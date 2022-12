"ศักดิ์สยาม"กล่าวเปิดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022

วันนี้(1 ธ.ค.)นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดการประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion and Reinventing for Aviation Sustainability” โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน (ทอท.) นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. Mr.Tao Ma ผู้อำนวยการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก Mr. Stefano Baronci ผู้อำนวยการสภาท่าอากาศยานระหว่างประเทศ ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก และผู้บริหารจากท่าอากาศยานที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมการประชุมฯ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน​ คิง​เพาเวอร์ กรุงเทพฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การประชุมเชิงอภิปราย AOT Sister Airport CEO Forum 2022 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อหลัก “Resilience, Reunion and Reinventing for Aviation Sustainability” โดยมีบริษัทและองค์กรที่ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement) กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) รวมทั้งผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการบริษัทการบิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยน ความรู้ ประสบการณ์ และมุมมองด้านการบริหารจัดการท่าอากาศยานภายใต้สภาวการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายพันธมิตรทางธุรกิจตลอดจนการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุดในการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการให้ทัดเทียมระดับโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความร่วมมือกันระหว่างท่าอากาศยานระหว่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการบินที่จะช่วยกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินไปในอนาคตอย่างยั่งยืนอุตสาหกรรมการบินมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ที่ผ่านมามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศกว่า 85,000 ล้านบาทต่อปี แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกและประเทศไทยต้องเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ที่ทำให้ต้องปรับตัวและแก้ปัญหาจากการที่จำนวนผู้โดยสารทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศลดลง รวมทั้งส่งผลต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่าง ๆปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของโลกดีขึ้นตามลำดับ ทำให้ธุรกิจการบินและธุรกิจท่องเที่ยวฟื้นตัวและสามารถดำเนินกิจการได้ดีขึ้น ซึ่งจากข้อมูลปริมาณการเดินทาง ผ่านท่าอากาศยาน เมื่อเดือนตุลาคม 2565 มีปริมาณผู้โดยสาร รวม 3,031,971 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม - กันยายน 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,229,399 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 146.62 ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานจะต้องมีแผนนโยบายและแนวทางในการฟื้นฟูและส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืน ซึ่งเชื่อมั่นว่าการประชุม AOT Sister Airport CEO Forum 2022 ในครั้งนี้ จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิด ที่จะเสริมสร้างความร่วมมือของทุกองค์กรในอุตสาหกรรมการขนส่งทางอากาศในระดับนานาชาติ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน (Sister Airport Agreement : SAA) เป็นกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือกับท่าอากาศยานพันธมิตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการท่าอากาศยาน และการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการปฏิบัติงานท่าอากาศยาน รวมถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานให้ได้มาตรฐานสากล ปัจจุบัน ทอท. จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างท่าอากาศยาน กับบริษัท/องค์กรที่บริหารจัดการท่าอากาศยานระหว่างประเทศจำนวน 13 บริษัท/องค์กร ครอบคลุมท่าอากาศยานจำนวน 17 แห่งใน 10 ประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีดำเนินกิจกรรมความร่วมมือใน 4 ด้าน คือ การประชุมร่วมกันเป็นประจำ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การส่งเสริมการตลาดร่วมกัน เพื่อเพิ่มปริมาณเที่ยวบิน และการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างท่าอากาศยานของ ทอท. และท่าอากาศยานภายใต้ SAA และการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน