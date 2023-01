เกมมือถือกำลังภายใน "เซียนกระบี่สามภพ" เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้

"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เป็นเกมมือถือ Open-World MMORPG ที่ดัดแปลงมาจากซีรีส์จีนชื่อดัง มาพร้อมกับระบบต่อสู้ที่หลากหลาย โดยมีสายอาชีพให้เลือก 4 แบบ ได้แก่ กระบี่เวท, จอมยุทธ์, ดาบเทพ และผู้พิทักษ์ ผู้เล่นจะได้ออกเดินทางผจญภัยในเส้นทางแห่งเซียน และเข้าร่วมมหาสงครามสามภพเพื่อเป็นสุดยอดเทพศาสตรา"เซียนกระบี่สามภพ M : The Legend of Savage" เตรียมเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดและรายละเอียดเกมเพิ่มเติมได้ที่ https://los.playpark.com และแฟนเพจ LOS Online