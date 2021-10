3BB จับมือ WeTV ส่งแพ็คเกจ VIP สุดคุ้มเดือนละ 59 บาท เต็มอิ่มกับความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชียเต็มรูปแบบ

กล่าวว่า “ปัจจุบัน 3BB ได้ต่อยอดบริการอินเทอร์เน็ตบ้าน โดยนำบริการพรีเมียมโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์อย่าง 3BB GIGATV มาผนวกในบริการหลัก และเพื่อให้ลูกค้า 3BB ทั่วไปได้เข้าถึงความบันเทิงที่หลากหลาย และตรงใจมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับ WeTV ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันวิดีโอสตรีมมิงชั้นนำของประเทศไทย มอบแพ็กเกจพิเศษให้ลูกค้า 3BB ที่สมัครใช้บริการ WeTV VIP ในราคาเพียงเดือนละ 59 บาท จากราคาปกติเดือนละ 89 บาท”“นอกจากความพยายามในการคัดสรรคอนเทนต์คุณภาพที่จะเสริมบริการ 3BB ให้ถูกใจลูกค้ามากที่สุดแล้ว เรายังได้ติดตามกระแสความนิยมของลูกค้ามาตลอด ทำให้ทราบว่าปัจจุบันกระแสซีรีส์จีนในประเทศไทย ตลอดจนคอนเทนต์จากทั่วเอเชียกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง การร่วมเป็นพันธมิตรกับ WeTV ในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสดีของลูกค้า 3BB ทุกรายที่จะได้รับชมคอนเทนต์ที่ชื่นชอบในราคาพิเศษ” นายยอดชาย กล่าวเพิ่มเติมกล่าวว่า “ปัจจุบันการรับชมวีดิโอสตรีมมิง ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก จากความสะดวกในการเข้าถึงคอนเทนต์ที่ตนเองชื่นชอบได้ตลอดเวลา ผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งสมาร์ทโฟน สมาร์ททีวี หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อรูปแบบต่างๆ ซึ่งความร่วมมือระหว่าง WeTV กับ 3BB ในครั้งนี้ จึงถือเป็นการผนึกกำลังกันของสองพันธมิตรที่เป็นผู้นำการให้บริการด้านความบันเทิงในยุคดิจิทัล เพื่อส่งมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่หลากหลายให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า และการที่ได้พันธมิตรอย่าง 3BB ที่มีฐานลูกค้าที่ใหญ่ครอบคลุมทั้งประเทศนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยให้ WeTV สามารถขยายฐานผู้ใช้งานไปยังกลุ่มใหม่ๆ ได้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยลูกค้า 3BB ที่สมัครแพ็คเกจเสริม WeTV VIP จะได้พบกับขบวนออริจินัล คอนเทนต์ ซีรีส์จีนคุณภาพระดับโลกจากเทนเซ็นต์ วิดีโอ รวมไปถึง ซีรีส์ไทย ออริจินัล และเอ็กซ์คลูซีฟ ตลอดจนคอนเทนต์วาไรตี้ต่างๆ ที่หลากหลายทั้งไทย จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ตลอดทั้งปี เช่น ซีรีส์ที่สร้างยอดวิวทะลุสามพันล้านไปเรียบร้อยอย่าง ‘ดุจดวงดาวเกียรติยศ’ (You are my glory) ที่มีให้ชมทั้งแบบคำบรรยายไทย และพากย์ไทย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้า 3BB ทุกท่านจะได้รับอรรถรส และเต็มอิ่มจุใจกับคอนเทนต์คุณภาพทั่วเอเชียจาก WeTV ”การสมัครบริการสำหรับลูกค้า 3BB สามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน 3BB Member ร่วมกับบริการอินเทอร์เน็ตหลัก ทั้งนี้ลูกค้าสามารถรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชัน WeTV และบนจอทีวีผ่านกล่อง 3BB GIGATV โดยสามารถรับชมได้พร้อมกันสูงสุด 2 อุปกรณ์ เพื่อให้ไม่พลาดความบันเทิงยอดนิยมสามารถสมัครแพ็กเกจพิเศษเพียงเดือนละ 59 บาท ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 เมษายน 2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mWfLdC