ETIX เตรียมเปิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งที่ 2 รับปริมาณใช้งาน OTT พุ่งในไทย

นายณัฐนัย อนันตรัมพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม จำกัด (มหาชน) หรือ ITEL กล่าวถึงความร่วมมือกับทาง ETIX Everywhere ว่าจะเป็นการช่วยผลักดันให้ตลาดดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยแข็งแรงมากขึ้น“จากจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยที่เพิ่มสูงขึ้น และบริการดิจิทัล หรือ OTT ต้องการนำคอนเทนต์มาให้อยู่ใกล้ผู้ใช้งาน ทำให้ตลาดของดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”เพื่อรับกับการเติบโตของปริมาณการใช้งานศูนย์ข้อมูลดาต้าเซ็นเตอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น ทาง ITEL ได้เข้าไปร่วมมือกับทาง ETIX Everywhere ร่วมลงทุนในบริษัท เอทิกซ์ ไอเทล แบงค็อก จำกัด (ETIX Bangkok) เปิดให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ETIX Bangkok #1หลุยส์ บลองโช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม เอทิกซ์ ไอเทล แบงค็อก ระบุว่า ตลาดศูนย์ข้อมูลเติบโตอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และทาง ETIX ต้องการหาทางเพิ่มความจุที่มีอยู่ของศูนย์ข้อมูล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการหลักของดาต้าเซ็นเตอร์ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ETIX Everywhere ได้เข้ามาร่วมลงทุนใน Genesis Data Center ของ ITEL ด้วยสัดส่วนหุ้นกว่า 67% พร้อมกับการเข้าไปขยายความจุในการให้บริการของศูนย์ข้อมูลให้เพิ่มขึ้นจาก 2.4 MW เป็น 4 MW ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมบางนา-ตราด กม.19พร้อมกันนี้ ETIX เตรียมจะที่เปิดให้บริการ ETIX Bangkok #2 ในบริเวณใกล้เคียงกับแห่งแรก ที่จะรองรับกำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ 20 MW พร้อมเชื่อมต่อกับเครือข่ายใยแก้วจาก ETIX Bangkok #1 โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2566ในส่วนของ ITEL ได้มีการรายงานผลประกอบการในช่วงไตรมาส 1/65 ที่ผ่านมาว่ามีรายได้ 593 ล้านบาท เติบโต 16% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยมีกำไรสุทธิ 55 ล้านบาท และมีงานที่เซ็นสัญญาเพิ่มเข้ามากว่า 611 ล้านบาท โดยเฉพาะในส่วนของงานให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม พื้นที่ดาต้าเซ็นเตอร์ และงานติดตั้งโครงข่ายโทรคมนาคมขณะที่ในไตรมาส 2/65 คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง หลังได้รับเลือกจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมรายใหญ่ขยายพื้นที่ให้บริการ FTTx ในพื้นที่ภาคใต้มูลค่ากว่า 167.33 ล้านบาท ทำให้ปัจจุบันมีงานสัญญาในมือกว่า 3,563 ล้านบาท และจะรับรู้รายได้ในปีนี้ราว 1,642 ล้านบาท