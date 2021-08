PROEN เปิดตัวโครงการ “PROEN h?i” มอบสิทธิใช้คลาวด์ฟรี!

"โปรเอ็น คอร์ป" เปิดตัวโครงการ “PROEN håi” มอบสิทธิพิเศษให้ธุรกิจและองค์กร 3 ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข กลุ่มการศึกษา นักศึกษา และบริษัทสตาร์ทอัปได้ใช้คลาวด์ฟรี หวังเป็นส่วนหนึ่งร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน สามารถโหลดลิงก์ลงทะเบียน PROEN Cloud เพื่อกรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการได้แล้วตั้งแต่วันนี้

นายกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ผู้นำในธุรกิจ Internet Data Center แบบครบวงจร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของคนไทย บริษัทฯ จึงได้มีแนวคิดจัดโครงการ “PROEN håi” ให้สิทธิพิเศษกับธุรกิจและองค์กรใน 3 ประเภท ได้แก่ โรงพยาบาล การแพทย์ การสาธารณสุข กลุ่มการศึกษา นักศึกษา และบริษัทสตาร์ทอัป ได้ใช้คลาวด์ฟรี เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมไทย เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตไปข้างหน้า"บริษัทฯ ได้นำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่มีมาร่วมสร้างประโยชน์ให้ผู้ประกอบการทั้ง 3 ประเภท โดยนำศักยภาพที่ตนเองมีมาผสานกับเทคโนโลยี PROEN Cloud เพื่อผลิตผลงานที่ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมส่งต่อสิ่งดีๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 3B : Be Protective-Be Accelerated-Be Immersive สู่สังคมไทย"ทั้งนี้ คอนเซ็ปต์ 3B ประกอบไปด้วย- Be Protective : ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพสูงสุด- Be Accelerated : ปลดล็อกข้อจำกัดทางศักยภาพ และเชื่อมั่นในพลังคนรุ่นใหม่สู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่- Be Immersive : เติบโตด้วยกลยุทธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เกิดจากสตาร์ทอัป“มั่นใจว่า โครงการ “PROEN håi” ที่บริษัทเปิดให้สิทธิพิเศษกับธุรกิจและองค์กรได้ใช้คลาวด์ฟรี จะมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำมาประยุกต์ใช้กับการงานในโรงพยาบาล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการให้บริการและรับบริการด้านสาธารณสุขอย่างประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยปลดล็อกข้อจำกัดในหลายด้านที่เกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ในช่วงล็อกดาวน์ประเทศ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงการมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด บนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เกิดจากสตาร์ทอัป เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน และพร้อมกับมาเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต” นายกิตติพันธ์ กล่าวในที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1.ลงทะเบียนสร้างบัญชี PROEN Cloud 2.กรอกแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการตามลิงก์ด้านล่างนี้ 3.รออีเมลยืนยันสิทธิการใช้งานคลาวด์ฟรี4.สามารถใช้งานคลาวด์ฟรีได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดทันที หลังได้รับการตอบรับทางอีเมลของโปรเอ็นลิงก์ลงทะเบียน PROEN Cloud https://bit.ly/2VCCWxFแบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการ https://bit.ly/3jtLcZdรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://bit.ly/3s2yt3zทั้งนี้ ผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิจะต้องระบุเหตุผลที่สนใจร่วมโครงการ “PROEN håi” ในแบบฟอร์มลงทะเบียน หากเป็นเหตุผลที่น่าสนใจจะได้รับการพิจารณามอบสิทธิใช้งานคลาวด์ฟรี**กรณีนำสิทธิไปใช้งานผิดวัตถุประสงค์หรือจำหน่ายสิทธิให้ผู้อื่นโดยมิชอบ บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการระงับสิทธินั้นทันที