AIS แจก Google One 100 GB ให้ลูกค้าใช้งานฟรีช่วงล็อกดาวน์ ใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 6 เดือน

นายพงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เมื่อวิถีชีวิตของประชากรทั่วโลก ทั้งการทำงาน หรือ การเรียน ได้ย้ายตัวมาอยู่บน Online Platform อย่างเต็มรูปแบบดังนั้น ในฐานะ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการพัฒนาเครือข่ายทั้งไร้สาย และ เน็ตบ้าน เพื่อให้ครอบคลุม และพร้อมรองรับการใช้งานแล้ว การผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์ระดับโลก เพื่ออำนวยความสะดวก และ สนับสนุนวิถีดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลผ่าน cloud ก็เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งด้วยเช่นกันเอไอเอสพบว่า หนึ่งในข้อจำกัดสำคัญระหว่างช่วง Lock Down ที่ต่างต้องทำงานจากที่บ้าน – Work From Home และเรียนอยู่ที่บ้าน – Learn From Home คือ พื้นที่ในการเก็บข้อมูล หรือ ไฟล์รูปแบบต่างๆบนอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ไม่เพียงพอ จนอาจเกิดอุปสรรคได้ แทนที่จะต้องซื้ออุปกรณ์ใหม่ หรือ เพิ่ม memory card ให้ยุ่งยาก การนำข้อมูลดังกล่าวไปจัดเก็บบนบริการ Cloud ที่มีความเชื่อได้ในระบบรักษาความปลอดภัย และง่ายในการเข้าถึง จึงเป็นทางเลือกที่เข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างดีจึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS 5G และ Google One เพื่อสนับสนุน และลดความกังวลจากข้อจำกัดดังกล่าว ด้วยการเปิดให้ลูกค้ารายเดือน AIS 5G เท่านั้นสามารถใช้บริการแบบสมาชิกของ Google One ได้ง่ายๆไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มถึง 100 GB นานถึง 6 เดือน” หลังจากนั้นยังสามารถใช้บริการได้ต่อเนื่องในราคาเดือนละ 70 บาท สำหรับ 100 GB หรือสามารถดูรายละเอียดของแพ็กเกจ Google One อื่นๆได้ที่ https://www.ais.th/googleone/Google One คือ บริการแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสมาชิก สามารถเชื่อมโยง ใช้ได้ทั้งใน Google Drive, Gmail และ Google Photos โดยสามารถเก็บรูป, วีดีโอ และไฟล์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยในระบบคลาวด์และสามารถเข้าถึงได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ พร้อมทั้งยังสามารถแบ่งพื้นที่เก็บข้อมูลให้บุคคลอื่นได้สูงสุด 5 สมาชิก (รวมเจ้าของบัญชีเป็น 6 สมาชิก)นายมาแฮร์ ซาฮิน ผู้อำนวยการ ฝ่ายพันธมิตรแพลตฟอร์มและระบบนิเวศ, Google ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า Google ต้องการที่จะมีส่วนสนับสนุนการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนจากเทคโนโลยีของ Google และเชื่อมั่นว่า จะช่วยให้ลูกค้าเอไอเอสปราศจากความกังวลอย่างแน่นอน โดยเฉพาะท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบันสำหรับลูกค้ารายเดือน AIS 5G ที่มีบัญชี Gmail บนแอนดรอยด์ หรือ ไอโอเอส สามารถสมัครรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงกด *642# โทรออก รอรับ SMS แจ้งยืนยันการรับสิทธิ์ และขั้นตอนการสร้างบัญชีการใช้งาน Google One ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565 โดยสามารถใช้งานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนาน 6 เดือน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/googleone/