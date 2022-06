อีตั้น อิเล็คทริค (EATON) เปิดตลาดกลางปีรุกตลาดพลังงานด้วยคอนเซปท์ New Digital Future ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล Brightlayer สร้างความต่างเหนือคู่แข่ง

วันนี้ (17 มิ.ย.) บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (Eaton) หนึ่งในบริษัทผู้นำนวัตกรรมด้านไฟฟ้าและบริการทางด้านการจัดการพลังงานไฟฟ้าระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา มีประวัติอันยาวนาน ก่อตั้งมากว่า 110 ปี อีตั้นนำเสนอโซลูชันพลังงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการกับพลังงานไฟฟ้า ไฮดรอลิก และเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีความยั่งยืน โดยอีตั้นให้บริการลูกค้าในกว่า 175 ประเทศทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยนายปริญญา พงษ์รัตนกูล ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท อีตั้น อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด (EATON) ได้เปิดเผยว่า “จากสถานการณ์ในช่วง 2 ปีกว่าที่ผ่านมาที่เราได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของคนในการใช้ชีวิตและทำงานไปค่อนข้างมาก มีการปรับตัวการทำงานอยู่ที่บ้านมากขึ้น รวมไปถึงการใช้ชีวิตที่เป็นแบบ New Normal ซึ่งหมายถึงทำงานจากที่ไหนก็ได้เพียงแค่มีอินเตอร์เน็ตในการติดต่อเชื่อมโยง ซึ่งเราถือว่าเป็นผลบวกกับตลาดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เติบโตมากขึ้น รวมทั้งปัญหาพลังงานขึ้นราคาเป็นอย่างมากในปัจจุบันที่ทำให้ทุกคนต้องพยายามหาแนวทางที่จะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับใน 2022 นั้น Eaton ถือว่าได้มีการรุกตลาดพลังงานไฟฟ้าไปอีกขั้นเพราะเราได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาในการสร้างจุดเด่นให้กับสินค้าภายใต้แบรนด์ Eaton ภายใต้คอนเซ็ปต์ “This new digital future” ที่เป็นการรวมตัวกันของอุปกรณ์เชื่อมต่อ รูปแบบ ข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เข้ามาด้วยกัน ด้วยแพลตฟอร์มดิจิตัล Brightlayer ที่มีความโดดเด่นคือให้คุณเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและโซลูชันดิจิทัลในแบบที่ตรงกับความต้องการทางธุรกิจของคุณมากที่สุด เพื่อให้คุณใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกของอุปกรณ์ของคุณเหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าการดำเนินงาน และแก้ปัญหาความท้าทายด้านการจัดการพลังงานที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายในแพลตฟอร์มดิจิทัล Brightlayer ซึ่งประกอบไปด้วยเลเยอร์ต่างๆ จำนวน 4 เลเยอร์ จะทำให้สามารถรวบรวมชุดรหัสอัลกอริธึมวิทยาศาสตร์ข้อมูลชุดเครื่องมือการพัฒนาและโปรโตคอลความปลอดภัยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้สำหรับแนวทางที่เป็นมาตรฐานในการส่งมอบโซลูชันดิจิทัล แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถตัดสินใจแบบเรียลไทม์ได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพและอัลกอริธึมการเรียนรู้ของเครื่องทำให้การใช้งานง่ายขึ้นด้วยไลบรารีอินเทอร์เฟซและเทมเพลตประสบการณ์ผู้ใช้และปกป้องข้อมูลอุปกรณ์และกระบวนการต่างๆด้วยโปรโตคอลความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เกินมาตรฐานอุตสาหกรรม Brightlayer ยังช่วยให้คุณระบุและแก้ปัญหาความท้าทายด้านการจัดการพลังงานที่ซับซ้อนที่สุดของคุณด้วยการผสานการเชื่อมต่อการออกแบบวิทยาศาสตร์ข้อมูลและความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ศูนย์รวมประสบการณ์ Brightlayer จะช่วยให้ลูกค้าคู่ค้าผู้ค้าปลีกและนักพัฒนาสามารถแบ่งปันแนวคิดและสำรวจเทคโนโลยีในอนาคตได้ทั้งหมดในสภาพแวดล้อมเดียว ศูนย์กลางประสบการณ์จะเป็นที่ที่ลูกค้าสามารถค้นหาและซื้อผลิตภัณฑ์และบริการซอฟต์แวร์และที่ซึ่งนักพัฒนาสามารถเข้าถึงชุดรหัสเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันของตนเองเพื่อช่วยสร้างโซลูชันรุ่นต่อไปในฐานะศูนย์กลางการทำงานร่วมกันผู้ติดตั้งวิศวกรนักพัฒนาและผู้เชี่ยวชาญคนอื่น ๆ จะแบ่งปันความรู้เพื่อแก้ปัญหาและทำงานร่วมกันในโอกาสที่ยั่งยืนสำหรับโซลูชันที่มีอยู่โดยแพลตฟอร์ม Brightlayer นี้จะแบ่งออกมาเพื่อการใช้งานตามประเภทของตลาด อันได้แก่ The Brightlayer Utility Suite สำหรับระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า, The Brightlayer Data Centers Suite สำหรับการจัดการศูนย์ข้อมูล และ The Brightlayer Industrial Suite สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งแพลตฟอร์มนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรามีความโดดเด่นขึ้นไปอีกขั้น รวมไปถึงเป็นการขยายฐานการตลาดใหม่ๆเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกด้วย ในปีนี้ เราคาดหวังว่าจะเติบโตมากกว่า 10% จากปีก่อน ซึ่งเรามองว่าจุดขายของ Brightlayer จะสามารถทำให้เราเติบโตได้มากขึ้นไปอีกจากเป้าหมายเดิมที่คาดไว้”คุณปริญญา กล่าวทิ้งท้าย