คนไทยตักบาตรออนไลน์เพิ่ม 4 เท่า "LINE" เผยยอดเปิดเช็กสีเสื้อมงคล 30,000 ครั้ง/วัน

แอปพลิเคชันแชตยอดฮิต "ไลน์" (LINE) ประเทศไทย สรุป “เทรนด์ฮิตชีวิตดิจิทัล” ประจำปี 2022 พบมูเตลู – แฟนด้อม – ช้อปออนไลน์ – อัปสกิลดิจิทัล แรงไม่หยุด "LINE ดูดวง" ชี้มีคนไทยตักบาตรออนไลน์มากขึ้นถึง 4 เท่าจากปี 2021 ขณะที่ LINE TODAY เผยสถิติใช้งานฟีเจอร์ “สีเสื้อมงคล” ว่ามีคนเปิดเช็กสีถึง 30,000 ครั้งต่อวัน และเข้ามาเปิดไพ่ทาโร่ถึง 42 ล้านครั้งใน 12 เดือนที่ผ่านมาLINE ประเทศไทยกล่าวถึงข้อมูลอินไซต์พฤติกรรม ความชอบ และเทรนด์ฮิตจากผู้ใช้รวมกว่า 53 ล้านคนตลอดปี 2022 ที่ผ่านมา ว่าเป็นการสรุปจากนานาบริการบนแอป LINE ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตดิจิทัลตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน โดยพบว่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อหรือมูเตลูนั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษ เช่นเดียวกับเรื่องของนักร้องศิลปินเกาหลีหรือเคป๊อป รวมถึงการช้อปปิ้งซื้อสินค้าออนไลน์ และการเรียนรู้ทักษะใหม่หรืออัปสกิลดิจิทัล ที่ครองความนิยมประชากรออนไลน์ไทยข้อมูลจากบริการ "LINE ดูดวง" พบว่ามีผู้ใช้เข้ามาตักบาตรออนไลน์มากขึ้นถึง 4 เท่าจากปีทีแล้ว โดยเฉพาะช่วงวันพระ ขณะที่สถานที่ที่คนขอพรกับ LINE ดูดวง มากที่สุด 3 ลำดับคือ หลวงพ่อทันใจ ไอ้ไข่ และท้าวเวสสุวรรณ โดยวันที่คนเข้ามาขอพรออนไลน์ มากที่สุดในปีนี้ คือวันคเณศจตุรถี เป็นวันเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิฆเนศสำหรับสถิติจาก LINE TODAY ที่มีบริการดูดวงโดยเฉพาะ เผยว่าฟีเจอร์ “สีเสื้อมงคล” มีคนเปิดเช็กสีถึง 30,000 ครั้งต่อวัน และเข้ามาเปิดไพ่ทาโร่ถึง 42 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าตรวจผลลอตเตอรี่พุ่งถึง 10 ล้านครั้งหลังดูไลฟ์ประกาศผลที่แตะยอดวิวถึง 4 ล้านวิวต่องวดขณะที่สถิติจากบริการ LINE STICKERS พบว่าผู้คนหันมาใช้ธีมลายมูเตลู สำหรับความรัก การงาน ความมั่งคั่ง พบว่ากินสัดส่วนเกินกว่าครึ่งของยอดดาวน์โหลดรวมทั้งหมดในด้านความนิยมเคป๊อป คอนเทนต์เกาหลี LINE พบว่ามีเหล่าพลังแฟนด้อมไทยคอยสนับสนุนอย่างเหนียวแน่นทำให้ LINE จัดเต็มคอนเทนต์เคป๊อปตลอดปี นอกจากนี้ ความนิยมใน "นางงาม" ของผู้ใช้ไทยก็ถือเป็นประเภทที่เติบโตสูง สถิติจาก LINE OPENCHAT เช่น อิงฟ้า วราหะ เป็นนางงามที่มีกรุ๊ปโอเพนแชทที่เต็ม 5,000 คนเร็วที่สุดภายใน 5 นาทีที่เปิดกรุ๊ปขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้ LINE SHOPPING พบ “นักช้อปสายเปย์” Top Spender ที่ซื้อของไปแล้วกว่า 5,800 ออเดอร์ เฉลี่ยแล้วเทียบเท่าหนึ่งเดือนช้อปเกือบ 600 ออเดอร์ ขณะที่ออเดอร์ที่มูลค่าสูงสุดได้แก่ออเดอร์เครื่องประดับ กว่า 1.8 ล้านบาท ด้าน “นักช้อปสายคุ้ม” ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ ได้ LINE POINTS รวมสะสมเกือบ 7 หมื่นพอยท์ เทียบเท่า 7 หมื่นบาทอีกประเด็นที่น่าสนใจคือคนไทยมีความตื่นตัว และลุกขึ้นมาเรียนรู้หรืออัปสกิลโลกดิจิทัล ธุรกิจ - ชีวิตส่วนตัว อย่างชัดเจน สถิติจาก LINE for Business ชี้ว่ามีการให้ความรู้คนไทย สู่การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มาแล้วเกิน 1 ล้านคนในปี 2022 เทียบเท่ากับ 1 ใน 3 ของ SME ไทยทั้งประเทศLINE ยังพบว่าผู้ใช้มีความพยายามที่จะจัดระเบียบชีวิตและการสื่อสารบนโลกออนไลน์ให้ลงตัวยิ่งขึ้น จากการใช้ฟีเจอร์ Chat Folder ที่จะช่วยจัดกลุ่มประเภทแชท ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งทั้งเป็นแบบแชทส่วนตัว แชทกลุ่ม บัญชีทางการ โอเพนแชท ซึ่งบน LINE Desktop ยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ได้ด้วย หรือฟีเจอร์ Silent Messaging ไม่ว่าจะส่งข้อความ หรือ ไฟล์ กดค้างที่ปุ่มส่งออกและเลือก "ส่งโดยไม่แจ้งเตือน' ก็สามารถส่งแบบเงียบได้ สามารถตั้งค่าเปิดใช้งานได้ที่ LINE Labs ในแท็บตั้งค่าสำหรับข้อมูลที่น่าสนใจอื่นในรอบปีที่ผ่านมา พบว่าอาหารอีสานครองแชมป์เมนูยอดฮิตอันดับ 1 บน LINE MAN ทั้งส้มตำปูปลาร้า, ส้มตำป่า, ส้มตำไทย, ลาบหมู, คอหมูย่าง, น้ำตกหมู และข้าวเหนียว คนไทยนิยมสั่งเดลิเวอรีมากินตลอดวันตั้งแต่เช้าจรดเย็นเทรนด์ LINE STICKERS ที่ได้รับความนิยมในปีนี้ เป็นแนว ‘มินิมอล’ ด้านเพลงฮิต รางวัล BLACK MELODY ยอดดาวน์โหลดบน LINE MELODY สูงสุด ได้แก่ 1. แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน - No One Else 2. ถ้าเธอยังไหว(เพลงจากละคร ใต้หล้า) - บูม สหรัฐ 3. ฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - TheChanisara 4. ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ - Billkin 5. วาดไว้ – BOWKYLIONในมุมเกม สถิติชี้ว่าผู้เล่นเกม LINE Rangers ต้องทำการช่วยเหลือ Sally เฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 42 ล้านครั้ง เท่ากับ Sally จะต้องตกอยู่ในอันตราย เฉลี่ยวันละ 6 ล้านครั้ง ด้านบริการ Rabbit LINE Pay ความร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยที่ออกบัตรเครดิต LINE POINTS นั้นมีแจกพอยท์ไปแล้วกว่า 650 ล้านพอยท์ตั้งแต่เปิดตัวในเดือน ก.ค. 2564 โดย 98% พอยท์ที่ถูกนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดผ่าน Rabbit LINE Pay เช่น ชำระบิล หรือซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPINGขณะที่ Envelope ที่คนนิยมส่งมากที่สุดเมื่อมีการโอนเงินบน LINE BK คือ 1. บอกรัก 2. แสดงความยินดี และ 3. บอกรักพ่อแม่.