ชไนเดอร์ อิเล็คทริค โชว์นวัตกรรม ในงาน Assembly and Automation Technology 2022

นายคาริม แลมรับไทน์ รองประธานกลุ่ม Industrial Automation ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่า เทคโนโลยีล้ำหน้าของชไนเดอร์ อิเล็คทริค ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างการจำลองสถานการณ์การใช้งานจริง ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรต่างๆ จริง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด ให้ความสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดต้นทุนการติดตั้งและไม่ต้องเสียเวลาปรับปรุงระบบในภายหลัง ทำให้สามารถวางแผนได้ตามนโยบายทางธุรกิจ และเร่งการผลิตสินค้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งให้ความยืดหยุ่นในการดำเนินงานชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้ประเดิมจัดแสดงนวัตกรรม พร้อมเปิดตัวในงาน Assembly & Automation Technology 2022 ด้วยการมุ่งเน้นนำนวัตกรรมใหม่เข้ามาปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมให้มีความล้ำหน้ามากยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีในรูปโซลูชันที่ครบวงจรแบบ end-to-end สำหรับโรงงานอัจฉริยะ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดการใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโซลูชันไฮไลต์ในงานประกอบไปด้วยLexium MC12 multi carrier ระบบการลำเลียงในสายการผลิตรุ่นใหม่ ที่มุ่งแก้ pain point สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต มีจุดเด่นด้านการติดตั้งและการออกแบบได้อย่างรวดเร็ว ด้วยอุปกรณ์การติดตั้งและการประกอบแบบโมดูล มาพร้อมซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถออกแบบและจำลองกระบวนการได้ล่วงหน้า ช่วยให้สามารถออกแบบสายการผลิตได้หลากหลายตามความต้องการ ให้พลังการขับเคลื่อนสูง ด้วยอัตราเร่งสูง ทนต่อสภาพแวดล้อมแบบ IP65 นอกจากนี้ ยังได้รับการมาตรฐานฟู้ดเกรดอีกด้วย ที่สำคัญ Lexium MC12 multi carrier ยังช่วยลดต้นทุนในการดำเนินธุรกิจ ให้ความคุ้มค่าในเรื่องราคา ทำให้สามารถลดต้นทุนการติดตั้งและการดูแลรักษา พร้อมมอบความสามารถครบครันที่ตอบโจทย์การทำธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 สามารถผสานรวมระหว่าง OT และ IT ด้วย EcoStruxure ซึ่งช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถมองเห็นประสิทธิภาพทั้งระบบและวิเคราะห์การทำงาน เพื่อนำไปต่อยอดทางธุรกิจได้ต่อไปอีกด้วยCMR (Collaborative Mobile Robot) หุ่นยนต์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม Health Care ที่ให้ความสามารถในการจดจำภาพสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผสานการตั้งโปรแกรมในการทำงานได้อย่างแม่นยำ นับเป็นผู้ช่วยมือฉมังในการทำงานซ้ำๆ จึงช่วยลดโหลดและลดเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่Proface ST6000 มอนิเตอร์สำหรับอุตสาหกรรมรุ่นล่าสุด Basic HMI มาพร้อมซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการใหม่ล่าสุด BLUE ให้ภาพสวย คมชัดแบบสามมิติ มีหน้าจอให้เลือกหลายขนาด โปรโตคอลที่ใช้งานง่ายยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อมอนิเตอร์การทำงานได้อย่างง่ายดาย พร้อมการแจ้งเตือนที่เด่นชัดจากหน้าจอเมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในระบบ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้สำหรับโรงงานที่ใช้ระบบซอฟต์แวร์ปฏิบัติการ GP-Pro EX อยู่ก่อน Pro-face ST6000 ยังสามารถรองรับการใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องเริ่มเขียนกราฟิกต่างๆ ใหม่ ทำให้ติดตั้งใช้งานได้ง่าย นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษคือ ในทันทีที่ลูกค้าดำเนินการสั่งซื้อ สามารถรับของได้เลย โดยที่ไม่ต้องรอนานโซลูชันซอฟต์แวร์แบบ end to end จาก AVEVA ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรม ที่พร้อมเปลี่ยนโรงงานธรรมดาให้กลายเป็นโรงงานอัจฉริยะ มาพร้อมคุณสมบัติที่โดดเด่นด้านการบริหารจัดการ ด้วยระบบ Engineering information management ที่ช่วยเรื่องการดูข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม พร้อม Operations Information management เพื่อติดตามเรื่องการใช้พลังงาน และการผลิต โดย AVEVA มีซอฟต์แวร์ ที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เช่น หากต้องการผลิตตามแบบกระบวนการที่ต้องการ จะได้ผลลัพธ์อย่างไร จึงช่วยให้สามารถสร้างกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ไปจนถึงกระบวนการผลิต (Operation) และการมอนิเตอร์กระบวนการต่างๆ รวมไปถึงซอฟต์แวร์สำหรับการควบคุมประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีซอฟต์แวร์ Visualization สำหรับการสร้างแดชบอร์ดสำหรับผู้บริหารองค์กร ทำให้สามารถดู KPI (Key Performance Indicator) หรือดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานตามเป้าหมาย ทั้ง KPI ในด้านการผลิต ในแง่ของธุรกิจ ตลอดจนการบำรุงรักษา และการดำเนินงาน เป็นต้น รวมถึงซอฟต์แวร์อัจฉริยะต่างๆ อีกมากมาย