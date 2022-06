LINE ที่ไม่ได้มีดีแค่การสื่อสาร สู่แพลตฟอร์มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร

หลังจาก LINE ได้เข้ามาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวันแล้ว สิ่งที่ LINE ไม่เคยหยุดคือการพัฒนาแพลตฟอร์มให้รองรับการใช้ชีวิต และไลฟ์สไตล์ที่รับกับโลกในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าไปตอบโจทย์วิสัยทัศน์หลักอย่าง ‘Life on LINE’ ที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไม่ใช่เพียงแค่ในด้านการสื่อสาร แต่วิวัฒนาการสู่แพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรโดยในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา เห็นได้ชัดว่าคนไทยทุกคนต่างถูกเร่งให้เข้าถึงเครื่องมือดิจิทัลที่มีความหลากหลาย ทั้งการซื้อขายของออนไลน์ บริการทางการเงิน และบริการสาธารณสุขต่างๆ แต่ในขณะเดียวกันก็พบเจอกับความซ้ำซ้อน หรือรูปแบบการใช้งานของหลากหลายแอปฯ ที่ไม่อิงกับการใช้ในชีวิตจริงด้วยเหตุนี้ LINE จึงถูกนำไปใช้ในบทบาทต่างๆ มากขึ้น นอกจากเพื่อการสื่อสารแล้ว LINE ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ การให้ข้อมูลข่าวสาร และอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญ คือ การอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตคนไทยโดยนอกจากบริการอันหลากหลายของ LINE เองแล้ว การนำ LINE Official Account หรือ LINE OA ไปใช้งานและพัฒนาต่อยอดโดยองค์กรต่างๆ ยังถือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าแพลตฟอร์ม LINE ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นได้ในอีกมิติ ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง 2 องค์กรที่พัฒนา LINE OA ได้อย่างโดดเด่น ทำให้ผู้บริโภคชาวไทยดำเนินชีวิตได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงบริการต่างๆ ได้ง่ายขึ้นบนโลกดิจิทัล‘PWA’ เปลี่ยน LINE ให้เป็นสำนักงานสาขาใหม่ ตอบโจทย์ทุกบริการโดนใจ ในมือคนไทยทุกคนจากแนวคิดแรกเริ่มในการใช้ LINE เป็นเครื่องมือสื่อสารกับผู้ใช้บริการในลักษณะ Two Way Communication ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือ PWA ด้วยการเปิดใช้งาน LINE OA ช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างตรงจุด พัฒนามาสู่การเชื่อมต่อ LINE API เข้ากับบริการที่หลากหลายของการประปาส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการขอติดตั้งประปา ตรวจสอบค่าน้ำ ขอ Barcode สำหรับชำระเงินค่าน้ำประปา ไปจนถึงการแจ้งเตือน และแจ้งข่าวสารต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับลูกค้าผู้ใช้บริการจะเห็นได้ว่าการให้บริการของ ‘PWA’ ผ่าน LINE นอกจากจะให้ความสะดวก และรวดเร็วแล้ว ยังช่วยลดความหนาแน่นของลูกค้าที่ไปชำระค่าน้ำที่สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคที่มีกว่า 234 แห่งทั่วประเทศ เปรียบเหมือนเป็นการเพิ่มสำนักงานสาขาพิเศษแห่งที่ 235 ให้อยู่บนสมาร์ทโฟน เพื่อรองรับคนไทย ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึง เข้าใช้ทุกบริการบนสาขาดิจิทัลแห่งนี้ได้ทุกที่ทุกเวลาบนแพลตฟอร์มเดียวตลอด 24 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงตัวอย่างองค์กรที่สามารถปรับใช้ LINE เป็นช่องทางช่วยให้คนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สะดวกขึ้นได้ด้วยดิจิทัล‘หมอพร้อม’ สร้าง LINE สู่แหล่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพแบบครบวงจร‘หมอพร้อม’ เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานราชการ ที่มองหาเครื่องมือที่เข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 LINE จึงกลายเป็นคำตอบแรก เนื่องด้วยประชาชนคุ้นเคย และใช้งานเป็นประจำทุกวัน รวมถึงอีโคซิสเต็มของ LINE ที่ช่วยปลดล็อกข้อจำกัดของทางระบบราชการ อำนวยความสะดวกให้ทีม ‘หมอพร้อม’ สามารถให้ข้อมูล และให้บริการด้านสุขภาพแก่คนไทยได้อย่างครบครัน รวดเร็ว และเข้าถึงคนได้มากยิ่งขึ้น เกิดการสื่อสารได้อย่างทั่วถึงทั้งคนในเมือง ผู้สูงอายุ หรือแม้กระทั่งคนต่างจังหวัดได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และไม่มีสะดุด ตลอดในช่วงการเกิดโรคระบาดโควิด-19ปัจจุบันมี LINE OA ‘หมอพร้อม’ มีประชาชนคนไทยที่เป็นเพื่อนอยู่ถึงกว่า 14 ล้านคน ในการบรอดแคสต์ข้อความแต่ละครั้งจะมีผู้ที่เปิดอ่านเฉลี่ยราว 60% ซึ่งในบางครั้งที่มีเนื้อหาน่าสนใจ จะมีอัตราการเปิดอ่านสูงถึง 90% ทำให้ในการส่งข้อความแต่ละครั้งสามารถเข้าถึงประชาชนถึงมากกว่า 8 ล้านคนเลยทีเดียวทั้งนี้ การออกแบบ LINE OA ‘หมอพร้อม’ นับว่ามีความท้าทายอยู่ไม่น้อย เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้งานมีความหลากหลายตั้งแต่วัยรุ่น ไปจนถึงผู้สูงอายุ แต่เมื่อมีการเชื่อมต่อ LINE API ก็ยิ่งทำให้การสร้างหรือเชื่อมโยงบริการต่างๆ ของหมอพร้อมบน LINE มีความยืดหยุ่น ยกระดับบริการด้านการแพทย์ของไทยให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเข้าถึงได้สะดวกสบาย นำไปสู่อีโคซิสเต็มทางด้านสุขภาพแบบครบวงจร สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างกว้างขวาง และรวดเร็วทันสถานการณ์ทั้งหมดล้วนตอกย้ำให้เห็นอย่างชัดเจนว่า LINE ไม่ใช่เพียงแพลตฟอร์มเพื่อการสื่อสารที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนเท่านั้น แต่ LINE ยังช่วยเติมเต็มไลฟ์สไตล์บนโลกดิจิทัลที่ตอบโจทย์คนไทยได้หลากหลายครบครัน ไม่ว่าจะด้วยบริการของ LINE เอง รวมไปถึงการร่วมมือกับหลากหลายองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยบนโลกดิจิทัล ตอกย้ำวิสัยทัศน์ Life on LINE อย่างแท้จริง นับจากนี้ไป LINE จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่อง สู่บทบาทแพลตฟอร์มสำหรับดิจิทัลไลฟ์สไตล์ครบวงจร พร้อมสร้างโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ให้แก่พันธมิตรภาครัฐ และพันธมิตรภาคธุรกิจไปพร้อมๆ กัน