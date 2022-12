สรุป“เทรนด์ฮิตชีวิตดิจิทัล”ปี65 “มูเตลู–แฟนด้อม–อัปสกิลดิจิทัล” แรงไม่หยุด

ปี 2022 ช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ได้เวลาที่ LINE ประเทศไทย เปิดอินไซต์พฤติกรรม ความชอบ เทรนด์ฮิตจากผู้ใช้รวมกว่า 53 ล้านคนตลอดปีที่ผ่านมา ผ่านนานาบริการบนแอป LINE ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์ของชีวิตดิจิทัลตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน พบ มูเตลู – เคป๊อป – ช้อปออนไลน์ – อัปสกิลดิจิทัล ครองความนิยมประชากรออนไลน์ไทย พร้อมอีกหลายอินไซต์ที่น่าจับตาอย่างต่อเนื่องไปถึงปีหน้า1. มูไม่แผ่ว มูทั่วไทย มูได้ทั้งวัน1.1 เรื่องมูและความเชื่อ ไม่เคยแผ่วไปจากใจคนไทย เช่นเดียวกันกับบนแอป LINE ที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงคอนเทนต์และบริการที่เกี่ยวกับสายมูเตลูได้หลากหลาย จนแทบจะเรียกได้ว่าครบวงจรมู เริ่มจาก LINE ดูดวง ที่ออกมาเผยว่ามีคนตักบาตรออนไลน์มากขึ้นถึง 4 เท่าจากปีทีแล้ว โดยเฉพาะช่วงวันพระ ขณะที่สถานที่ที่คนขอพรกับ LINE ดูดวง มากที่สุด 3 ลำดับคือ หลวงพ่อทันใจ ไอ้ไข่ และท้าวเวสสุวรรณ โดยวันที่คนเข้ามาขอพรออนไลน์ มากที่สุดในปีนี้ คือวันคเณศจตุรถี เป็นวันเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองบูชาพระพิฆเนศ1.2 ด้าน LINE TODAY ที่มีแท็บดูดวงโดยเฉพาะ ก็เผยว่าฟีเจอร์ “สีเสื้อมงคล” มีคนเปิดเช็กสีถึง 30,000 ครั้งต่อวัน และเข้ามาเปิดไพ่ทาโร่ถึง 42 ล้านครั้งในปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว ไหนจะคนที่เข้ามาตรวจผลลอตเตอรี่ที่พุ่งถึง 10 ล้านครั้งหลังดูไลฟ์ประกาศผลที่แตะยอดวิวถึง 4 ล้านวิวต่องวด1.3 หรือจะเป็น LINE STICKERS ที่คนหันมาใช้ธีมลายมูเตลู สำหรับความรัก การงาน ความมั่งคั่ง เกินกว่าครึ่งของยอดดาวน์โหลดรวมทั้งหมดเลยทีเดียว2. เคป๊อป คอนเทนต์เกาหลี​ – นางงาม พลังแฟนด้อมแรงดีไม่มีตก2.1 กระแสเคป๊อปเป็นอีกแนวที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเหล่าพลังแฟนด้อมคอยสนับสนุนอย่างเหนียวแน่น ทำให้บริการต่างๆ ของ LINE จัดเต็มคอนเทนต์เคป๊อปกันตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็น LINE VOOM ที่มีคอนเทนต์เกาหลีจาก OSEN และ Muply หรือจะกิจกรรม VOOM riBBon You with BAMBAM ชวนแฟนคลับของ “แบมแบม” ร่วมสนุก หรือจะเป็นแคมเปญพิเศษจาก LINE STICKERS x LINE MELODY พา #TEAMWANG ไปงานแฟนมีทที่งาน Jackson Wang Magic Man Fanmeet2.2 ด้าน LINE WEBTOON ก็มีเว็บตูนถึง 15 เรื่องที่ถูกนำไปผลิตเป็นซีรีส์ - ภาพยนตร์ในปีที่ผ่านมา อย่าง เช่น All of us are dead, Love and Leashes, The Golden Spoon, Reborn Rich, Lookism, Connect และ ด้านเว็บตูนไทยก็ไม่น้อยหน้า เพราะถูกนำไปแปลและโด่งดังในต่างประเทศ เช่น Good Morning Professor ในฝรั่งเศสและจีน, วันทองไร้ใจ ในอินโดนีเซีย, เมื่อฉันต้องไปอยู่โรงเรียนชายล้วน ในไต้หวัน, อุนจิเรื่องวุ่นๆ ของพระเอกหมาๆ ในอินโดนีเซีย, 25th Hour และ Pastel Love ที่ประเทศจีน ฯลฯ2.3ฟาก ‘นางงาม’ ก็ไม่น้อยหน้า เพราะเป็นประเภทที่ได้เติบโตสูงบน LINE OPENCHAT เช่น อิงฟ้า วราหะ เป็นนางงามที่มีกรุ๊ปโอเพนแชทที่เต็ม 5,000 คนเร็วที่สุดภายใน 5 นาทีที่เปิดกรุ๊ปขึ้นมา3. ช้อปปิ้งออนไลน์ ช้อปได้โหดขึ้นเรื่อยๆ3.1 ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ LINE SHOPPING พบ “นักช้อปสายเปย์” Top Spender ที่ซื้อของไปแล้วกว่า 5,800 ออเดอร์ เฉลี่ยแล้วเทียบเท่าหนึ่งเดือนช้อปเกือบ 600 ออเดอร์เลย ขณะที่ออเดอร์ที่มูลค่าสูงสุดได้แก่ออเดอร์เครื่องประดับ กว่า 1.8 ล้านบาท ด้าน “นักช้อปสายคุ้ม” ตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ ได้ LINE POINTS รวมสะสมเกือบ 7 หมื่นพอยท์ เทียบเท่า 7 หมื่นบาท ซื้อของทุกเดือนเหมือนได้เงินคืนเกือบแสนในหนึ่งปีเลยก็ว่าได้4. คนไทยตื่นตัว อัปสกิลโลกดิจิทัล ธุรกิจ - ชีวิตส่วนตัว กันอย่างครึกครื้น4.1 LINE for Business ให้ความรู้คนไทย สู่การทำธุรกิจบนโลกออนไลน์มาแล้วเกิน 1 ล้านคนในปี 2022 เรียกได้ว่าเป็น 1 ใน 3 ของ SME ไทยทั้งประเทศ ผ่านกิจกรรมอัปเดตเทรนด์ความรู้มากมายตลอดปี ไม่ว่าจะเป็น Thailand Now & Next, NFT for Business ไปจนถึง SME BOOTCAMP Roadshow ที่บุกกระจายความรู้สู่ต่างจังหวัด 4 ภาคทั่วไทย และรายการ SME Biz Talk ที่ออกอากาศผ่านทั้งช่องทางออนไลน์และโทรทัศน์ เป็นต้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ความรู้คนไทยสู่การทำธุรกิจบนโลกดิจิทัลได้อย่างไร้ข้อจำกัด4.2 ขณะที่ด้านการเป็นแอปแชทของ LINE ก็พบว่าผู้ใช้มีความพยายามที่จะจัดระเบียบชีวิตและการสื่อสารบนโลกออนไลน์ให้ลงตัวยิ่งขึ้น จากการใช้ฟีเจอร์ไม่ลับ (แต่คนไม่ค่อยรู้) เพิ่มขึ้น อย่าง Chat Folder ที่จะช่วยจัดกลุ่มประเภทแชท ให้ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น โดยจะแบ่งทั้งเป็นแบบแชทส่วนตัว แชทกลุ่ม บัญชีทางการ โอเพนแชท ซึ่งบน LINE Desktop ยังสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ใหม่ได้ด้วย กับฟีเจอร์ Silent Messaging ไม่ว่าจะส่งข้อความ หรือ ไฟล์ กดค้างที่ปุ่มส่งออกและเลือก "ส่งโดยไม่แจ้งเตือน' ก็สามารถส่งแบบเงียบๆ ได้แล้ว ซึ่งสามารถตั้งค่าเปิดใช้งานได้ที่ LINE Labs ในแท็บตั้งค่านอกจากนี้ เก็บตกอินไซต์ที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายบนแอป LINE ในรอบปีที่ผ่านมา ได้แก่:1. อาหารอีสานครองแชมป์เมนูยอดฮิตอันดับ 1 บน LINE MAN ไม่ว่าจะเป็น ส้มตำปูปลาร้า, ส้มตำป่า, ส้มตำไทย, ลาบหมู, คอหมูย่าง, น้ำตกหมู และข้าวเหนียว คนไทยนิยมสั่งเดลิเวอรีมากินตลอดวันตั้งแต่เช้าจรดเย็น2. เทรนด์ LINE STICKERS ที่คนใช้เยอะในปีนี้ เป็นแนว ‘มินิมอล’3. เพลงฮิต รางวัล BLACK MELODY ยอดดาวน์โหลดบน LINE MELODY สูงสุด ได้แก่ 1. แค่มีเธอไปเดินเตะคลื่นทะเลด้วยกัน - No One Else 2. ถ้าเธอยังไหว(เพลงจากละคร ใต้หล้า) - บูม สหรัฐ 3. ฮอร์ไมโอน้อง (Hermionong) - TheChanisara 4. ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ - Billkin 5. วาดไว้ – BOWKYLION4. ผู้เล่นเกม LINE Rangers ต้องทำการช่วยเหลือ Sally เฉลี่ยสัปดาห์ละกว่า 42 ล้านครั้ง เท่ากับ Sally จะต้องตกอยู่ในอันตราย เฉลี่ยวันละ 6 ล้านครั้ง คิดแล้วเหนื่อยแทน Sally จริงๆ5. Rabbit LINE Pay ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ออกบัตรเครดิต LINE POINTS สูงสุด แจกพอยท์ไปแล้วกว่า 650 ล้านพอยท์ตั้งแต่เปิดตัวในเดือน ก.ค. 2564 โดย 98% พอยท์ที่ถูกนำไปใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดผ่าน Rabbit LINE Pay เช่น ชำระบิล หรือซื้อสินค้าที่ LINE SHOPPING6. Envelope ที่คนนิยมส่งมากที่สุดเมื่อมีการโอนเงินบน LINE BK คือ 1. บอกรัก 2. แสดงความยินดี 3. บอกรักพ่อแม่