AIS 5G-The Mall นำคนไทยสู่ Metaverse ไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือน

นายปรัธนา ลีลพนัง หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าทั่วไป บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS กล่าวว่า เอไอเอสยังคงเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายอัจริยะ AIS 5G อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้ภาคธุรกิจ เพราะเราเชื่อว่าศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการเติบโตของประเทศในมิติต่างๆ อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ได้นำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการเติบโต รวมถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าที่หลากหลาย และในครั้งนี้ก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของธุรกิจค้าปลีกที่ได้ยกระดับประสบการณ์ดิจิทัลไปอีกขั้นด้วยภาพของ Retail-Tech ในโลก Metaverse“การนำเอาเทคโนโลยี 5G พร้อมด้วย VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) มาเชื่อมต่อทุกคนสู่โลกเสมือนจริงด้วย Metaverse Technology ผ่านการสร้างศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือนจริง หรือ Metaverse Powered by AIS 5G ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2565 ที่จะมาถึง ให้คนไทยได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผ่านช่องทางออนไลน์รูปแบบใหม่ให้ เสมือนว่าทุกคนได้เข้าไปอยู่ ณ สถานที่นั้นจริงๆ ด้วยเทคโนโลยี Metaverse”น.ส.วรลักษณ์ ตุลาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ด้วยความเข้าใจในไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคทำให้เราต้องปรับตัวเพื่อยกระดับประสบการณ์การชอปปิ้งให้เหนือระดับขึ้นไปอีกขั้นสำหรับแคมเปญ THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022 ได้ทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะ AIS ที่เข้ามาร่วมกันสร้างสัมผัสใหม่ในโลก Metaverse เชื่อมโลกจริงและโลกเสมือนจริงเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนสามารถสักการะศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อแก้ชง เป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและวัฒนธรรมอย่างลงตัว ให้ลูกค้าทุกคนสามารถเข้าถึงประสบการณ์สุดล้ำ เสมือนการได้สักการะศาลเจ้าพ่อเสือ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนได้ตลอดเวลา“เทคโนโลยีจะทำลายข้อจำกัดต่างๆ ในการสร้างประสบการณ์ที่ดีและแปลกใหม่ให้ลูกค้า นอกเหนือจากการมีช่องทางการชอปปิ้งที่หลากหลาย สะดวกสบายแบบ Omni-Channel แล้ว เรายังตั้งใจส่งมอบดิจิทัลไลฟ์สไตล์แบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยในโลก Metaverse ที่นับว่าเป็นครั้งแรกในวงการค้าปลีกของไทยมาให้ลูกค้าได้สัมผัส”สำหรับศาลเจ้าพ่อเสือบนโลกเสมือนจริง Metaverse Powered by AIS 5G เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ตั้งใจจะผสมผสานระหว่างความเชื่อและวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาสร้างความโดดเด่น ทำให้ทุกคนสามารถร่วมสักการะและแก้ปีชงจากศาลเจ้าพ่อเสือได้จากทุกที่ทั่วโลกต้อนรับเทศกาลตรุษจีน รวมทั้งสามารถถวายเครื่องสักการะเสี่ยงเซียมซีได้ในโลกเสมือนจริง ด้วยระบบ 360 degree Virtual Tour สักการะได้ทุกที่ ทุกเวลา จากโทรศัพท์ หรือ PC ผ่านทาง https://m.ais.co.th/CNY พิเศษสำหรับลูกค้า AIS ครั้งแรกในวงการกับการมอบ NFT ฮู้ศาลเจ้าพ่อเสือ ให้ลูกค้า ซื้อโทรศัพท์มือถือพร้อมเปิดเบอร์ใหม่บน AIS Online Store หรือซื้อซิมการ์ด พร้อมเปิดเบอร์ใหม่ที่เว็บไซต์ Become AIS Family ระหว่างวันที่ 27 ม.ค.2565-6 ก.พ.2565 เท่านั้น สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.ais.th/promotion/chinese-new-year-themall