LINE เปิดครีเอเตอร์คอร์ส สอนออกแบบ 'LINE STICKERS'

น.ส.อิสรี ดำรงพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจ Consumer Business LINE ประเทศไทย กล่าวว่า LINE CREATORS COURSE ถือเป็นครั้งแรกของการจัดทำวิดีโอสอนการออกแบบและทำสติกเกอร์ รวมถึงเทคนิคการขายและการทำการตลาดแบบเต็มรูปแบบ“ในคอร์สนี้ผู้ชมจะได้รับข้อมูลตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนางานขั้นสูงที่จะเป็นประโยชน์มากกับทั้งผู้ที่สนใจเริ่มต้น หรือผู้ที่อยู่ในอาชีพนี้แล้ว LINE หวังว่าจะเป็นอีกช่องทางที่จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของครีเอเตอร์ไทยให้เทียบเท่าระดับสากล”สำหรับ LINE CREATORS COURSE เป็นคอร์สสอนทำ LINE STICKERS ตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง พร้อมแชร์เทคนิคการขายและการทำการตลาด เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเริ่มต้นในอาชีพครีเอเตอร์และไปต่อได้อย่างราบรื่น คอร์สนี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ทั้งหมด 6 ตอน จากครีเอเตอร์ชื่อดัง และผู้เชียวชาญในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ LINE STICKERSโดยเนื้อหาถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ตอนที่ 1 ถึง 3 เปิดให้กับทุกคนที่สนใจและครีเอเตอร์มือใหม่ ด้วยการนำเสนอความรู้พื้นฐาน เน้นการวาดภาพ การออกแบบคาแร็กเตอร์ให้เป็นที่ชื่นชอบ รวมถึงการบริหารรายได้และภาษีสำหรับครีเอเตอร์ส่วนสองคือ ตอนที่ 4 ถึง 6 เปิดให้กับ Rookie Creators หรือครีเอเตอร์ที่ชนะการแข่งขัน LINE Creators Club โดยส่วนนี้จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างเรื่องราวของคาแร็กเตอร์ และการทำการตลาด รวมถึงการออกแบบสติกเกอร์ระดับสูงขึ้น เช่น การทำสติกเกอร์แอนิเมชัน และเทคนิคการทำสติกเกอร์แบบมีเสียงคอร์สครีเอเตอร์มืออาชีพ หรือ LINE CREATORS COURSE นี้จะเผยแพร่เป็นรายสัปดาห์โดยเริ่มตอนแรกในวันที่ 11 มกราคม 2566 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามรับชมได้ทางช่องยูทูป LINE THAILAND https://lin.ee/gN68ArL/sknj/pr และติดตามข่าวสาร LINE CREATORS ได้ที่ https://lin.ee/OBtGZcv/sknj/PR