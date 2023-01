True 5G เผยงานเคานต์ดาวน์ช่วยดันยอดใช้ดาต้าพุ่งตามจังหวัดที่จัดงาน

ทรู 5G เผยข้อมูลการใช้งานดาต้าอวยพรปีใหม่ของแต่ละภูมิภาคของประเทศ พบจังหวัดที่มียอดการใช้งานดาต้าสูงสุดของประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ตามลำดับ ซึ่งมาจากจำนวนประชากร และการจัดงานเคานต์ดาวน์ในจังหวัดนั้นๆ ด้านจังหวัดที่มียอดการใช้งานดาต้าน้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนภาคที่มียอดการใช้งานดาต้าสูงสุด ได้แก่ภาคกลาง ต่ำสุด ได้แก่ภาคตะวันตก ... HAPPIER TOGETHER สุขกว่าทุกวัน ด้วยกันกับทรูนายจิระชัย คุณากร หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านปฏิบัติการโครงข่าย บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า เพราะเราตั้งใจให้คนไทยได้ส่งสัญญาณความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้สุขยิ่งกว่ากับสัญญาณที่ดีที่สุดของทรู 5G เราจึงจัดเพิ่มทีมวิศวกรกระจายดูแลเสริมสัญญาณมือถือให้พร้อมบริการทุกพื้นที่ทั่วไทย รวมทั้งการนำรถโมบายชุมสายเคลื่อนที่เร็ว (COW) เข้าไปจอดเสริมสัญญาณในจุดจัดงานเคานต์ดาวน์หลักๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งจัดวอร์รูมตั้งทีมดูแลคุณภาพสัญญาณทุกบริการตลอด 24 ชม. มาตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และยาวไปถึงวันนี้ 4 มกราคม 2566 นี้“จากการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิด ทำให้เราพบว่า รูปแบบการเฉลิมฉลองปีใหม่ปีนี้แตกต่างจากปีที่ผ่านมาอย่างชัดเจน มีการออกเดินทางไปยังจุดเคานต์ดาวน์ต่างๆ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันเพิ่มมากขึ้น ต่างจากปีที่ผ่านมาที่จะเป็นการใช้งานดาต้าผ่าน WiFi ในบ้าน ซึ่งยอดใช้งานดาต้าทั่วประเทศในคืนเคานต์ดาวน์ 18.00 วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึง 06.00 น. วันที่ 1 มกราคม 2566 เพิ่มขึ้นเป็น 1.81% ไม่แตกต่างจากช่วงเวลาปกติ เนื่องจากปัจจุบันการใช้งานดาต้าในทุกวันก็สูงมากอยู่แล้ว”สำหรับจังหวัดที่มียอดการใช้งานดาต้าสูงสุดของประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ชลบุรี นครราชสีมา สมุทรปราการ และเชียงใหม่ ตามลำดับซึ่งเป็นผลมาจากจำนวนประชากร และการจัดงานเคานต์ดาวน์ในจังหวัดนั้น เช่น งาน Amazing Thailand Countdown 2023 "ICONSIAM Magical Enchanted Celebration" ณ ไอคอนสยาม งาน Central World Bangkok Countdown 2023 งานพัทยา เคานต์ดาวน์ 2023 ถึงแม้แจ้งงดจุดพลุเคานต์ดาวน์ ปีใหม่ 2566 แต่ยังจัดเต็มคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลก ณ แหลมบาลีฮาย ส่วนจังหวัดที่มียอดการใช้งานดาต้าน้อยที่สุด ได้แก่ จ.สิงห์บุรีทั้งนี้ จังหวัดที่มียอดการใช้งานดาต้าสูงสุดในแต่ละภาค มีดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จ.นครราชสีมา ภาคตะวันตก ได้แก่ จ.ราชบุรี ภาคกลาง (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ได้แก่ จ.สมุทรปราการ ภาคตะวันออก ได้แก่ จ.ชลบุรี และภาคใต้ ได้แก่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่ที่มีกิจกรรมเคานต์ดาวน์ เช่น เชียงใหม่เคานต์ดาวน์ 2023 ภายใต้แนวคิด “Chiang Mai Love is all around” ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ, งาน KORAT COUNTDOWN 2023 ณ เซ็นทรัล โคราช เป็นต้น สำหรับภูมิภาคที่มียอดการใช้งานดาต้าสูงสุด ได้แก่ภาคกลาง และต่ำสุด ได้แก่ภาคตะวันตกส่งความสุขด้วยสัญญาณที่ดีที่สุด ... ทรู 5G เครือข่ายอัจฉริยะ เร็ว แรง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วไทย