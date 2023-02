AIS ร่วมส่งต่อองค์ความรู้ ผ่าน 'AIS The StartUp'

ดร.ศรีหทัย พราหมณี ผู้จัดการด้าน AIS The StartUp กล่าวว่า การเตรียมตัวให้พร้อมในทุกด้านของ startup สำหรับในช่วงเวลาแห่งการขยายตัว คือหัวใจที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว การจัดกิจกรรม IPO Brotherhood ในรูปแบบของ Exclusive Knowledge Sharing จาก เป็นความตั้งใจที่จะตอบโจทย์ความต้องการดังกล่าว"ความโดดเด่นของ startup จะอยู่ที่ขีดความสามารถในการทำธุรกิจที่สามารถแก้ pain point ของลูกค้าได้จากนวัตกรรมต่างๆ แต่ประสบการณ์ในการบริหารจัดการองค์กรใน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย IT Infrastructure Management หรือการวางโครงสร้างของระบบไอที, ข้อกฎหมายในธุรกิจดิจิทัล และวิธีการจัดการกับการสื่อสารในช่วงวิกฤติ อาจจะยังไม่เชี่ยวชาญ นี่จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วยติดอาวุธให้แก่ startup ตามเป้าหมายของเอไอเอส"นายศุภชัย พานิชายุนนท์ รักษาการหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เอไอเอส กล่าวว่า การทำธุรกิจในยุคนี้ องค์กรไม่ว่าขนาดเล็กขนาดใหญ่ หัวใจสำคัญจะอยู่ที่ การบริหารจัดการโครงสร้างระบบ IT Infrastructure อันเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงแพลตฟอร์ม ที่ต้องเสถียร เชื่อมั่นได้ ปลอดภัย และพร้อมปรับเปลี่ยนได้ทันต่อการแข่งขัน"หากออกแบบหรือบริหารโครงสร้างระบบได้ไม่สมบูรณ์ หรือขาดประสบการณ์ในการตรวจสอบอย่างถูกหลัก อาจทำให้เกิดปัญหา หรือ ความเสี่ยงทางธุรกิจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้”ความสำคัญขององค์ความรู้ด้านกฎหมายสำหรับ startup จากพระราชกฤษฎีกา การประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ออกมาแล้วและจะมีผลใช้บังคับในปี 2566 นี้ กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัลต้องแจ้งให้สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ทราบก่อนการให้บริการ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส่งเสริมให้มีการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี หรือมีกลไกในการกำกับดูแลตนเอง ให้ถูกต้องและมีธรรมาภิบาลด้วยการทำงานของ startup ที่ต้องใกล้ชิดกับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ดังนั้นยิ่งต้องพึงระวังและเข้าใจกฎหมายคุ้มครองข้อมูลสิทธิส่วนบุคคล หรือ PDPA ทั้งหมดนี้คือเรื่องสำคัญที่ startup ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ และต้องทำอย่างถูกต้องเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินต่อได้แบบไม่ติดขัดนอกจากนี้ การมีทักษะด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ถือเป็นสิ่งที่จำเป็นในการดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร เพราะปัจจุบันวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา และเชื่อมโยงกันระหว่าง O2O เสมอ องค์ความรู้ด้าน Crisis Communication จึงเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยงองค์กรของ startup ที่ทำธุรกิจอยู่บน Digital Platform 100% โดยเคล็ดลับของการที่จะนำทักษะนี้มาสร้างประโยชน์ได้ ก็คือ การจำลองสถานการณ์และฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ"AIS เชื่อมาโดยตลอดว่า องค์ความรู้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเส้นทางการเข้าสู่ตลาดทุน และวันนี้ AIS เอง เปรียบเสมือนรุ่นพี่ทางอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ในตลาดหลักทรัพย์ ไม่หวงความรู้ พร้อมแชร์ให้กับรุ่นน้องเพื่อให้รุ่นน้อง มีรากฐานที่ดี และแข็งแรงพร้อมเติบโตต่อไป” ดร.ศรีหทัย กล่าว