60W (กับอุปกรณ์ที่รองรับ) ถ่ายโอนข้อมูลได้ที่ความเร็ว 480 Mbps พกพาไปได้ทุกที่ ด้วยขนาดเล็กกว่าฝ่ามือ และบางเพียง 1 ซม. ใช้ได้กับ Smart Device ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android ราคา 280 บาทXiaomi - สว่านไร้สาย Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill มีแรงหมุนเต็มสมรรถนะ 30 N.m มาพร้อมโหมดการทำงาน 3 โหมด โดยสามารถปรับระดับความเร็วได้ 30 ระดับ และยังมีจอแสดงผลการทำงานอัจฉริยะอีกด้วย ถือเป็น 1 ใน 9 อุปกรณ์ AIoT รุ่นใหม่ที่วางจำหน่ายใน Xiaomi Store และร้านตัวแทนที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ราคา 4,990 บาทNokia - สมาร์ทโฟน Nokia C12 ตระกูล C ซีรีส์ มาพร้อมหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 6.3 นิ้ว คมชัด ความละเอียด HD+ ตอบโจทย์การทำงานและความบันเทิง พกพาสะดวก มาพร้อมกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล และกล้องหลังความละเอียด 8 ล้านพิกเซล เก่งทั้งภาพที่มีแสงน้อย และโหมดถ่ายภาพบุคคล บนระบบปฏิบัติการ Android 12 (Go Edition) มี Virtual RAM ทำให้สามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานระดับสูงได้ ราคา 2,990 บาทEpson - โปรเจคเตอร์อัจฉริยะ CO-FH02 ความสว่างสูง 3,000 ลูเมน ด้วยเทคโนโลยี 3LCD ให้ภาพสีสันสดใส ความละเอียดระดับ Full HD สามารถฉายภาพได้ขนาดใหญ่สุดถึง 391 นิ้ว คมชัดแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงจ้า มาพร้อมระบบ Android TV Dongle และ Chromecast ในตัว ช่วยให้การสตรีมเนื้อหาเป็นไปอย่างง่ายดาย มีลำโพงขนาด 5W ซึ่งเมื่อรวมกับภาพฉายคุณภาพสูงด้วยแล้ว ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ความบันเทิงเสมือนมีโรงภาพยนตร์ขนาดย่อมภายในบ้าน ราคา 22,900 บาท