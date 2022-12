ดีป้าเปิดรับสมัครเจ้าของผลงานชิงรางวัล “Prime Minister’s Digital Awards 2022”

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อต่อยอดผลงานที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ของประเทศ ด้วยเหตุนี้ ดีป้า จึงเปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเจ้าของผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกและรับรางวัล“Prime Minister’s Digital Awards 2022” จาก พลเอก ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย1. Digital Youth of the Year รางวัลสำหรับเยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปีที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อันนำมาซึ่งการแก้ไขปัญหาและช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับสังคม2. Digital Startup of the Year รางวัลสำหรับวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นที่มีแนวคิดในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงาน หรือให้บริการที่โดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน3. Digital Entrepreneur of the year รางวัลสำหรับผู้ประกอบการ/ผู้บริหารที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนองค์กรหรืออุตสาหกรรมให้ตระหนักถึงความสำคัญ หรือสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์/ผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และความมั่นคงปลอดภัย 4. Digital Community of the year รางวัลสำหรับชุมชนที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม5. Digital Organization of the year รางวัลสำหรับองค์กรมีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลมาประยุกต์ใช้หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ธุรกิจหรือบริการ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม“ดีป้า และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาจะร่วมคัดเลือกผู้สมัครและผู้ที่ส่งรายชื่อเข้ามาตามเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานที่เหมาะสมในแต่ละด้าน และรับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี โดยรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2022 ถือเป็นรางวัลที่เชิดชูเกียรติบุคลากรในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป สร้างความตระหนัก แรงจูงใจ และก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านดิจิทัล ทั้งในระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน และองค์กร เพื่อต่อยอดไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ รองรับการเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวสำหรับผู้ที่สนใจส่งผลงานหรือเสนอรายชื่อเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2022 สามารถศึกษาเกณฑ์การพิจารณาและสมัครได้ที่ www.depa.or.th/th/PM-award ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2565