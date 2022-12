ทรู ดิจิทัล จับมือพีทีซี ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้จะต่อยอดความสำเร็จในการให้บริการลูกค้าองค์กรของทรูไปอีกขั้น ซึ่งการนำโซลูชันอัจฉริยะของพีทีซีมาปรับใช้ในอนาคต ทั้ง ThingWorx โซลูชันไอโอทีสำหรับอุตสาหกรรม เช่น ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการทำงานดิจิทัล และ Vuforia โซลูชัน AR (Augmented Reality) สำหรับองค์กรธุรกิจ เป็นหัวใจสำคัญในการริเริ่มและพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตไทยที่จะใช้เทคโนโลยีแบบจำลองเสมือนจริงในโลกดิจิทัล (Digital Twins) รวมถึงการมองเห็นภาพที่ชัดเจนของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี AR ฝึกอบรมบุคลากรในโรงงาน เป็นต้นโซลูชันสำหรับอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพสูงและหลากหลายครบวงจร ตลอดจนประสบการณ์จากการให้บริการทั่วโลกของพีทีซี จะตอกย้ำความเป็นผู้นำของทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ ในฐานะผู้ให้บริการโซลูชันดิจิทัลของไทย โดยเฉพาะในภาคการผลิตและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังทำให้ทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ มีความสามารถในการออกแบบโซลูชันที่หลากหลายด้านวิศวอุตสาหกรรมและการวิเคราะห์ประมวลผล ปลดล็อกการบริหารจัดการวงจรการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานผ่านระบบปฎิบัติการแบบอัตโนมัติ รวมถึงแพลตฟอร์มไอโอทีและคลาวด์สำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ครั้งนี้ ยังนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความเติบโตก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าองค์กรที่ใช้บริการทรู ดิจิทัล โซลูชันส์ รวมไปถึงความร่วมมือเพื่อขยายตลาดและให้บริการแก่องค์กรธุรกิจชั้นนำของโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตในประเทศไทย โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้ผลิตที่ขับเคลื่อนธุรกิจตามแนวทางอุตสาหกรรม 4.0 (Industrial 4.0) โดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next Generation Automotives) การผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Electronics) อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food for Future) ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (Automation and Robotics) และอุตสาหกรรมการบินและระบบการขนส่ง (Aviation and Logistics) เป็นต้นกล่าวว่ากล่าวว่า “ความร่วมมือกับทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ในครั้งนี้ พีทีซีมีเป้าหมายในการขยายและพัฒนาต่อยอดโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้แบบเฉพาะเจาะจง เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจไทยทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลได้อย่างเต็มรูปแบบ”