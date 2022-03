LINE เตรียมนำครีเอเตอร์ไทยบุกตลาด NFT

นรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า จากสถานการณ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา LINE ประเทศไทย ได้มีการปรับตัวเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง และวางแผนธุรกิจที่สามารถไปต่อได้หลังโควิด-19หนึ่งในนั้นคือ LINE ได้มีการปรับโครงสร้างทางธุรกิจในกลุ่ม LINE Consumer Business ออกเป็น 2 ส่วนด้วยกัน คือ 1.กลุ่มธุรกิจด้านครีเอเตอร์ (LINE Creator Business) และ 2.กลุ่มธุรกิจบริการภายใต้การโทร.ด้วยเสียง (LINE VOIP Business)“การมุ่งมั่นสร้างประสบการณ์ใช้งานที่ดีบนแพลตฟอร์มยังคงเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ควบคู่ไปกับการยกระดับครีเอเตอร์ชาวไทยให้แข่งขันได้ในตลาดโลก พร้อมกับปรับโครงสร้างเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในอนาคต”สำหรับในกลุ่มครีเอเตอร์จะเน้นการผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานสติกเกอร์ ไปสู่งานศิลปะในแง่ของลิขสิทธิ์ รวมถึงการเข้าไปจับตลาด NFT ที่สามารถขยายโอกาสไปยังกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ให้สามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นขึ้นโดยในปัจจุบัน LINE ประเทศไทยได้เป็นพันธมิตรกับตลาด NFT (NFT Marketplace) ชั้นนำ อย่าง EAST NFT, Bitkub NFT, Coral by KASIKORN X และ Zixel by Zipmex รวมถึง DOSI มาร์เก็ตเพลสรายใหญ่ภายใต้ Naver จากเกาหลีใต้“การทำงานของ LINE จะมีตั้งแต่การเข้าไปให้ความรู้ครีเอเตอร์ รวมถึงการสรรหาสิทธิพิเศษจากมาร์เก็ตเพลสเพื่อให้ครีเอเตอร์สามารถผลิตผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”ในขณะที่ธุรกิจ VOIP จะเน้นการขยายบริการเสริมเข้าไปจับกลุ่มผู้ใช้งาน LINE Call และ VDO Call ที่มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนกว่า 34 ล้านคน และ 22 ล้านคนตามลำดับ อย่างการเปิดให้เลือกเสียงเพลงรอสายเฉพาะบุคคล (Assign by Friend) ด้วยการนำ LINE Melody มาใช้ รวมถึงเพิ่มบริการดูดวงออนไลน์เข้าไปเพิ่มเติมทั้งนี้ ในปี 2564 ที่ผ่านมา คนไทยมีการใช้งาน LINE Sticker กว่า 35 ล้านคนต่อเดือน มีการจำหน่ายสติกเกอร์ไปกว่า 5.3 ล้านชุด จากครีเอเตอร์กว่า 1 ล้านราย ขณะที่บริการ LINE Melody มีจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนกว่า 2.2 ล้านคน และ LINE Horo มีผู้ใช้งานกว่า 3 ล้านคน