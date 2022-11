“อนุทิน” ยินดี “อันวาร์” นั่งนายกฯ มาเลเซีย ขอความสัมพันธ์ 2 ชาติยอดเยี่ยมยิ่งขึ้น

เฟซบุ๊กของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกร้ฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้โพสต์ภาพภ่ายคู่กัน ระหว่างนายอนุทิน และ นายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศมาเลเซีย พร้อมข้อความว่าCongratulations to His Excellency Dato Seri Anwar Ibrahim, The new Prime Minister of Malaysia. May the dual relationship of our two countries soar greater than ever before.(ยินดีกับความยอดเยี่ยมของดาโต๊ะ เซรี อันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีคนล่าสุด ของประเทศมาเลเซีย หวังว่า ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียจะยอดเยี่ยมขึ้นไปอีก)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อ 22 กันยายน ที่ผ่านมา ก่อนเลือกตั้งมาเลเซีย นายอันวาร์ ได้เดินทางมายังประเทศไทย และได้พบกับนายอนุทิน เป็นการส่วนตัว และ ได้หารือแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงานร่วมกันของ 2 ประเทศ