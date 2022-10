ยุทธศาสตร์ “NT BROADBAND” ชูความแข็งแกร่งหลังควบรวม

วัตถุประสงค์หลักของการควบรวม CAT และ TOT เป็น บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน)หรือ NT เกิดจากการเตรียมรับมือวิกฤตในอนาคตของ NT ที่จะไม่มีรายได้หลักจากคลื่นความถี่ปีละหลักหมื่นล้านบาทอีกต่อไปในปี 2568 ทำให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือบรอดแบนด์ ซึ่งมีจำนวนพอร์ตและทีมบุคลากรจำนวนมาก เป็นธุรกิจความหวังที่จะเป็นรายได้ที่ยั่งยืนและเป็นรายได้หลักของ NT ต่อไปในอนาคต ซึ่งกำลังถูกเฝ้ามองในสงครามการแข่งขันที่รุนแรงว่าจะสามารถผงาดขึ้นเป็นธุรกิจที่จะสร้างรายได้หลักมาทดแทนรายได้ค่าคลื่นได้หรือไม่อภิชาติ สวรรค์คำธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์ NT กล่าวว่า บริการ NT BROADBAND มีโครงข่ายกระจายครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและยังมีศักยภาพในการให้บริการได้อีกมากและจากการควบรวมกันยิ่งทำให้ NT BROADBAND มีศักยภาพในด้านโครงข่ายสูงมากขึ้นทั้งจากทีโอที และกสท โทรคมนาคมเดิมทำให้มีความคล่องตัวและทางเลือกในการให้บริการมากยิ่งขึ้นผลจากการควบรวมทำให้ NT มีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัว ซึ่งจะเป็นโอกาสในการขยายฐานลูกค้าบรอดแบนด์ด้วยการ Cross Sell มี Touch Point หรือช่องทางที่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ,มีบริการที่เกี่ยวเนื่องกับบริการบรอดแบนด์ที่สามารถมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังมีสัญญาณที่มีความเสถียรและรวดเร็วสามารถเชื่อมโยงกับโทรศัพท์บ้านได้ ,มีการตอบสนองที่รวดเร็วที่สำคัญคือค่าบริการต่ำกว่ารายอื่น ถึงแม้จะไม่มีโปรโมชั่น โดยตอบสนองทุกระดับความเร็วทุกกลุ่มลูกค้าเน้นราคาที่คุ้มค่าและมีความมั่นคงเชื่อใจได้เพราะเป็นรัฐวิสาหกิจ“NT มีโครงข่ายหลักที่ครอบคลุมทุกพื้นที่รวมทั้งโครงข่ายท่อ เสา สาย และคลื่นความถี่ที่มีศักยภาพจึงทำให้ NT มีศักยภาพในการนำทรัพยากรต่างๆ มาให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหลากหลาย ทั้งทางสายและไร้สาย และพร้อมสำหรับอนาคตในการมุ่งสู่การให้บริการ IoT อย่างครบวงจรในทุกภาคอุตสาหกรรม ราชการและครัวเรือน และสามารถนำบริการต่างๆ มาเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่างๆของภาครัฐ เป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐโดยเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ ความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าหมาย”ปัจจุบัน NT เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงทุกพื้นที่บริการ โดยเฉพาะในด้านความรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าซึ่งหลังจากการปรับโครงสร้างล่าสุด NT ได้หลอมรวมทีมงานในการให้บริการในพื้นที่เพื่อนำศักยภาพที่มีอยู่มาพัฒนาส่งเสริมความคล่องตัวในการให้บริการให้ดีขึ้นอีกทั้ง NT Broadband ยังเน้นรักษาจุดแข็งในด้านมาตรฐานการควบคุมคุณภาพบริการทั้งในด้านตัวบริการและบริการหลังการขาย เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุด รวมถึงได้เน้นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน เช่น สร้างการรับรู้แบรนด์ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้บริการมีความมั่นใจและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจทั้งนี้ในปี 2565 NT BROADBAND ตั้งเป้าหมายรายได้ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันสามารถดำเนินการได้ตามเป้ารายได้ถึง 75% ของเป้าหมาย มีลูกค้าใช้งานประมาณ 1.96 ล้านพอร์ต สำหรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมได้รับผลกระทบบ้างจากสภาพเศรษฐกิจแต่น้อยและยังมีความแข็งแกร่ง โดยในช่วงไตรมาสสุดท้ายปีนี้คาดว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะค่อยๆ กลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งและ NT BROADBAND คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายรายได้ที่ตั้งไว้ ซึ่งรายได้ม.ค.-ส.ค.2565 อยู่ที่ 7,300 ล้านบาทและ คาดว่าภายในสิ้นปีจะมีรายได้ 11,000 ล้านบาทการรักษาลูกค้าปัจจุบันเป็นหัวใจที่สำคัญ พร้อมๆ กับการขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เพิ่มขึ้น โดยในกลุ่มลูกค้า Mass นอกจากลูกค้าทั่วไปแล้ว NT จะขยายฐานลูกค้าไปสู่ middle class ถึง high end ที่มีความต้องการคุณภาพที่มากขึ้น อุปกรณ์การใช้งานที่หลากหลายและทันสมัยขึ้น ด้วยโครงข่ายที่มีคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรที่มีประสบการณ์ให้บริการกลุ่มลูกค้าองค์กร รวมถึงการขยายฐานลูกค้ากลุ่ม เอสเอ็มอี ที่คาดว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ทั้งนี้ NT มีทิศทางการให้บริการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยจะมีพันธมิตรมาเสริมเพื่อรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวการผลักดันบรอดแบนด์ของ NT ให้เป็นที่รู้จักในตลาดและแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องเริ่มจากการกำหนด Brand Positioning โดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญ 2 ประการคือ1.Build the strength to be Top of Mind : NT เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่มีภาพลักษณ์ที่ดีในแง่ของราคาและความคุ้มค่าของแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตบ้าน นอกจากราคาที่ต้องจ่าย ผู้บริโภคในปัจจุบันยังคำนึงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการเสริมต่างๆที่จะได้รับเมื่อตัดสินใจเลือกใช้เครือข่ายผู้ให้บริการดังนั้นการมีผลิตภัณฑ์ที่ราคาสมเหตุสมผล ประกอบกับบริการเสริมที่น่าดึงดูด และตรงกับความต้องการของผู้บริโภค จึงถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะทำให้ผู้บริโภคหันมาสนใจและสร้างความแตกต่างในตลาดได้ และ 2. Serve the best to be the best : การให้บริการของพนักงานถือเป็นหนึ่งในการนำเสนอภาพลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงการได้รับการบริการที่ดีของผู้บริโภคสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกทั้งยังสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นในแบรนด์และอาจช่วยขยายฐานลูกค้าในทางอ้อมจากการบอกต่อภายในกลุ่มผู้บริโภคได้อีกด้วยดังนั้นแผนในระยะสั้น NT จะเดินหน้ารุกตลาดบรอดแบนด์เต็มที่ โดยใช้ความแข็งแกร่งของธุรกิจจากการควบรวมมาเสริมขีดความสามารถให้กับบริการอินเทอร์เน็ตบ้านของ NT ในการแข่งขันในตลาด การทำตลาดในช่วงสุดท้ายของปียังเน้นกลุ่มลูกค้า Mass ด้วยแคมเปญการตลาด ที่เน้นเพิ่มความคุ้มค่าให้ลูกค้าด้วยการผนวกเสริมทั้งบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ NT MOBILE ที่มีจุดเด่นให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ และ my by NT ที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งบริการเสริมด้านคอนเทนต์อย่าง NT NET PLAY อินเทอร์เน็ตทีวี ที่มีให้ลูกค้าเลือกทั้งบริการ C nema ที่มีจุดเด่นลูกค้าสามารถเลือกชมคอนเทนต์หลากหลายทั้ง YouTube ดูหนังผ่านกล่อง และสามารถเชื่อมโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตกับทีวีให้ภาพและเสียงบนมือถือ/แท็บเล็ตไปปรากฎบนหน้าจอทีวีได้และบริการ IPTV ที่มีจุดเด่นให้บริการภาพยนตร์ตามสั่ง คอนเทนต์จากเกาหลี ภาพยนตร์จีนลิขสิทธิ์แท้ ภาพยนตร์อินเดีย รายการท่องเที่ยวญี่ปุ่นจาก NHK World สามารถดูรายการย้อนหลังได้ทันที 72 ชั่วโมงและมีระบบป้องกันเด็กและเยาวชนจากคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกชมตามการใช้งานขณะเดียวกันก็จะขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ที่อาจจะฟื้นตัวได้เร็วแม้จะได้รับผลกระทบจากโควิด โดยจะมีแผนการทำตลาดในช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ NT ได้มีมาตรการตลาดทางตรงเข้าถึงกลุ่มลูกค้า นำเสนอโปรย้ายค่าย พร้อมกับมาตรการ Special Discount การ Upsell/Cross sell เพื่อรักษาฐานลูกค้ารวมถึงการยกระดับคุณภาพบริการ และกำหนดมาตรการยับยั้งการยกเลิกบริการ และได้เตรียมมาตรการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้บริการ ด้วยการสรรหาพันธมิตรเพื่อเข้าร่วมพัฒนาบริการในรูปแบบต่างๆในลักษณะโซลูชันที่ครบวงจร เช่น Security Healthcare e-commerce Solution ต่อยอดบริการด้วยอุปกรณ์ IoT และ/หรือ Digital Platform ในรูปแบบต่างๆเพื่อให้บริการแบบ Exclusive แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สร้างนวัตกรรมด้านกระบวนการให้บริการทั้งก่อนระหว่างและหลังการขาย เช่น การเลือกนัดหมายจ่ายผ่านออนไลน์ดังนั้นทิศทางอนาคตการให้บริการกลุ่มธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านของ NT จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวโดยจะมีความร่วมมือกับพันธมิตรมาเสริมเพื่อรักษาฐานลูกค้าและขยายฐานลูกค้าอย่างต่อเนื่องและเน้นการพัฒนา Digital Platform Online หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ลูกค้าทำธุรกรรมได้อย่างครบวงจรตั้งแต่ก่อนระหว่างและหลังการขาย รวมถึงการชำระค่าบริการในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งการ Upskill/Reskill พนักงานให้ทันต่อการแข่งขันพัฒนารูปแบบบริการใหม่ๆส่วนประเด็นที่หลายฝ่ายกังวลคือการซื้อกิจการ 3BB ของ AIS นั้น ไม่ว่าดีลนี้จะสำเร็จหรือไม่ NT ยังคงต้องสร้างการรับรู้แบรนด์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการ เร่งปรับตัวในส่วนของนวัตกรรมบริการในรูปแบบใหม่ๆที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันให้รวดเร็วขึ้น ในขณะที่ต้องบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เหล่านี้เป็นสิ่งที่ NT ต้องทำให้ดีที่สุด NT ต้องพร้อมปรับตัวรับรูปแบบการแข่งขันในอนาคตที่อาจเปลี่ยนไป‘NT ยังมีมิติในการทำหน้าที่เป็นกลไกของภาครัฐในการช่วยให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึงบรอดแบนด์ด้วย ซึ่ง NT ต้องทำหน้าที่ส่วนนี้ให้ดีที่สุดควบคู่กับการแข่งขันที่มากขึ้น โดยอาศัยจุดเด่นของการมีโครงข่ายที่ครอบคลุมเพียงพอทุกตำบลทั่วประเทศ และมีสำนักงานบริการลูกค้าอยู่ในทุกพื้นที่ เพื่อส่งมอบบริการและดูแลกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะสามารถสร้างประสบการณ์ของการให้บริการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี’