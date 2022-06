HMD ควง RTB Technology ลุยหูฟังไร้สายรับตลาดไทยโต 20% ปีนี้

HMD แต่งตั้ง RTB Technology ลุยตลาดแกดเจ็ตประเทศไทย ประเดิมเปิดตัวหูฟังไร้สาย NOKIA GO EARBUDS2+ และ EARBUDS2 Pro ขานรับไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัลด้วยเป้าหมายเติบโต 20% ตามตัวเลขเทรนด์อุปกรณ์เสริมประเภทหูฟังไร้สายที่เติบโตขึ้นกว่า 33% ในช่วงปีที่ผ่านมา และคาดว่าปี 2565 จะโตเพิ่มขึ้นกว่า 20%นายภราดร รามบุตร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามค่านิยม เพื่อรับมือกับการใช้ชีวิต New Normal ในยุคดิจิทัลที่ต้องการความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้น ส่งผลให้เทคโนโลยีด้านต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลในการใช้ชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสารอย่าง “แกดเจ็ต” ซึ่งปีที่ผ่านมาพบว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมและมีการเติบโตอย่างมาก ขณะที่หลายแบรนด์ต่างเร่งพัฒนารูปแบบการใช้งานและเพิ่มฟีเจอร์เด่นๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค ส่งผลให้ตลาดแกดเจ็ตมีการแข่งขันสูงขึ้น"เพื่อให้อุปกรณ์แกดเจ็ตแบรนด์โนเกียเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคอย่างครอบคลุม เอชเอ็มดีฯ จึงต้องการผู้แทนจำหน่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมในการทำตลาดแบบมีกลยุทธ์ เพื่อรักษาฐานกลุ่มผู้บริโภคเดิม ขยายตลาด และเจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ อย่างเหมาะสมกับแต่ละผลิตภัณฑ์ จึงได้แต่งตั้งบริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด หรือ RTB Technology ขึ้นแท่นผู้แทนจำหน่ายแกดเจ็ตและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกีย โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของ RTB Technology ด้านผู้นำนวัตกรรมและอุปกรณ์เสริมต่างๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือที่เชี่ยวชาญมากว่า 10 ปี ทั้งกลยุทธ์การตลาดและช่องทางจำหน่ายที่เชื่อว่าจะสามารถผลักดันแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค พร้อมบริการหลังการขายอย่างครอบคลุม โดย RTB Technology มีความพร้อมให้บริการอย่างมืออาชีพ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ที่น่าสนใจในแต่ละช่วง โดยตั้งเป้ายอดขายแกดเจ็ตในประเทศไทยเติบโต 20% ในปี 2565 นี้"เอชเอ็มดี โกลบอล (HMD Global) นั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียทั่วโลก การแต่งตั้งอาร์ทีบี เทคโนโลยี (RTB Technology) เป็นผู้นำเข้า จัดจำหน่าย และบริการหลังการขายแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียอย่างเป็นทางการในประเทศไทย จะเป็นการบุกตลาดแกดเจ็ตขานรับเทรนด์อุปกรณ์เสริมประเภทหูฟังไร้สายที่เติบโตขึ้นกว่า 33% ในช่วงปีที่ผ่านมา คาดปี 2565 จะโตเพิ่มขึ้นกว่า 20% สอดรับเทรนด์ The stay-at-home economy จากพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่ต้องการความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับหูฟังทรูไวร์เลสโนเกียรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และ NOKIA GO EARBUDS2 Pro มีจุดขายที่ไดรฟ์เวอร์ขนาดใหญ่ถึง 10 มิลลิเมตร ให้เสียงเต็มอรรถรสด้วยระบบ ENC ลดเสียงรบกวนรอบข้าง เชื่อมต่อการใช้งานได้ 2 เครื่องในเวลาเดียวกันอย่างรวดเร็วด้วย Google Fast Pair ใช้งานต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง ในราคาเริ่มต้นเพียง 1,390 บาท เจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา หรือกลุ่มวัยทำงาน ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ในปีนี้ ด้านทีม HMD Global ในประเทศไทยเน้นลุยจัดจำหน่ายพร้อมบริการหลังการขายของสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถือโนเกียในประเทศไทยเป็นหลักทั้งนี้ การแต่งตั้ง RTB Technology เป็นตัวแทนจำหน่ายแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียอย่างเป็นทางการครั้งนี้ ส่งผลให้เอชเอ็มดี โกลบอล ในประเทศไทยสามารถเดินหน้าเน้นทำตลาดในกลุ่มผลิตภัณฑ์โทรศัพท์มือถือและสมาร์ทโฟนแบรนด์โนเกียได้อย่างเต็มที่ พร้อมกับบริการหลังการขายโทรศัพท์มือถือ และสมาร์ทโฟนผ่าน Nokia Mobile Care Delivery มุ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ อยู่ที่ไหนก็ซ่อมได้ง่ายๆ โดยมีบริการให้เลือกตามไลฟ์สไตล์ผู้ใช้งาน ด้วยบริการส่งซ่อมฟรี! ผ่าน EMS ของไปรษณีย์ไทยกว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ และบริการ Pick Up Service รับเครื่องซ่อมนอกสถานที่ บริการครบจบที่เดียวผ่านช่องทาง NPK Call Centerนายบรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด กล่าวในฐานะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าแกดเจ็ตรายใหญ่ของประเทศไทย วันนี้อาร์ทีบีฯ มองเห็นพฤติกรรม และเทรนด์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมา จากมาตรการต่างๆ ส่งผลให้เกิดเทรนด์ The stay-at-home economy ระบบเศรษฐกิจกิน-ใช้-จ่ายในบ้าน โดยพฤติกรรมในชีวิตประจำวันหลายอย่างถูกบริหารจัดการผ่านออนไลน์มากขึ้น ทั้งการเรียน การประชุม การสังสรรค์ และการทำงานจากที่บ้าน (Work from home) แบบออนไลน์ ทำให้แกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะหูฟังไร้สายแบบ True Wireless หรือ TWS มีบทบาทสำคัญต่อการใช้งาน เพื่อความคล่องตัวและความสะดวกสบายมากขึ้น ดันตลาดแกดเจ็ตเติบโตอย่างรวดเร็วถึง 33% ซึ่งนอกเหนือจากฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานแล้ว ดีไซน์รูปทรงยังเป็นเทรนด์กระแสฮิตติดลมบน เรียกได้ว่าเดินไปใหนมาใหนก็จะพบผู้คนสวมใส่แต่หูฟังแบบไร้สายกันทั้งสิ้น พร้อมคาดว่ากระแสความนิยมด้านอุปกรณ์หูฟังไร้สายจะกระตุ้นตลาดแกดเจ็ตประเทศไทยในปีนี้ให้โตขึ้นถึง 20%สำหรับการร่วมผนึกกำลังกับพาร์ตเนอร์ยักษ์ใหญ่อย่าง เอชเอ็มดี โกลบอล จากการได้รับแต่งตั้งเป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์แกดเจ็ตแบรนด์โนเกียในครั้งนี้ นับเป็นการตอกย้ำกลยุทธ์การขยายธุรกิจของ RTB Technology สู่การเติบโตไปอีกขั้น ด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพแกดเจ็ตอุปกรณ์เสริมแบรนด์โนเกียที่มาพร้อม DNA เด่นเรื่องความทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน ในราคาที่จับต้องได้ และสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมทุกความต้องการ ล่าสุด เปิดตัวหูฟังทรูไวร์เลสโนเกียรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และ NOKIA GO EARBUDS2 Pro เน้นเจาะกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และกลุ่มวัยทำงานที่ต้องการหูฟังที่เชื่อถือได้และใช้งานได้คุ้มค่าเกินราคา มาพร้อมฟีเจอร์การใช้งานที่หลากหลายทั้งสำหรับการเรียน การทำงาน และความบันเทิงต่างๆ อย่างลงตัว ตั้งเป้าเติบโตเพิ่มขึ้น 20% ในปี 2565 นี้Nokia Go Earbuds2+ และ Nokia Go Earbuds2 Pro มาพร้อมไดรฟ์เวอร์ขนาดใหญ่ถึง 10 มิลลิเมตร ให้เสียงเต็มอรรถรสด้วยระบบ ENC (Environmental Noise Cancellation) ลดเสียงรบกวนรอบข้าง สามารถเชื่อมต่อการใช้งานพร้อมกันได้ถึง 2 เครื่อง โดดเด่นด้วยความสะดวกในการเชื่อมต่อที่รวดเร็วไม่มีสะดุดด้วย Google Fast Pair จับคู่ Bluetooth ได้ง่ายขึ้น เพียงแค่อยู่ใกล้กัน ตอบโจทย์วิถีชีวิตวัยเรียนและวัยทำงานที่ต้องเดินทางตลอดเวลาบนรูปแบบดีไซน์ที่เรียบหรู ควบคุมการทำงานด้วยระบบสัมผัส ใช้งานต่อเนื่อง 7 ชั่วโมง และใช้งานนานถึง 24 ชั่วโมงเมื่อรวมการชาร์จจากตลับชาร์จ พร้อมคงเอกลักษณ์เฉพาะของโนเกียทั้งด้านฟังก์ชัน วัสดุคงทน และใช้งานได้นานคุ้มค่า ในราคาเริ่มต้น 1,390 บาทในรุ่น NOKIA GO EARBUDS2+ และราคา 1,490 บาท ในรุ่น NOKIA GO EARBUDS2 Pro มาพร้อมโหมด Low latency mode ใช้งานได้ทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งเล่นเกม ดูหนัง หรือคุยโทรศัพท์อย่างไม่มีสะดุด